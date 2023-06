Najboljša pustolovščina za vse generacije

Še eno šolsko leto je pri koncu. To je čas, ki ga otroci neučakano pričakujejo, saj so pred njimi dolgo pričakovane poletne počitnice, brezskrbni dnevi in prosti čas za igro in zabavo. Za otroke je konec šolskega leta veliko več kot le prehod v poletne počitnice. Je tudi čas za proslavljanje uspeha, obujanje lepih spominov in tudi za posebno praznovanje še enega končanega šolskega leta. Najlepše darilo, ki ga ob tem lahko podarimo otrokom, je naš čas. Skupaj preživet čas na izletu pa združi prijetno s koristnim, okrepi družinske vezi in omogoča gradnjo trdnih odnosov, ki so temelj za otrokov razvoj in dobro počutje.

Otroci že pozdravljajo prihajajoče počitnice. Foto: Shutterstock

Med različnimi možnostmi izletov je ena od najboljših idej zagotovo skupno pustolovsko doživetje. To je edinstveno darilo, ki omogoča, da skupaj ustvarite nepozabne spomine in se sprostite po napornem obdobju.

Darilo z dodano vrednostjo

V Sloveniji lahko na več načinov doživite pravo pustolovščino – od pustolovščine v zraku do pustolovščine na vodi. Izbira doživetja je odvisna od zanimanj in starosti otroka ter poguma staršev. Takšno darilo vam kot staršu omogoča, da se odmaknete od vsakodnevnih obveznosti in si res vzamete čas le za svojega otroka.

Skupno pustolovsko doživetje ima posebno dodano vrednost. Omogoča namreč pustolovščino, ki jo vaš otrok doživi prav z vami. To je tisto, kar mu bo za vedno ostalo v spominu.

Foto: Geoss

Ena izmed najbolj priljubljenih destinacij za vrhunska doživetja je pustolovski park Geoss, ki ponuja vrsto vznemirljivih aktivnosti. Park je pravi raj za vse ljubitelje doživetij, ki si želijo izziva in navdušenja v naravnem okolju. Leži v osrčju slikovitega hribovja in gozda ter je zasnovan na način, da omogoča pustolovščine za vse generacije. Od visokih plezalnih poti in visečih mostov do vznemirljivih spustov, Geoss ponuja pravo doživetje, ki vas bo navdušilo. Spretneži in pustolovščin željni boste lahko to počeli na višini 25 metrov, zmerneži pa tudi na samo enem metru. Pustolovski park Geoss ponuja sedem plezalnih poti različnih težavnostnih stopenj, ki jih posameznik premaga v dveh ali treh urah. Na različnih višinah je razporejenih 97 plezalnih elementov, ki vključujejo več kot 200 metrov spustov (zip-line). Najlažja težavnostna stopnja je primerna za otroke od četrtega leta.

Ste si kdaj želeli leteti?

V parku Geoss izstopa edinstvena atrakcija, ki je kot nalašč za nepozaben konec šolskega leta: orjaški spust. Obljublja navdušenje, hitrost in občutek svobode, ki bo zagotovo naredil trajen vtis na otroke.

Foto: Geoss

Foto: Geoss

Najdaljši spust v osrednji Sloveniji je sestavljen iz treh delov, eden od teh pa je celo najdaljši enkratni spust v Sloveniji. Pri spustu se dvignete 25 m od tal in lahko dosežete hitrost do 60 km/h. Veter v laseh, povečan srčni utrip visoko nad tlemi in vznemirjenje, ki preplavi telo, ustvarjajo nepozabno izkušnjo, ki je hkrati strašljiva in navdušujoča. Pri tem se vam odpre razgled na vso dolino ter okoliške hribe.

Foto: Geoss

Več kot le zabava

Poleg zanimivega doživetja je tudi okolica pustolovskega parka Geoss vredna občudovanja. Leži v osupljivi naravi, obkrožen s prelepimi gozdovi in ​​hribi, ki ustvarjajo slikovito ozadje, to otrokom in vam omogoča, da se popolnoma potopite v avanturo in se na vznemirljiv način povežete z naravo. Otroci se med doživetjem učijo premagovati svoje strahove, razvijajo pogum in zaupanje vase.

Foto: Geoss

V gozdu čisto blizu geometričnega središča Slovenije lahko otroci od 4. leta starosti poleg plezanja po trasah različnih težavnostnih stopenj in spuščanja po ziplinu tudi prespijo v drevesnih krošnjah na platformi ali v viseči postelji in se razvajajo na Gozdni čutni poti. Dojenčki in otroci do 3. leta starosti pa medtem razvijajo svoje gibalne sposobnosti v čisto novi Gibalnici.

Ne glede na to, ali ste ljubitelj ekstremnih doživetij ali želite preprosto pobegniti od vsakodnevnega vrveža, bo pustolovski park Geoss izpolnil vsa pričakovanja in ustvaril nepozabne spomine za vse življenje.

Pustolovski Park Geoss skrbi tudi za varnost svojih obiskovalcev. Izkušeni in usposobljeni inštruktorji vas bodo naučili pravilne uporabe opreme ter vam zagotovili vso potrebno podporo med vašo avanturo. Tako se lahko prepustite zabavi in osredotočite na uživanje v dogodivščinah, ki jih ponuja park. Foto: Geoss

Foto: Geoss

Foto: Geoss