Nova priložnost za sanjsko službo: sto tisočakov za poležavanje na plaži

Mehiška veriga letovišč je razpisala natečaj za, kot pravijo, najboljšo službo na svetu. Izbrani kandidat bo leto dni bival v njihovih luksuznih hotelih in za to dobival prav lepo plačilo.

Ob koncu letošnjega poletja kar dežujejo priložnosti za domnevno sanjske službe, pa naj bo to ponudba za oskrbnika mačk na grškem otoku ali pot okoli sveta ob srebanju gina.

Zdaj je na ta vlak skočila še Vidanta, veriga letovišč na najbolj priljubljenih lokacijah v Mehiki. Razpisali so namreč delovno mesto ambasadorja njihove blagovne znamke in ga kar sami oklicali za najboljšo službo na svetu.

Foto: Vidanta

Kandidat, ki ga bodo izbrali, bo delovnike preživljal v njihovih letoviščih tako na atlantski kot tihomorski obali Mehike, preizkušal tamkajšnjo turistično ponudbo in jo predstavljal na družbenih omrežjih. "Glede na vse restavracije, wellnesse, igrišča za golf in klube, ki jih imajo naša letovišča, lahko rečemo, da so prednosti te službe neskončne," je sanjsko priložnost opisal predstavnik letoviške verige Vidanta.

Izbrani kandidat bo v letu dni zaslužil sto tisoč evrov

V zameno za eno leto trdega dela v luksuznih razmerah ponujajo 120 tisoč dolarjev oziroma dobrih sto tisoč evrov, ob tem pa krijejo tudi vse stroške bivanja in hrane.

Foto: Vidanta

Znanja, ki jih od kandidatov pričakujejo, so medtem zelo splošne narave. Zahtevajo, da ste dobri v komunikaciji in mreženju, da znate navduševati ljudi, da obvladate družbena omrežja in sledite trendom, dodatna prednost pa so izkušnje s prodajo in trženjem, smisel za organizacijo in "karizmatična, sončna osebnost".

Prijave do 21. oktobra zbirajo na svoji spletni strani, kjer morate ob osebnih podatkih pripeti svoj življenjepis, priporočajo pa tudi, da posnamete kratek video, v katerem poveste, zakaj ste prav vi prava oseba za to službo.

