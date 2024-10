Pet najbolj priljubljenih destinacij, kamor se bodo Slovenci odpravili to zimo #video

Slovenci smo veliki ljubitelji potovanj in številni v času zimskih počitnic radi pobegnejo v tople kraje. Turistična agencija TUI je izvedla raziskavo, ki je pokazala, da so med slovenskimi gosti pozimi še posebej priljubljene oddaljene destinacije, kot so Maldivi, Tajska in Združeni arabski emirati. Raziskava je pokazala tudi, da gost iz Slovenije za osemdnevni oddih v zimskem času v povprečju nameni 1.272 evrov.

Agencija TUI je izvedela raziskavo o najbolj priljubljenih destinacijah slovenskih gostov za zimsko sezono 2024/2025. Tudi letos ljudi v hladnem obdobju vse bolj privlači morje. Sončne destinacije, kot so Španija s Kanarskimi otoki ter Egipt s Hurgado in Marsa Alamom, so to zimo med slovenskimi gosti TUI še posebej priljubljene.

Med Slovenci veliko zanimanja za oddaljene destinacije

Najbolj priljubljena zimska destinacija v sezoni 2024/2025, ki se je znašla na prvem mestu, so Kanarski otoki – Tenerife, na drugem Hurgada in na tretjem Gran Canaria.

Veliko povpraševanja je tudi po oddaljenih destinacijah, kot so Maldivi – arhipelag v Indijskem oceanu. Ti so se na lestvici priljubljenosti znašli na četrtem mestu, sledijo jim Dubaj, Kanarski otok Lanzarote in egiptovski potapljaški raj Marsa Alam.

Če pogledamo zimsko sezono kot celoto, je povprečna poraba slovenskih gostov TUI za osemdnevne počitnice 1.272 evrov na osebo, kar predstavlja rahlo povečanje v primerjavi s preteklim letom.