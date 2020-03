Bo ideja o izolskem otoku spet zaživela? #video

Ker bo velik del drugega tira zaradi dvojne trase kar 37 kilometrov nove železnice potekal pod zemljo, bo gradnja vseh predorov in servisne cevi za seboj pustila ogromno odpadnega materiala, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Po izkopu predorov bosta ostala apnenec in lapor

Traso bodo izkopavali na dveh različnih terenih, pri čemer bo material s prvega dela trase apnenec, z drugega dela trase pa lapor. "Ves svoj mandat sem si skupaj s podjetjem 2TDK prizadevala, da najdemo rešitev, da to ni odpadek, temveč mineralna surovina, ki jo lahko porabimo pri saniranju kamnolomov," je dejala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki opravlja tekoče posle.

Tako naj bi apnenec predelovali v beton, lapor pa bi lahko uporabljali za gradnjo nasipov. Kljub temu je odvoz materialov še vedno potreben. Za odvoz apnenca je tako predviden kamnolom Černotiče, lapor pa bi lahko odpeljali na deponijo Bekovec pod Črnim Kalom.

Izolski župan ni naklonjen gradnji umetnega otoka

Pred leti je bila aktualna ideja, da bi z odpadnim materialom pri Izoli postavili umeten otok, ki bi bil edini ob slovenski obali. Leta 2006 je omenjeni otrok takratna vlada pod vodstvom Janeza Janše celo postavila v nacionalno razvojno resolucijo. Medtem ko imajo domačini o tej zamisli deljena mnenja, je izolski župan Danilo Markočič poudaril, da je odločitev o tem v rokah države, ki upravlja slovensko morje.

"To je stvar, ki je potrebna debate, dobrih študij in presoje vplivov na okolje, vendar pa osebno mislim, da je to zastarela tehnika, ki ne spada v ta prostor," je dejal Markočič, temu se gradnja otoka z materialom, ki bo ostal po izkopu predorov nove železniške proge, ne zdi smiselna. Glede na to, da v prihodnjih tednih oblast prevzema tretja Janševa vlada, pa je izolski otok lahko hitro spet povsem aktualna ideja, so še poročali na Planetu.