Namesto apartmaja ob morju doživetje počitnic v krošnji drevesa

Končno so tu dolgo pričakovane poletne počitnice, čas, ko se vsi veselimo trenutkov sprostitve, oddiha in uživanja v brezskrbnih dneh. Vsakodnevni tempo življenja nas prepogosto preganja, pri tem pa si le redko vzamemo čas, da se resnično odklopimo, umirimo svoje misli in preprosto uživamo v trenutku. Počitnice so torej čas, ko lahko obnovimo zaloge energije in se osredotočimo na to, kar nas resnično veseli. In če iščete popoln pobeg od stresnega vsakdana, vam bo brez dvoma všeč posebno doživetje bivanja v krošnjah v bližini Pustolovskega parka Geoss.

V krošnjah doživite pristno povezavo z naravo

Bivanje v krošnjah v bližini Pustolovskega parka Geoss je prav posebno doživetje, ki omogoča, da se povežete z naravo na edinstven način. Drevesa postanejo vaš dom za nekaj časa in vam omogočajo, da se umaknete od vsakodnevnega vrveža in se sprostite v neokrnjeni naravi. Ko se zvečer spusti tema, "naravni učinki" ustvarijo čarobno vzdušje. Medtem ko lebdite nad tlemi, se lahko sprostite ob zvokih narave in uživate v miru, ki ga ponuja ta posebna izkušnja.

Foto: Geoss

Spanje v krošnjah je svojevrstno doživetje tako za pare in posameznike, ki si želijo posebnega pobega v naravo, kot tudi za družine, ki želijo ustvariti nepozabne spomine. Otroci bodo navdušeni nad spanjem v krošnjah ter raziskovanjem gozdnega okolja. Prav tako bodo posamezniki našli svoj mir in spokojnost med krošnjami dreves, kjer se lahko umaknejo od vseh obveznosti in se poglobijo vase.

V krošnjah dreves boste doživeli posebno povezanost z naravo – zjutraj vas bo prebudilo petje ptic, pričakala vas bo košara z zajtrkom, ki jo boste po vrvi potegnili v svoje drevesno bivališče. Čez dan boste prišli na račun tako tisti, ki iščete športne ali pustolovske izzive, kot tisti, ki iščete mir in povezavo z naravo.

Popolno ravnovesje med pustolovščino in spokojnostjo Pustolovski park Geoss ponuja priložnost, da se povsem odklopite v objemu dreves in doživite izjemno izkušnjo, ki vam omogoča, da se povežete z naravo na edinstven način. Park se nahaja v čudovitem naravnem okolju, obkroženem z gozdovi in slikovitimi hribi. Unikatna kombinacija naravne lepote in pustolovskih doživetij ustvarja popolno kuliso za počitnice. V neposredni bližini parka stojijo veličastne gozdne krošnje, ki so postale priljubljeno bivališče za tiste, ki si želijo posebnega doživetja. Na voljo imajo različne možnosti nastanitve, od bivanja na platojih dreves, ki se dvigajo do 12 metrov nad tlemi, do visečih postelj, privezanih na veje dreves.





V videu preverite, kako se je prebujati v drevesnih krošnjah:

Vsako drevo ponuja drugačno izkušnjo

Vsako drevo ima svojo energijo in vsak plato ponuja edinstveno doživetje. Tako imate priložnost izbrati svojo popolno lokacijo za spanje v krošnjah, ki bo ustrezala vašim željam in potrebam. Drevesa imajo pomirjujoč učinek tako na um kot telo. Z njihovo pomočjo lahko na preprost način umirite misli in se sprostite. Vsako drevo nosi svojo energijo in prispeva k svojevrstnemu doživetju.

Ko preživite noč med krošnjami smreke, se povežete z gozdom na najbolj pristen način. Njen blagodejni vonj vas umiri, njena energija pa navda z upanjem in zanesljivostjo. Ponoči, ob jasnem nebu, smreka razkrije čudovit pogled na zvezdnato nebo skozi preplet krošenj dreves v gozdu.

Foto: Geoss

Hrast vas vabi v svoj objem moči in hrabrosti. Ko se zazrete v krošnjo hrasta med dnevom, občutite pomirjenost in notranji mir. Ta drevesna terapija pomaga odmisliti stres in se osredotočiti na tukaj in zdaj. Hrast pomaga pri regeneraciji in pomiritvi, krepi osredotočenost in jasnost misli.

Jesen vas očara s svojim čarobnim razgledom. Zjutraj vas prebudi sončni vzhod, ki ponuja slikovit pogled na bližnje pašnike, prekrite z jutranjo roso. Ko se stemni, pa se nad vami razprostre neokrnjeno zvezdnato nebo. Jesen ima posebno energijo, ki pomaga spodbujati domišljijo razumeti naše poslanstvo. Jesenova bližina je krepilna energijska kopel.

Breza in bukev nudita sprostitev in novo energijo. Breza pomirja in odvzema stres, medtem ko bukev daje moč, pogum in razumevanje nasprotij. Kombinacija obeh dreves je idealna za osvobajanje od vsakodnevnih skrbi ter polnjenje z novim navdihom.

Foto: Geoss

Oreh vas vabi na svojo samostojno lokacijo, ki nudi razgled na okoliško pokrajino. Zunaj gozda omogoča, da občudujete zvezdnato nebo v vsej njegovi veličini. V bližini oreha se boste umirili, njegova moč in samostojnost pa vas bosta navdihnila, da se spopadete z izzivi življenja s pogumom in jasnostjo.

Ne glede na to, ali si želite pustolovščine ali miru in sprostitve, lahko najdete svoj idealen prostor, kjer se lahko prepustite naravi in se napolnite s pozitivno energijo, ki jo prinašajo drevesa.

Foto: Geoss

Piknik v krošnji drevesa

Včasih je dovolj, da se umaknemo samo za nekaj ur in jih preživimo s tistimi, ki jih imamo najraje. Poleg bivanja v krošnjah se lahko odločite tudi za dnevno doživetje trenutkov v krošnji drevesa. Pripravijo vam piknik v krošnji drevesa. Le izberite drevo in se povzpnite na izbrani plato, kjer vas bo čakala piknik košarica, napolnjena z lokalnimi in sezonskimi dobrotami.

Tudi na viseči postelji se lahko odločite le za romantično preživeto popoldne. Med zibanjem v vetru boste lahko uživali v čudovitem razgledu in v družbi svoje najljubše osebe. Za popolno doživetje viseče postelje vam pripravijo tudi piknik košarico, polno okusnih prigrizkov in napitkov.

Foto: Geoss

Pustolovsko doživetje, ki navdušuje vse generacije

Bivanje v krošnjah dreves je v neposredni bližini Pustolovskega parka Geoss. Park je pravi raj za vse ljubitelje doživetij, ki si želijo izziva in navdušenja v naravnem okolju. Zasnovan je na način, da omogoča pustolovščine za vse generacije. Od visokih plezalnih poti in visečih mostov do vznemirljivih spustov, Geoss ponuja pravo doživetje, ki vas bo navdušilo. Spretneži in pustolovščin željni boste lahko to počeli na višini 25 metrov, zmerneži pa tudi na samo enem metru.

Foto: Geoss

Pustolovski park Geoss ponuja sedem plezalnih poti različnih težavnostnih stopenj, ki jih posameznik premaga v dveh ali treh urah. Na različnih višinah je razporejenih 97 plezalnih elementov, ki vključujejo več kot 200 metrov spustov (zip-line).

Več o Pustolovskem parku Geoss:

Tudi priložnost za globoko sprostitev in umiritev

Foto: Geoss V bližini svojega začasnega doma boste prišli na račun tudi tisti, ki bolj kot adrenalin iščete povezavo s samim seboj. Gozdni gong in gozdno čutno razvajanje sta posebni izkušnji, ki omogočata globoko sprostitev in povezavo z naravo.

Gozdni gong je zvočno doživetje, ki združuje vibracije gonga in energijo gozda. Prinaša številne pozitivne učinke na telo, um in duha. V neokrnjenem gozdu so vibracije gonga še posebej intenzivne in zdravilne, popeljejo vas v stanje globoke sprostitve, miru in povezave z naravo.

Gozdno čutno razvajanje pa je voden oddih v objemu gozda. Vključuje uporabo visečih postelj, talnih sedal in drugih elementov za razvajanje ter izvajanje dihalnih vaj, vaj za obvladovanje stresa, sprehodov po gozdnih poteh in izvajanje vaj čuječnosti. Med tem razvajanjem se boste povezali z naravo, krepili imunski sistem, znižali raven stresa ter se sproščali, regenerirali in trenirali svoj um.

Foto: Geoss