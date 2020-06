Počitnice na Hrvaškem kot še nikoli prej

#BeachHolidays so najboljša rešitev po #stayathome. Je tako? Pri Valamarju vam na vseh svojih destinacijah in pri vseh svojih blagovnih znamkah ponujajo popolno ponudbo za brezskrben poletni dopust. V letu 2020 so vsakemu gostu zagotovili več prostora, več pozornosti in več varnosti. Bivanje na soncu in morju je najboljši način, da si to poletje napolnite baterije! V Valamarju so svojo ponudbo prilagodili (preverili smo, kako) novemu času, tako da bo vaš dopust brezskrben in varen. Izkoristite ugodnosti večje prilagodljivosti pri načrtovanju potovanj, v hotelih, turističnih nastanitvah in kampih Valamar vas pričakujejo.

Kristalno čista voda na otoku Rab Foto: Getty Images

Letošnji dopust bo drugačen, nedvomno prilagojen novi resničnosti. A ker so se se tudi ponudniki turističnih storitev s številnimi ukrepi prilagodili novim razmeram, je pretirana skrb odveč. Številni bodo dopust preživeli doma, v Sloveniji, številni pa se bodo odločili za odkrivanje obmorskih lepot naše sosede Hrvaške. Izbire je na pretek. Vas mikajo Istra, Kvarner, Dalmacija? Pri izbiri končne destinacije bo gotovo vplivala preverjenost, kredibilnost ponudnika in dejstvo, kako so se na izbrani lokaciji pripravili na počitnice po epidemiji.

Valamar Hotels & Resorts je vodilno turistično podjetje na Hrvaškem s številnimi hoteli in turističnimi naselji ter turističnimi kampi ob Jadranu. Med njihove lokacije spadajo Poreč, Rabac, otoka Krk, Hvar in Rab ter Makarska in Dubrovnik. Prejeli so tudi nagrado World Travel Awards, ki velja za oskarja v potovalni industriji, in TripAdvisorjevo nagrado 2016 Travellers' Choice winner. Njihove prednosti so raznolikost, lokacije s pogledom na morje, moderna arhitektura ter dovršena kulinarična ponudba.

Foto: Getty Images

S svojimi 30 peščenimi plažami je Rab resnično "otok sreče" s številnimi majhnimi slikovitimi zalivi, kar so turisti iz vsega sveta prepoznali pred skoraj 125 leti. Ta tradicija se nadaljuje vse do današnjih dni, ko je Rab zaradi kristalno čistega, toplega in plitvega morja idealna destinacija za vso družino. Če vas privlačijo sproščanje na peščeni plaži ob kristalno čistem morju, aktivnosti v čudoviti naravi, sprehodi po starih mestnih ulicah in uživanje v okusnih otoških specialitetah, je otok Rab najboljša izbira za vas.

Preglejte bogato ponudbo hotelov in resortov na otoku ter najdite namestitev ob morju po svoji meri. Opozoriti je treba predvsem na moderni hotel Valamar Padova in Valamar Carolina Hotel & Villas. Ne glede na to, kaj boste izbrali, smo prepričani, da boste s svojo družino preživeli nepozabne počitniške trenutke!

Valamar Padova Hotel, ki je od starega mestnega jedra mesta Raba oddaljen približno 20 minut prijetnega sprehoda, vas bo navdušil tudi s svojim sodobnim dizajnom, vrhunskimi vsebinami za sproščanje ter pogledom na morje in stari del mesta.

Foto: Getty Images

Krk, največji hrvaški otok, je odlična izbira za oddih ob koncu tedna ali dolge počitnice; ponuja odlične hotele, plaže, zanimive kraje in kulinarična doživetja. Pobegnite od vsakdana v mestece Krk na istoimenskem otoku severnega Jadrana. Odkrijte več kot 2000-letno zgodovino, znamenitosti, urejene plaže in prozorno otoško morje.

Programsko pester dopust vas čaka v Corinthia Baška Sunny Hotelu by Valamar poleg znamenite prodnate in peščene Vele plaže v Baški na jugu otoka Krka.

Odkritje prvi hrvaški eko camping resort Krk Premium Camping Resort s petimi zvezdicami na osupljivi lokaciji v bližini zgodovinskega mesta Krk. Na voljo imate pestro izbiro kamp namestitev: od prostornih parcel v senci oljk in moderno opremljenih camping homes v naselju Bella Vista Premium Village do luksuznih glamping šotorov.

Zeleno oazo tik ob starem delu mesta Krk lahko doživite v Ježevac Premium Camping Resortu, ki vam ponuja prečudovit naraven ambient za družinski ali romantičen dopust le nekaj minut prijetnega sprehoda od slikovitega starega mestnega jedra Krka. Tu lahko kampirate na prostorni parceli ob plaži ali v gosti senci pinij, na voljo pa imate tudi udobne camping homes Superior in Family ter luksuzne camping homes za družine in pare v tematskem naselju Lungomare Premium.

Foto: Getty Images

Poreč, ki so ga ustanovili Rimljani, osvajali pa Benečani, je zakladnica zgodovinske in kulturne dediščine, obdana s sodobnimi hoteli. Antično mesto Poreč, ena od najbolj priljubljenih turističnih destinacij na Hrvaškem, se vam nasmiha na zahodni obali istrskega polotoka. V svojem atraktivnem zgodovinskem jedru še vedno hrani najlepši spomenik zgodnje bizantinske umetnosti v Sredozemlju – Evfrazijevo baziliko iz 6. stoletja pod zaščito Unesca.

Združite sproščanje na urejenih plažah z raziskovanjem naravnih in zgodovinskih znamenitosti Poreča in okolice. Raziščite bogato izbiro namestitev v Poreču.

Naš predlog? Preverite ponudbo hotelov Isabella Valamar Collection Island Resort in Valamar Collection Marea Suites ter kampov Lanterna Premium Camping Resort in Istra Premium Camping Resort. Rezervirajte namestitev glede na svoje želje!

Odkrijte ekskluzivno otoško letovišče na otoku Sveti Nikola blizu Poreča in preživite nepozaben dopust. Pričakuje vas vrhunska namestitev v hotelu ali vilah ter v luksuznih suitah ali dvorcu. Otok ponuja urejene plaže, atraktivne bazene, številne vsebine in spektakularen pogled na morje.

Foto: Getty Images

Če iščete sproščujoč dopust na Jadranu ob najbolj atraktivnih istrskih plažah in turkiznem morju, obiščite Rabac. Rabac vam priporočamo za družinske počitnice predvsem zaradi čistega morja, lepih plaž in vrste drugih turističnih storitev. Najlepše peščene plaže, kot so Maslenica, Sv. Andrej Lanterna in Girandella, so prejele modro zastavo – simbol kakovosti ponudbe in čistosti morja. Turistično mestece v slikovitem zalivu na vzhodni obali Istre vas bo očaralo s svojimi naravnimi lepotami in veličastnim pogledom na kvarnerske otoke.

Posebej vas bodo navdušila dolga sprehajališča ob dišečih sredozemskih rastlinah ter atraktivne plaže z naravnim prodnatim peskom in prozornim morjem. Veriga hotelov Valamar ponuja bogato izbiro namestitev z dvema do štirimi zvezdicami na najboljših lokacijah. Izberite hotel ali apartma ter uživajte v kakovostnih storitvah in brezskrbnem oddihu.

Naš predlog? Ne spreglejte ponudbe v hotelih Girandella Valamar Collection Resort (MARO SUITES), Valamar Sanfior Hotel & Casa.

Zaradi sodobnega šarma in osupljive lokacije na morski obali v Rabcu predstavljata Valamar Sanfior Hotel & Casa vrhunsko izbiro za dopust.

Poskrbljeno za udobje in varnost

In kako so se v hotelih Valamar pripravili na počitnikovanje po epidemiji?

#VEČ PROSTORA ZA VAS

V vseh njihovih hotelih in kampih so namestitvene zmogljivosti zmanjšali za 20 odstotkov in prilagodili zmogljivosti dodatnih vsebin, da bi gostom zagotovili dodatno udobje.

#RESTAVRACIJE PO VAŠI MERI

V restavracijah so vam s prilagojeno postavitvijo miz zagotovili več udobja in varnosti. V hotelskih restavracijah so podaljšali čas zajtrka ali večerje. V nekaterih hotelih bodo večerjo organizirali v dveh terminih.

#SPLETNA RECEPCIJA ZAGOTAVLJA PRIJAVO IZ VAŠEGA DOMA

Spletna recepcija vam zagotavlja preprosto in enostavno prijavo prek njihovih spletnih strani ali aplikacije MyValamar iz udobja vašega doma.

#BED & BRUNCH

Za cenovno najugodnejše dopustovanje so v sklopu blagovne znamke Valamar Hotels & Resorts razvili nov znak Old Town Holiday in nov znak Sunny B&B v sklopu blagovne znamke Sunny by Valamar. V teh hotelih je gostom na voljo nova storitev Bed & Brunch. V hotelski restavraciji lahko gosti ob vrhunski kavi in raznovrstnem izboru jedi vse do 13h uživajo v podaljšanem zajtrku ali brunchu. V hotelu z znakom Old Town Holiday goste pričakuje tudi Champagne Breakfast & Brunch s ponudbo penečih vin v času zajtrka in malice.

#VALFRESCO DIREKT

Njihova nova spletna trgovina za dostavo domačih sveže pripravljenih jedi in živil vam ponuja lokalno proizvedene domače izdelke, vključno z zelenjavo in sadjem z družinskih kmetij, lokalne sire, mesne izdelke, lokalna vina, craft piva, sveže pripravljene jedi in še veliko več. Spletna trgovina je še posebej zanimiva za goste kampov, apartmajev in vil, saj vam vsa naročena živila in jedi dostavijo na vašo parcelo oziroma v camping home ali apartma.

#V-HEALTH & SAFETY

Ponuja celovit program zdravstvenih, varnostnih in okoljskih standardov ter izboljšanih protokolov čiščenja, katerih cilj je krepitev učinkovitih higienskih standardov, ki jih Valamar izvaja v vseh svojih objektih.

#CLEANSPACE – 100 % PRIVACY

Jamči, da so ključne stične točke v vaši sobi temeljito očiščene in razkužene, zagotavlja pa tudi, da pred vašim prihodom v namestitveno enoto ni vstopil nihče. Poleg tega bodo poskrbeli, da v času celotnega bivanja uživate v popolni zasebnosti z zagotovilom, da bo njihovo osebje v vašo namestitveno enoto vstopalo izključno na vašo zahtevo.

V Camping Adriatic by Valamar vam ponujajo zelenomodre oaze brezskrbnega poletnega dopusta. V letu 2020 so vsakemu gostu zagotovili še več prostora, več pozornosti in boljšo varnost.

POSEBNE PONUDBE

Daljše bivanje

Zdaj je pravi čas, da rezervirate svoj dopust s Camping Adriaticom, saj vam ponujajo do 15 odstotkov popust na parcele za tritedensko bivanje!

Pri Valamarju lahko uživate tudi številne ugodnosti večje prilagodljivosti pri načrtovanju potovanja. Novim rezervacijam pripada dodatni POČITNIŠKI VAVČER VALAMAR, ki omogoča prilagodljive datume potovanja v letih 2020 in 2021 ter druge ugodnosti pri nastanitvi.

