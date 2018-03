Danski eksperiment: leseni plavajoči otoki #foto #video

V köbenhavnskem pristanišču bo zrasel arhipelag, sestavljen iz lesenih plavajočih otokov. Namenjeni bodo rekreaciji, gostinski dejavnosti, savnam in, preprosto, poležavanju.

Foto: fokstrot.dk

Pristaniško območje v Köbenhavnu - širok morski kanal, ki teče skozi mesto - je v zadnjih desetletjih doživelo občutno preobrazbo. Več predelov so spremenili v stanovanjske četrti in javne prostore ter tja preusmerili velik del mestnega življenja.

S tem se je pojavila tudi potreba po novih površinah, namenjenih rekreaciji in drugim načinom preživljanja prostega časa. Tako se je načrtovalcem porodila zamisel, da bi izkoristili tudi vodne površine. Kako? S postavitvijo plavajočih otokov.

Arhitekta Marshall Blecher in Magnus Maarbjerg sta se namreč domislila "parkipelaga", torej otočja, ki bi delovalo kot javni park. V okviru tega projekta nameravajo vzdolž köbenhavnskega pristanišča urediti več plavajočih otokov za različne namene. "Z njimi želimo köbenhavnskemu pristanišču vdahniti življenje," je za arhitekturni portal Deezen povedal Blecher.

Foto: fokstrot.dk

Tako načrtujejo otok s savno, plavajoče vrtove, plavajočo kavarno in celo gojišče školjk, pa tudi "gole" otoke za poležavanje in sončenje. Vsi bodo seveda prosto dostopni obiskovalcem, ki bodo do njih pripluli oziroma priveslali.

Prvi od načrtovanih otokov je že resničnost - otok KBH-Ø1 je lesena ploščad z 20 kvadratnimi metri površine, iz katere v sredini raste lipovo drevo. Za otok so uporabili trajnostno pridobljen les, plovnost pa mu dajejo reciklirane plastenke.

Foto: fokstrot.dk

Otok so zasidrali v četrti Sluseløbet na jugu mesta, spomladi pa ga nameravajo prestaviti na sever k obali četrti Refshaleøen. Tam se bo uporabljal kot "počivališče" za veslače, lokacija za piknike in kopalna ploščad, na njem pa nameravajo prirediti tudi več debatnih večerov o prihodnosti razvoja köbenhavnskih mestnih obrežij.

Foto: fokstrot.dk

Avtorja projekta sta prepričana, da bi lahko to zamisel uporabili tudi v drugih mestih. Blecher, ki prihaja iz Sydneyja v Avstrailiji, je za Deezen pojasnil: "Moje domače mesto ima ogromno čudovito pristanišče, a tamkajšnjo obalo zasedajo ogromne vile in večno zasidrane jahte. Takšni projekti pa lahko pomagajo pristanišča demokratizirati in na morske površine spet vrniti življenje."