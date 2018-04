Po slovenskih hribih "rastejo" skrivnostne klopce ljubezni

Foto: klopcaljubezni.si

"Klopco so v petek na Vogar prinesli trije fantje in dekle, to je vse, kar vem," je povedal oskrbnik Kosijevega doma na planini Vogar, v bližini katerega stoji skrivnostna klopca. Podobno so do zdaj postavili tudi na Boču in Donački gori, v prihodnje pa jih po Sloveniji pričakujemo še več.

Klopca ljubezni na Boču:

A post shared by Boč💚 #ifeelboč (@ifeelboc) on Apr 2, 2018 at 2:16am PDT

Klopca ljubezni na Vogarju stoji na razgledni točki, s katere se ponuja fotogeničen razgled na Bohinjsko jezero, oskrbnik Kosijevega doma pa si obeta, da bo nova pridobitev privabila še več obiskovalcev. Teh je bilo že zdaj dovolj, mnoge je privabil prav razgled.

Po dvakratni razgled

Prvi razgled na jezero se razteza s padalskega izhodišča, ki leži približno 15 minut hoje od Kosijevega doma na Vogarju in je poleg Vogla najbolj priljubljeno mesto za jadralne padalce v tem koncu, drugi, ki ga po novem krasi še klopca ljubezni, pa vas čaka nekaj minut naprej od Kosijevega doma.

Foto: Alenka Teran Košir

Zahtevna ali preprostejša pot

Za vzpon na planino Vogar lahko izbirate med markirano in nemarkirano (zahtevnejšo) potjo, ki se v gozdu združita. Podlaga je večinoma kamnita, bodite pozorni pri sestopu. Rezervirajte si dobro uro ali raje uro in pol za pot navkreber.

Foto: Alenka Teran Košir

Kam še, če vas je volja?

Če ste razpoloženi za hojo, lahko obiščete še Kočo na Planini pri Jezeru (1 h 30 min) ali pot podaljšate do planine Vodični vrh (1 ura 30 min), Koče pri Triglavskih jezerih (3 ure 45 minut) ali Pršivca (2 uri 30 min), kjer boste na nadmorski višini 1.760 metrov lahko uživali v še enem imenitnem razgledu.

Na planino Vogar se lahko povzpnete tudi z otroki, imejte pa v mislih, da boste morali premagati približno 500 metrov višinske razlike. Če se vam zdi to prevelik zalogaj, se do roba planine zapeljite z avtom (do tja je mogoče priti tudi s kolesom) in se prek planine (najprej vas čaka pot navzdol) sprehodite do obeh razglednikov.

Zanimivosti v bližnji okolici:

- ogled korit reke Mostnice in doline Voje,

- sprehod ali kolesarjenje mimo bohinjskih toplarjev, kozolcev, ki so značilni za območje Bohinjskega jezera,

- fotografiranje ob Aljaževem stolpu (Če vam je originalni Aljažev stolp na 2.864 metrov visokem Triglavu težje dosegljiv ali nedosegljiv, lahko za šalo ali zares pozirate ob boku Aljaževega stolpa, ki stoji poleg TIC v Stari Fužini.),

Foto: Nea Culpa (www.slovenia.info) - ogled spomenika štirih srčnih mož:

Spomenik štirih srčnih mož stoji na desni strani Ribčevega Laza in simbolizira prve planince, ki so osvojili vrh Triglava. Gre za domačine iz Bohinja, rudarja Luka Korošca in Matevža Kosa, lovca Štefana Rožiča in ranarja Lovrenca Willomitzerja, ki so se daljnega leta 1778 kot prvopristopniki povzpeli na Triglav. Spomenik, ki so ga konec lanskega leta obnovili, jih upodablja v objemu, z glavami pa so obrnjeni proti vrhu najvišje slovenske gore.