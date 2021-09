Nepozabne jesenske počitnice, kjer je vsak dan drugačen

Potem je Grand Hotel Primus v Termah Ptuj, ki je del največje slovenske turistične skupine Sava Hotels & Resorts, popolna izbira za vas. V hotelu vas bodo razvajali, na hotelskem kopališču se boste lahko predali objemu ptujske termalne vode, za zabavo in kopico vodnih vragolij za najmlajše bo poskrbel Termalni Park Terme Ptuj, le korak stran pa vas čaka tudi skrivnosti polno mesto Ptuj!

Superiorni 4-zvezdični Grand Hotel Primus le korak od Ptuja ponuja udobje in zabavo za vso družino. Raznolike in prostorne sobe poskrbijo za sproščujoč počitek vseh članov.

Hotelsko kopališče Vespasianus je idealno za razvajanje v objemu ptujske termalne vode in prve plavalne zamahe najmlajših.

V notranjem Termalnem parku Terme Ptuj vas čakajo raznovrstni bazeni in celo notranji tobogan, ki bo navdušil vse člane družine!

Na oddihu si starši lahko privoščite tudi razvajanje v Imperiju dobrega počutja, kjer vas čakajo wellness posebnosti Rima, Orienta, Japonske in Tajske. Privoščite si sproščujočo masažo z vinskim oljem, čisto pravo vinsko kopel ali razvajanje v dvoje v eni od tematskih wellness suit.

Unovčite turistične bone za nepozabne počitnice

V vseh namestitvah Sava Hotels & Resorts lahko unovčite svoje turistične bone (TB), ki so bili izdani v letu 2020, in nove turistične bone 2021 (BON21) ter na jesenskih počitnicah ustvarite spomine, ki vas bodo spremljali še dolgo. Preverite pogoje unovčitve novih in starih bonov pri nas!