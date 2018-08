Služba, kjer vam plačajo, da potujete in pijete gin

Zdaj imate priložnost, da se odpravite na 80-dnevno potovanje okoli sveta, na katerem bo vaša glavna zadolžitev, da pijete gin (in to zabeležite na spletu).

Podjetje, ki v Londonu sredi septembra odpira nov koktajl bar, se je odločilo za prav posebno promocijo svoje nove lokacije - skupaj s proizvajalcem znanega gina Bombay Sapphire išče globalnega ambasadorja, ki bi ga poslali na 80-dnevno plačano potovanje po izbranih destinacijah po vsem svetu, kjer bi promoviral tako novi bar kot gin.

Navdih za promocijsko akcijo so našli v romanu Julesa Verna V osemdesetih dneh okoli sveta, glavni junak zgodbe Phileas Fogg je namreč posodil ime novemu koktajl baru, ki se bo imenoval Mr Fogg’s Society of Exploration (Raziskovalna družba gospoda Fogga).

Kaj bo naloga srečnega izbranca?

Tisti kandidat, ki bo na koncu dobil službo, se bo lahko na potovanje odpravil v družbi prijatelja, skupaj pa bosta septembra, oktobra in novembra letos obiskala Bombaj, Hongkong, Tokio, San Francisco, New York in Lizbono, pokušala gin in ga predstavljala. Prigode, ki jih bosta doživela, bosta morala zapisovati v dnevnik in spletni blog ter jih objavljati na družbenih omrežjih, ob tem pa odkrivati dišavnice in začimbe, s katerimi bosta ob koncu potovanja sestavila lasten koktajl, ki bo v ponudbi novega bara.

Med bistvenimi kriteriji za to delo navajajo, da morate biti "ljubitelj neznanega", ob tem pa si želijo tudi, da obvladate osnove fotografije in da ste dober pisec. No, pa tudi to, da ste se pripravljeni oblačiti v oprave iz viktorijanske dobe.

V pogojih prijave ne navajajo omejitev, od kod naj bi kandidati prihajali, zato lahko tudi sami poskusite srečo. V obrazcu za prijavo je sicer kar nekaj vprašanj, ki preverjajo tako vaše poznavanje gina kot Vernovega romana, med drugim pa morate razkriti tudi dogodek, ki vas je do zdaj najbolj spravil v zadrego.