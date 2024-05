Po določilih zakona o prevozih v linijskem in občasnem obalnem pomorskem prometu zaposlovanje državljanov tretjih držav, ki niso del Evropskega gospodarskega prostora (sestavljajo ga države EU, Norveška, Islandija in Liechtenstein), na ladjah, ki plujejo po obalnem morju med pristanišči iste države, ni dovoljeno. Kljub temu so v preteklih letih v gostinskih obratih na ladjah pogosto bili zaposleni državljani tretjih držav.

Delavce morajo z ladij izkrcati v roku dveh tednov

Po pregledu sistema za vkrcanje pomorščakov (CIMIS) je bilo nedavno ugotovljeno, da je bila kot članica posadke na Jadrolinijini ladji Petar Hektorović v vlogi natakarice vkrcana srbska državljanka, ki na ladji v nacionalni plovbi po veljavnih zakonskih predpisih ne bi smela biti zaposlena.

Iz Jadrolinije so za Novi list odgovorili, da gre le za en primer, a kot kaže, je bilo v preteklih letih že več primerov, ko so bili zaposleni kot člani posadke v gostinskih obratih na ladjah državljani držav izven Evropskega gospodarskega prostora. Za Slobodno Dalmacijo se je oglasil tudi Jakov Čudina, najemnik gostinskih prostorov na ladjah Jadrolinije, ki je povedal, da sta v njegovem podjetju zaposlena dva državljana BiH, ki sta že delala na ladjah. Pravi, da ni vedel, da je to nezakonito in ga doslej na to ni nihče opozoril.

"Imam več zaposlenih, ki prihajajo iz BiH in Srbije, večina pa jih dela v gostinskih lokalih na celini. Sta pa doslej na ladjah delala dva državljana BiH. Iskreno povedano, nisem vedel, da je nezakonito, niti me nihče ni nikoli opozoril na to, dokler se ta novica ni pojavila v medijih. Zame to ni problem, ker imam gostinske objekte tudi na celini, tako da se ta dva zaposlena, če želita, preselita delat v enega od njih. Spoštovali bomo zakonodajo," je dejal Čudina.

V Jadroliniji so potrdili, da so po opozorilu Uprave za varnost plovbe Ministrstva za morje, promet in infrastrukturo najemnikom poslali obvestilo, da morajo do sredine junija z ladij izkrcati morebitne zaposlene državljane iz držav izven Evropskega gospodarskega prostora.

Jadrolinija: Morali bi spremeniti zakon

Na Jadroliniji so že pred časom povedali, da je treba zaradi pomanjkanja tega profila delavcev na domačem trgu dela spremeniti obstoječi zakon glede zaposlovanja delavcev iz tretjih držav, a jih zaenkrat še niso uslišali.

Ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo ob tem sporoča, da ne gre za novo odločbo, temveč za odločbo, ki je v veljavi že od leta 2022, a so hkrati poudarili, da se zavedajo naraščajoče potrebe po delovni sili.

"Po tej določbi so lahko člani posadke na ladji, ki opravlja storitve v javnem linijskem pomorskem prometu, državljani Republike Hrvaške ali drugih držav članic Evropskega gospodarskega prostora. Zavedamo se, da je potreba po delovni sili, predvsem na teh delovnih mestih, vedno večja, pa tudi da je treba najti ravnovesje pri zaščiti domačih pomorščakov," so navedli v odgovoru.