Via dell'Amore (Pot ljubezni) v italijanski regiji Cinque Terre se po 12 letih prenove znova odpira. Priljubljena obalna pot med strmimi pečinami, ki povezuje vasi Riomaggiore in Manarola, je bila zaprta od leta 2012, ko je uničujoč zemeljski plaz poškodoval več turistov. Pot bo za javnost odprta od 9. avgusta dalje.

Pot, ki slovi po dih jemajočih razgledih in je pomemben del nacionalnega parka Cinque Terre, je bila deležna obnovitvenega projekta v vrednosti 22 milijonov evrov.

Pred inženirji in delavci je bila zahtevna naloga, saj so morali ugotoviti, kako zavarovati nestabilen teren in hkrati ohraniti čar poti. Za utrditev poti so zasadili zelenje, za preprečitev nesreč pa namestili izboljšano osvetlitev in sodoben sistem za zaznavanje morebitnih zemeljskih plazov.

Pred zaprtjem se je po poti ljubezni sprehodilo več kot 850 tisoč obiskovalcev letno. Foto: Shutterstock

Osebje bo spremljalo vedenje obiskovalcev

Tamkajšnji prebivalci imajo dostop do poti že od 27. julija, medtem ko se za javnost odpira 9. avgusta. Da bi zagotovili varnost in pot ohranili v dobrem stanju, bo izkušnja sicer nekoliko drugačna kot pred leti.

Pred zaprtjem se je po poti sprehodilo več kot 850 tisoč obiskovalcev letno. Ti so v stene pečine skrivaj vklesovali svoja imena. Zdaj je to strogo prepovedano, saj je ob poti nameščeno osebje, ki spremlja vedenje obiskovalcev.

Zaradi boja proti množičnemu turizmu so uvedli tudi vstopnice, ki jih je treba rezervirati vnaprej, in plačilo majhne pristojbine. Vstopnice bo možno kupiti na spletni strani parka Cinque Terre, gibale pa se bodo med 10 (izven sezone) in 15 evri (v sezoni).

Osebje bo na sprehod po poti v roku 15 minut spustilo največ deset ljudi hkrati. Dnevno se bo tako po poti sprehodilo največ štiri tisoč ljudi.

