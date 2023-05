Po poteh več kot 800 let stare romarske tradicije

Camino de Santiago je ena najstarejših romarskih poti na svetu, ki tudi danes privlači na tisoče romarjev, popotnikov in turistov z vsega sveta. Hrvaška tradicija romarskih poti v svetišče sv. Jakoba v Santiagu de Compostela sega še v leto 1203. Te srednjeveške romarske poti so danes na Hrvaškem obujene več kot dvajsetih romarskih poti, ki se raztezajo čez 3.000 kilometrov hrvaškega ozemlja. Trenutno je aktivnih pet etap, ki so ustrezno označene, preostale pa so še v razvoju. Etape se razlikujejo tako v dolžini kot zahtevnosti. Poiskali smo zanimivosti, ki zaznamujejo vsako od petih etap, predstavili pa vam bomo tudi nekaj koristih napotkov, kako se ustrezno pripraviti na romanje.

Camino pot Krk vodi tudi skozi Baško. Foto: Aleksandar Gospić

Hrvaške etape so del daljših romarskih poti, ki vodijo do Santiaga de Compostela. Med njimi sta še posebej priljubljeni in znani Jakobova pot ter pot sv. Vlaha. Prva se začne v Dubrovniku in vodi skozi Hrvaško, Slovenijo, Italijo in Španijo ter dolga približno 800 kilometrov, pot sv. Vlaha pa se skozi Hrvaško, Črno goro, Bosno in Hercegovino ter Španijo razprostira čez 900 kilometrov.

Vseh pet aktivnih romarskih poti po Hvarskem, združenih pod imenom Camino Hrvaška, je med romarji in pohodniki, ki želijo izkusiti duhovno in kulturno bogastvo Hrvaške ter Španije, izjemno priljubljenih.

Sisek Foto: Milan Babić

Zgodovinska mesta in vasi v objemu čudovite narave, gozdov in rek

Camino Banovina je 76 kilometrov dolg odsek hrvaške poti Camino. Ta štiri dni trajajoča pot vas bo popeljala v skrite kotičke Hrvaške, videli boste vse od očarljivo lepih zgodovinskih mest in vasi pa do prelepih gozdov in drugih naravnih lepot.

Ta etapa je še posebej priporočljiva za vse, ki se na romanje podajate prvič oziroma imate manj romarskih izkušenj. Pot vas bo popeljala skozi tri večja mesta: Sisek, Petrinjo in Glino.

Čudovit preplet naravnih in družbenih znamenitosti

Modro jezero Foto: Ivo Biočina

Na 75 kilometrov dolgi Camino Imota poti v Dalmatinski zagori boste lahko tri dni raziskovali spektakularno naravo in bogato zgodovinsko dediščino. Na poti vas bo očarala lepota Modrega jezera, ki je dobil ime po svoji lepi modri barvi. Globina tega kraškega jezera glede na količino padavin niha. Najgloblja izmerjena pa je bila 90 metrov.

Nad jezerom, ki je tudi priljubljeno kopališče, se dvigajo kamnite serpentine, ob njih pa s svojo lepoto poglede vabi trdnjava Topana. Ta 40 metrov dolga trdnjava s svojo nepravilno obliko sledi obliki soteske, na kateri je bila zgrajena. Vidni ostanki trdnjave datirajo v obdobje med 14. in 18. stoletjem.

Še ena izmed mnogih znamenitosti na poti Camino Imota je Rdeče jezero, ki je ime dobilo po rdečkastem odtenku skoraj navpičnih skal okoli njega. Njegova globina je 287 metrov, kar ga uvršča med najgloblja jezera v Evropi.

Rdeče jezero Foto: HTZ

Zaščitni znak popotnikov na Caminu de Santiagu V srednjem veku je školjka pokrovača predstavljala opravljeno romanje v Santiago de Compostela. Romarji so si jo tako s ponosom pripenjali na oblačila in celo vgrajevali v hišne zidove. Kot simbol Jakobove poti se je ohranila vse do današnjih dni, zato ni presenetljivo, da ta školjka še danes krasi marsikateri romarski nahrbtnik.

Razgibana pokrajina z bogato kulturno dediščino

Otoška pot Camino Krk, vas bo popeljala po 150 kilometrih obale otoka Krka, ponesla pa vas bo tudi v njegovo notranjost. Za to pot boste potrebovali sedem dni, lahko tudi manj. Ljubitelji morja ob izbiri te poti vsekakor ne boste razočarani.

Stara Baška, Krk Foto: HTZ

Krk ponuja čudovite plaže, kristalno čisto morje in neskončne možnosti za raziskovanje obalnih mest. Ko se boste po Krškem mostu pripeljali na otok Krk, boste sprva zagledali mesto Omišalj. Pot vas bo poleg istoimenskega mesta Krk popeljala tudi skozi druga mesta, ki se ponašajo s prelepimi plažami in morjem, kot so Porat, Malinska ter najmlajše turistično naselje na otoku, Njivice. Na jugu vas bo pričakala Baška, ki slovi po eni največjih plaž na Jadranu. Vsekakor vas bo navdušilo tudi mesto Punat, ki je središče oljarstva na Krku.

Podravska oaza miru

Najdaljša etapa hrvaške Camino poti je Camino Podravina (Podravina), ki meri 160 kilometrov, ki jih lahko prehodite v enem tednu. Čakajo vas bogata kulturna in zgodovinska dediščina regije, tradicionalna lokalna kulinarika in številne kolesarske in pohodniške poti. Na poti se lahko spustite s kanujem po reki in se sprostite na peščenih dravskih sipinah.

Bogata ponudba aktivnih počitnic v Podravju privablja obiskovalce skozi vse leto.

Šibenik Foto: Julien Duval

Oljčni nasadi, vinogradi, plaže in katedrala pod Unescovo zaščito

V le šestih dneh lahko prehodite 108 kilometrov dolgo etapo Camino poti Camino Šibenik. Raziščite čudovito obalno območje te Camino poti, ob kateri se nahajajo oljčni nasadi, vinogradi, plaže, Unescova katedrala sv. Jakov in še marsikaj.

Na sredi Jadrana se nahaja mesto Šibenik, ki izstopa po kulturnozgodovinskih znamenitostih in naravnih lepotah. Na sprehodu po tem tretjem največjem mestu v Dalmaciji boste začutili utrip zgodovine in tradicije. Na poti Camino Šibenik boste poleg mesta Marina obiskali še biser Jadrana Primošten, katerega staro mestno jedro stoji na idiličnem polotoku, ki ga s celino povezuje le tanek pas.

Poleg znane in priljubljene turistične destinacije Vodice boste na poti po Camino Šibenik obiskali tudi Rogoznico, ki je s soncem obsijana okoli 2.600 ur letno. Z borovim gozdom prekrito območje je kot nalašč za daljše sprehode ter tudi kolesarske izlete.

V nastajanju še dve novi aktivni Camino poti Opisanih pet aktivnih poti je ustrezno opremljenih za romanje, kar pomeni, da se lahko na pot podate že danes. Z mobilnim telefonom ali zemljevidom boste brez težav sledili označenim potem. Pripravljata pa se še dve novi poti, in sicer Camino južne Istre in Camino otoka Brač.

otok Brač Foto: Zoran Jelača

Kako se pripraviti na romanje?

Romanje je zagotovo edinstvena izkušnja, ki vam bo še dolgo ostala v spominu, tako zaradi duhovnih razsežnosti kot tudi čudovite narave in prijetnih ljudi, ki jih boste spoznali na poti. Da pa bo celostno doživetje polno le najlepših spominov in da bo pot potekala brez zapletov, je priporočljivo slediti nekaterim priporočilom:

preden se odpravite na pot natančno preverite dnevne etape,

pridobite svoj romarski potni list v spletni trgovini Camino Hrvaška ali lokalnem turističnem uradu,

vnaprej rezervirajte namestitev,

imejte s seboj veliko vode (najmanj štiri litre) na dnevno fazo in nekaj suhe hrane, kot so energijske ploščice, čokolada ali suho sadje,

zaželeno je, da imate s seboj mobilni telefon in zemljevid (dobite ga v turističnem uradu mesta Petrinja ali na spletu kot GPS-datoteko),

priporočljiva je uporaba pohodnih palic in hoja v skupini (vsaj dve osebi),

poskrbite, da boste imeli primeren tempo hoje, ob tem prisluhnite namigom svojega telesa,

v primeru slabšega počutja romanje odložite.

Foto: Borut Brozović, TZ Krk

Kaj vzeti s seboj? Vsekakor bodite pri pripravi potrebščin pozorni na njihovo težo. Manj kot bost nosili, lažje vam bo, a obstaja kar nekaj reči, ki ji boste vseeno potrebovali na poti. Mednje vsekakor sodijo: plastična steklenica z vodo,

pametni telefon, slušalke, polnilec, rezervna baterija/polnilec USB, razdelilnik,

plastični etui za potni list in dokumente, da se v primeru dežja ne zmočijo,

klobuk s širokimi krajci, pohodne palice (priporočljivo),

dežni plašči,

spalna vreča,

naglavna svetilka,

dodatna oblačila, ki naj bodo hitro sušeča,

pohodni čevlji in sandali,

pohodniška brisača,

zdravila in sončna krema,

precej uporaben je lahko tudi prenosni pralni stroj.

Foto: HTZ