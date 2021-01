Plavajoče mesto v Karibskem morju, veliko za pol Monaka #video

Od ponedeljka je mogoče kupiti domovanje na The Blue Estate, "modrem posestvu" oziroma umetnem plavajočem otoku, ki ga bodo zgradili v Karibskem morju. Družba Blue Estate, ki projekt razvija, zagotavlja, da bo otok svojim prebivalcem ponujal vse, kar potrebujejo, od šol do zdravstvenih ustanov, od trgovin do možnosti za zabavo.

Otok, zgrajen iz betonskih modulov, bo imel več kot 15 tisoč ljudi.

Domovanja, ki so jih začeli prodajati še pred začetkom gradnje, so različnih kategorij – od dostopnih garsonjer, za katere je treba odšteti dobrih 16 tisoč evrov, do megagraščin, katerih cena sega čez milijardo evrov.

Foto: The Blue Estate/Cover Images

"Gre za sanjsko kombinacijo domovanj, ki lebdijo na vedno toplem Karibskem morju in so za le kratko potovanje oddaljena od Miamija ter peščenih plaž na Bahamih," so projekt opisali v družbi Blue Estate, "zahvaljujoč lokaciji bodo prebivalci otoka uživali v več kot 340 sončnih dneh na leto, na voljo jim bodo vse storitve, ki jih potrebujejo, obenem pa bo poskrbljeno za njihovo zasebnost in varnost."

Foto: The Blue Estate/Cover Images

Čeprav so nepremičnine že začeli prodajati, naj bi plavajoče mesto začeli graditi šele leta 2022. Dokončano naj bi bilo leta 2025, bodo pa prve nepremičnine menda vseljive že leta 2023.

