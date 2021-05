Nova atrakcija: Parižani navdušeni nad "sotesko" pod Eifflovim stolpom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski umetnik JR je pretekli teden razkril svojo najnovejšo stvaritev, umetniško instalacijo, ki s pomočjo optične iluzije daje vtis, da Eifflov stolp stoji nad globoko sotesko.

JR je svojo novo stvaritev predstavil prejšnjo sredo, na dan sproščanja protikoronskih ukrepov v Franciji, ko so se med drugim znova odprle kulturne ustanove in gostinske terase. Parižani so se zato množično zgrnili na ulice, pred Eifflovim stolpom pa jih je pričakala instalacija, ki je takoj naletela na odličen odziv.

"Izbrali so popoln dan za to. Ker so se odprle tudi gostinske terase, se zdi, kot da je Pariz nenadoma znova oživel," je za Reuters dejala ena od obiskovalk instalacije pred Eifflovim stolpom, "všeč mi je tudi ideja, da je nekaj takšnega povezano z Eifflovim stolpom, ki je ne nazadnje simbol Pariza."

Po poročanju Reutersa ljudje v vrsti čakajo, da se bodo lahko fotografirali ob novi atrakciji. Najbolj priljubljen motiv je seveda skakanje čez navidezno sotesko, ki pa ga je mogoče posneti le iz točno določenega kota.

