Vsi se zavedamo, da tako kot starši potrebujemo dopust, otroci potrebujejo počitnice. Naj bo to čas, ko šolske obveznosti postavijo na stranski tir in uživajo v prostem času ter tistem, kar radi počnejo. Letošnje zimske počitnice izkoristite tudi za ustvarjanje nepozabnih skupnih spominov in grajenje stika z otroki. Naj se pogovori ne vrtijo le okoli dnevnih rutin, ampak izkoristite priložnost, da s tem prekinete in s svojimi otroki odprete zanimivejše teme. Poleg tega si vzemite čas za igro in opazovanje njihovih individualnih posebnosti, zato da opazite, kako rastejo, se razvijajo ter spreminjajo.

Družinske počitnice so namenjene odmiku od vsakdanje rutine in preživljanju skupnega časa. Lahko so zelo zanimive in zabavne, včasih pa so lahko pravi izziv. Ne glede na to, ali jih boste preživeli na zasneženem smučišču, v objemu termalnih vrelcev ali celo na kakšni eksotični destinaciji, izkoristite priložnost, da se odmaknete od delovnih skrbi in poglobite odnos z otroki.

Na počitnicah ustvarite spomine, ki bodo trajali vse življenje

Foto: Getty Images

Čeprav je osredotočenost na fizično zdravje pomembna, ne pozabimo na zdravje odnosov. Tudi ti imajo namreč vpliv na splošno zdravje in počutje posameznika. Čeprav so lahko počitnice za mnoge čustveno naporne, si poskusite vzeti nekaj časa zase in za družino.

Družinske počitnice so pomembne za krepitev odnosov med člani družine. Čas, ki ga takrat preživimo skupaj, pozitivno vpliva tako na čustveno kot fizično počutje. Nekatere raziskave potrjujejo, da pozitivni spomini ostanejo dlje kot negativni. In kje najlažje ustvarimo te dragocene spomine? Na družinskih počitnicah!

Vzemite si čas za skupno igro

Foto: Shutterstock

Čas, preživet stran od doma, stresa, obveznosti in časovnih omejitev vsakodnevnega življenja, vam bo omogočil veliko več prostega časa, da se ponovno povežete in uživate v druženju s svojimi otroki. Če spadate med starše, ki se redko igrajo z otroki, bi med počitnicami vsekakor morali zgrabiti priložnost in se veliko več igrati.

Igra bi morala biti ključni del otroštva, saj otrokom pomaga pri učenju potrpežljivosti, izboljša njihove sposobnosti reševanja težav in spodbuja ustvarjalnost. Če z otrokom preživite čas v igri, odnos okrepite, otrok pa se počuti ljubljenega in cenjenega.

Počitnice so priložnost za kakovostno preživljanje časa z družino ne le na smučišču ali snežnih parkih, ampak tudi v udobju apartmaja. Zato so pri Zavarovalnici Sava ustvarili knjigo Počitnice so igra, ki združuje zabavo, učenje in druženje – popolno orodje za ustvarjanje nepozabnih trenutkov med vašim družinskim oddihom.

Inovativna rešitev, ki bo vaše zimske počitnice spremenila v nepozabno doživetje

Foto: Zavarovalnica Sava

Knjiga Počitnice so igra vsebuje deset čudovitih pobarvank ter 19 zabavnih in poučnih iger, ki bodo navdušile tako otroke kot tudi starše. Ne glede na to, ali ste ljubitelji družabnih iger, ustvarjalni navdušenci ali pa preprosto iščete način, kako kakovostno preživeti čas skupaj, bo ta knjiga zadovoljila vaše potrebe. Skupaj lahko rešujete uganke, barvate, se učite novih stvari in se preprosto zabavate ob ustvarjanju skupnih spominov. S pomočjo zanimivih interaktivnih vsebin knjiga spodbuja otroško radovednost in hkrati ozavešča o pomembnosti varnega uživanja v zimskih radostih.

Knjiga je namenjena družinam, ki si z otroki želijo ustvariti nepozabne trenutke in kakovostno preživeti zimske počitnice. Knjigo Počitnice so igra si lahko prenesete in natisnete. Sklenitev zavarovanja ni pogoj za pridobitev knjige. PRENESI KNJIGO

Torej, ste pripravljeni na svoje zimske počitnice? Ne pozabite vzeti s seboj knjige Počitnice so igra in skleniti turističnega zavarovanja z asistenco v tujini.

Če se boste zabavali vi, se bodo verjetno tudi vaši otroci

Foto: Shutterstock

Med počitnicami poiščite nekaj zabavnega, v čemer vsi uživate. Takrat imate več časa za stvari, ki jih v napornem vsakdanu pogosto ne morete početi. Najdite čas za branje knjige, igranje družabnih iger, skupne športne aktivnosti ali za ogled kakšne znamenitosti.

Namesto nenehnih skrbi in hitenja od ene naloge k drugi poskusite biti na počitnicah bolj spontani. Skupaj naredite načrt, kaj bi počeli. Naj se vsi zabavajo. Sledite urniku, a se ne vznemirjajte, če vam ne uspe uresničiti vsega. Otroci naj imajo čas tudi za igranje.