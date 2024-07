Soline: tradicija, ustvarjalnost, trajnostnost, družbena odgovornost

Sečoveljske soline niso le kulturni spomenik slovenskega solinarstva, temveč tudi pomemben gradnik trajnostne usmeritve in družbene odgovornosti njihovega lastnika, družbe Telekom Slovenije, prek svojih ustvarjalnih in kakovostnih izdelkov pa tudi ambasador Slovenije po svetu.

Zgodnja šesta ura julijskega dneva, ki je že ob svitu nakazoval, da bo še en v vrsti vročih. Ulice in ceste so se komaj prebujale, ko je v Sečoveljskih solinah že bilo zelo živahno. Tiho, a živahno. Žetev soli je na vrhuncu.

Tako kot že 700 let pridelano sol z lesenimi strgali pograbijo na kupe in jo pustijo, da se ocedi na pobočju z naravnim naklonom. Suho poberejo ročno, jo tovorijo z vagončki in skladiščijo v odlagališčih.

Tajnostna in tradicionalna pridelava, ki je ohranjena še redkokje – v Sloveniji samo v Sečovljah in Strunjanu. Foto: Bojan Puhek

Začnejo zelo zgodaj, ker bi bilo žgoče sonce že kakšno uro pozneje nevzdržno, zato imajo samo nekaj ur časa. Zgodnjo uro je treba izkoristiti. Po lanski slabi letini lahko letos upajo na več.

Koliko soli bo, odloča izključno narava, ta pa je nepredvidljiva. Zlasti takrat, ko se maščuje zaradi prevelikih posegov vanjo. Toda žetev v Sečoveljskih solinah je najbolj trajnostna, kolikor je lahko. Plima, oseka in prizadevne roke žanjcev – to je vse, kar sodeluje pri pridobivanju soli v Sečoveljskih solinah. Nič ogljičnega odtisa.

Video: direktor Solin Aleksander Valentin odgovarja, kako trajnostna je pridelava soli v Sečoveljskih solinah

Ali že veste, kaj je solni cvet?

Piranska sol je edinstvena. Ne samo zato, ker jo pridelujejo na tradicionalen način, ampak tudi zato, ker je bolj kakovostna. Bolj bela.

V Sečoveljskih solinah pridobivajo štiri vrste soli, vse po tradicionalni avstro-ogrski metodi. Foto: Bojan Puhek

Polnejšega okusa, bodo pritrdili kulinarični in gastronomski mojstri po Sloveniji, a tudi zunaj nje. Je tudi zelo raznovrstna – od solnega cveta, ki ga pridobijo bližje površini, do treh drugih vrst soli, ki se vsaka razlikuje po kakšni malenkosti.

Od česa je odvisna vsakoletna količina pridelka soli?

Kdor enkrat preizkusi našo sol, jo vzljubi za vedno, nam pove Aleksander Valentin, ki je po dveh desetletjih uspešnega dela v turizmu tako v Sloveniji kot tudi zunaj nje prevzel krmilo družbe Soline.

Solni pridelek je odvisen zgolj od sil narave – sonca, vetra, morja – in marljivega dela solinarjev. Sol iz Sečoveljskih solin je lahka in izrednega okusa ter jedem doda kulinarično izjemnost. Foto: Bojan Puhek

Video: ali v tujini že poznajo Piransko sol in izdelke iz nje?

Družba Soline upravlja Krajinski park Sečoveljske soline in izvaja naravovarstvene naloge, ki izhajajo iz koncesijske pogodbe. Prehrambeni in kozmetični Izdelki, ki jih pridelajo v Solinah, so kupcem na voljo na številnih prodajnih mestih po Sloveniji, med drugim tudi v trgovinah Piranskih solin na Leri v Sečoveljskih solinah ter v Piranu, Portorožu, Kopru, Ljubljani in na Bledu. .

Sol iz Sečoveljskih solin je končni izdelek, a tudi pomembna sestavina drugih prehranskih in kozmetičnih izdelkov. Foto: Bojan Puhek

Ali poznate mešanice začimb s Piransko soljo? Kozmetične izdelke, ki izkoriščajo naravne danosti belega piranskega zlata?

Video: kako razvijate nove izdelke s soljo iz Sečoveljskih solin?

Soline živijo vse leto

Čeprav se o Sečoveljskih solinah največ govori takrat, ko je žetev, so tamkajšnje soline žive vse leto. Če se vsakemu od korakov tradicionalne metode ne bi predano posvečali vsak teden v vsakem mesecu, te in takšne soli ne bi bilo.

Video: direktor Solin pojasnjuje, kako pridelujejo sol v Sečoveljskih solinah

Soline so pomembno oblikovale krajino, obenem so zagotovile bivališče za številne vrste ptic, tudi nekatere redke. Foto: Bojan Puhek

Video: koliko soli iz Sečoveljskih solin lahko pričakujemo letos?

Vrednost soli iz Sečoveljskih solin prepoznava tudi država, ki je izdelke družbe Soline dodala med nabor protokolarnih daril. Primerni in cenjeni so tudi kot poslovna darila številnih podjetij.

V Sečoveljskih solinah so štiri skupine bazenov s solnico Foto: Bojan Puhek

Video: ali se je sol iz Sečoveljskih solin uveljavila kot protokolarno in poslovno darilo?

Pomen Sečoveljskih solin je pred mnogimi leti prepoznala in jih podprla družba Mobitel, nato pa je skrb za Soline prevzel Telekom Slovenije, ki tudi na ta način dokazuje svojo družbeno odgovornost in trajnostno naravnanost.

Najdragocenejši pridelek Piranskih solin je solni cvet, katerega drobni piramidasti kristali od bele do rožnate barve nastajajo le ob brezvetrju, saj jih zmoti že najmanjši val. Foto: Bojan Puhek

Težko bi si zamislili boljšega lastnika, ki nam lahko zagotavlja takšno podporo tudi takrat, ko jo zaradi razmer potrebujemo, nam pove Valentin.

Video: kako pomemben za Sečoveljske soline je Telekom Slovenije kot lastnik?

Sol je morje, ki ni moglo nazaj na nebo, pravijo v Sečoveljskih solinah. Foto: Bojan Puhek

Video: Kako Telekom Slovenije prispeva k delovanju Solin?

Turizem – priložnost ali grožnja?

Valentin prevzema vodenje Solin po tem, ko je bila praktično celotna njegova poklicna pot povezana s turizmom. Toda njegova vizija razvoja družbe ne predvideva preobrazbe v destinacijo množičnega turizma, ker je prepričan, da je veliko pomembnejše ohraniti tradicijo in kakovost pridelave.

Video: ali si pravzaprav želite množičnega turizma v Sečoveljskih solinah? )

Veliko poudarka daje tudi na odnose s krajevnim prebivalstvom – nenazadnje družba Soline zaposluje 90 sodelavcev, večinoma iz neposredne bližine, kar je poleg oblikovanja pokrajine dodaten način vpletenosti solin v ta kraj.

Prepoznavna pokrajina solin Foto: Bojan Puhek

Toda sobivanje z domačini sega še globlje, pojasnjuje Valentin.

Video: trajnostnost predvideva tudi tvorno sožitje z domačim prebivalstvom. Kako to uresničujete v Solinah in kakšna je pri tem vloga Telekoma Slovenije?

Negujejo tradicijo, spodbujajo ustvarjalnost

Enako pomembno kot ohranjanje tradicije je tudi spodbujanje ustvarjalnosti pri razvoju novih izdelkov, kar družbi Soline omogoča nadaljnji preboj na trge, se zaveda Valentin.

V družbi Soline je zaposlenih 90 sodelavcev. Foto: Bojan Puhek

Video: kaj bodo naslednje velike novice iz Sečoveljskih solin?

Plima, oseka in pridne roke – tako se žanje sol v Sečoveljskih solinah. Foto: Bojan Puhek

Video: ali pri svojem delu čutite naravne spremembe in kako se na to odzivate?