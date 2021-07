Nepozaben dopust z avtomobilom po Evropi

Letos se bomo verjetno raje odločali za bližnje lokacije, ki so dosegljive z osebnim avtomobilom, zato smo izbrali nekaj predlogov v Italiji, na Hrvaškem in v Avstriji.

Za brezskrben dopust z avtomobilom preverite raven hladilne tekočine, količino olja, tlak v gumah (tudi v nadomestni), obvezno opremo, delovanje luči in klimatske naprave.

Pred odhodom sklenite avtomobilsko asistenco v tujini, ki vam in vašemu vozilu 24 ur na dan zagotavlja pomoč in kritje stroškov v Sloveniji in v tujini.

Kako pravilno naložiti prtljažnik?

Avstrija, dežela za pohode in vodna doživetja

Salzburg Foto: Getty Images

Avstrija je ena od tistih evropskih dežel, kjer nas pričakujejo pravljične destinacije za poletni in zimski oddih. Čeprav ob omembi Avstrije najprej pomislite na smučanje, pa Mozartova domovina ponuja tudi obilico poletnih aktivnosti in krajev, kjer bodo tudi poletne počitnice več kot idilične.

Poleg Dunaja nas pričakujejo še druga mesta, kot so Salzburg, Linz in Gradec. Najlepše izlete v poletnem obdobju si boste lahko privoščili v dolini Villgratental, v Visokih Turah, v alpskem parku Karwendel, ob smaragdno-zelenem jezeru Achensee, največjem gorskem jezeru na Tirolskem, in v tirolski dolini ob vasici Alpbachtal, ki velja za najlepšo vasico v Avstriji. V deželi jezer lahko uživate kot ob mediteranski obali, saj številna avstrijska jezera ponujajo razkošen dopust s pridihom morja.

Poleg tega pa imajo v Avstriji kar šest popolnoma različnih narodnih parkov: Narodni park Donau-Auen, Narodni park Gesäuse, Narodni park Visoke Ture, Narodni park Apneniške Alpe, Narodni park Neusiedler See–Seewinkel in Narodni park Thayatal, kjer si lahko privoščite pohodniške izlete, raziskujete jezera in se podajate na nepozabne kolesarske ture.

Salzkammergut Foto: Getty Images

Za vstop v Avstrijo poleg prometnega dovoljenja potrebujete zeleno karto, pred potovanjem pa preverite, ali morate opraviti elektronsko registracijo (Pre Travel Clearance). V obvezni opremi morate imeti odsevni jopič. V zaprtih javnih prostorih je treba nositi masko, obvezna je tudi za otroke, starejše od šest let. Centri za testiranje v Avstriji. Informacije o koronavirusu.

Hrvaška, veliko več kot samo morje

Podgora, Dalmacija Foto: Getty Images

Hrvaška je dežela naravnih lepot, obmorskih biserov, kjer lahko poiščete pravi kotiček zase in se prepustite naravi, odlični kulinariki in turistični ponudbi. Pohodnikom so na voljo raznolike pohodniške poti: v okolici Zagreba, Ogulina, Splita in Omiša bodo najbolj uživali začetniki, medtem ko prave planinske poti ponujajo Velebit, Učka, Dinara ali Mosor.

Hrvaško je mogoče odkrivati tudi s kolesom. Veliko kolesarskih možnosti ponujajo Istra, Kvarnerski otoki, Gorski kotar, dalmatinska obala in Slavonija.

Ljubitelji zgodovine bodo na Hrvaškem našli veliko zanimivega zase, saj so številni kraji vpisani na Unescov seznam kulturne dediščine, med drugim Split, Dubrovnik, Poreč, Plitviška jezera, katedrala v Šibeniku, Starigradsko polje na Hvaru.

Seveda pa se večina ljudi na Hrvaško prvotno odpravi zaradi rajskih plaž, kot so Banje v Dubrovniku, Brelu, na Pagu, na Korčuli, Lastovem, Visu, na Braču, plaža Sakarun na Dugem otoku ali Rajska plaža v Loparju na Rabu.

Brela Foto: Thinkstock

Za pot po Hvraški potrebujete prometno dovoljenje, zeleno karto in evropsko poročilo o prometni nesreči, v obvezni opremi pa morate imeti odsevni jopič. Pred prihodom na Hrvaško je priporočljivo izpolniti obrazec, ki ga postavite na vetrobransko steklo vozila za lažji prehod meje. Hoteli, parki, plaže, letovišča, kampi, muzeji in druge znamenitosti so odprti, vendar z omejitvami. Maske so obvezne v zaprtih prostorih in zunaj, če je gneča. Koristna povezava za potovanje na Hrvaško: https://www.koronavirus.hr/en Centri za testiranje na Hrvaškem Stanje na hrvaških cestah

Zadnji, a ne nepomembni korak za brezskrben dopust

Foto: Thinkstock

En dan pred odhodom v tujino pa je zadnji čas, da uredite tudi turistično zavarovanje z zdravstveno asistenco v tujini.

Očarljive italijanske pokrajine

Volterra Foto: Getty Images

Italija je raj za potovanja z avtomobilom, primerne so vse dežele, a po lepoti daleč najbolj izstopata Toskana in Apulija. Italija ponuja toliko raznolikih mest in pokrajin, da se je težko odločiti med severom in jugom. Če imate en teden časa, lahko najprej opravite ogled nekaterih severnoitalijanskih mest – Verona, Padova in Milano so le nekatere od številnih počitniških destinacij, kjer boste uživali vsi, ki imate radi očarljiva zgodovinska mesta.

V Toskani ne spreglejte Firenc, Arezza, Grosseta, Siene, Livorna, Pise in Lucce. Na svoj seznam krajev dodajte še pot po dolini Val d'Orcia, kjer se boste naužili klasičnih toskanskih razgledov.

Sicer pa ima Italija več kot sedem tisoč kilometrov obale, zato je idealna dežela za ljubitelje obmorskega turizma, ki iščejo pristen stik z naravo, zabavo, sproščanje in počitek. Od severa proti jugu, od vzhoda proti zahodu se gorata pokrajina spušča v skalnate razčlenjene obale Tirenskega in Jonskega morja na zahodu in jugovzhodu ter proti mehkejšim, bolj peščenim obalam Jadrana na vzhodu. Poleg številnih majhnih otočkov sta za počitnice na voljo še čudovita otoka – Sicilija in Sardinija.

Italija je znana tudi po številnih jezerih, saj jih je več kot tisoč, ki slovijo po svoji neprimerljivi lepoti. Jezera Garda, Maggiore in Como, ki so znana po vsem svetu, so postala idealna destinacija za preživljanje dopusta na soncu in v tesnem stiku z naravo.

San Gimignano Foto: Thinkstock

Pred vstopom v državo preverite aktualne informacije zaradi ukrepov, povezanih s pandemijo koronavirusa, in se registrirajte prek portala https://app.euplf.eu/#/. V Italiji boste potrebovali prometno dovoljenje vozila, priporočljiva je tudi zelena karta, ki jo dobite v svoji zavarovalnici, v obvezni opremi pa morate nujno imeti odsevni jopič. Maske zunaj niso več obvezne, razen v primeru gneče. Obvezne so na javnih prevoznih sredstvih in v zaprtih prostorih. Informacije o ukrepih ob prihodu v Italijo Informacije o zastojih na cestah v Italiji Hoteli, parki, plaže, letovišča, kampi, muzeji in druge znamenitosti so odprti, vendar z omejitvami.

Brezskrbno s pravim zavarovanjem

Da se ob morebitni škodi izognete visokim stroškom, ki lahko nastanejo, pravočasno uredite primerno avtomobilsko zavarovanje, s katerim poskrbite zase, za sopotnike in svoje vozilo. Pri izbiri zavarovanj razmislite, kolikokrat potujete v tujino, ali so z vami v vozilu tudi sopotniki, ali večkrat prevažate tudi prtljago, kdo še vozi vaše vozilo ter na druge okoliščine, ki vplivajo na vašo varnost, varnost sopotnikov in vozila.

Zavarujete lahko tudi prtljago. AvtoMobilno zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav vam omogoča, da ob obnovi obstoječega ali sklenitvi novega avtomobilskega zavarovanja sklenete tudi akcijsko zavarovanje prtljage, ob tem pa boste prejeli še druge ugodnosti.