Največji zakladi Mediterana že zdaj

Mediteran je klasika, ki nas vedno znova očara s svojo romantičnostjo in naravno pristnostjo. Sredozemska obala je tako razgibana, da nam lahko vsako leto ponudi nekaj novega, zato se potovanje po Mediteranu nikoli ne konča, ampak nam ponuja vedno nov navdih.

Costa del Sol

Grčija: deviške plaže in kristalno čisto morje

Če se radi pustimo očarati turkiznim zalivom, moramo nujno obiskati romantične grške otoke, kot so Zakintos, Santorini in Karpatos.

Grčija je med najbolj priljubljenimi počitniškimi destinacijami v Evropi. Turiste navdušuje antična zgodovina, naravni biseri in izjemna gostoljubnost domačinov ter seveda vrhunska kulinarika.

Zakynthos

Kalabrija: šarm skoraj pozabljenih mestec

Ob Jonskem in Tirenskem morju se skrivajo ljubka kalabrijska mesta, kjer ima življenje povsem svoj ritem. Antična mesta najjužnejše italijanske pokrajine veljajo za pravi biser. Kalabrijo odkrivajo avanturisti vsega sveta, zato pohitimo, da ne zamudimo šarma skoraj pozabljenih mestec.

Tukaj najdemo tri najbolj znane riviere: Riviera dei cedri z letoviškimi kraji Praia a Mare, Diamante, Acquappesa in Paola, Riviera degli oleandri z letoviškimi kraji Amantea, Campora, Falerna in Gizzeria ter Riviera degli dei z letoviškimi kraji Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Capo Vaticano in Ricadi. Ta del južne Tirenske obale se zaradi prelepega barvnega odseva imenuje tudi vijoličasta obala.

Kalabrija

Igriva Španija

Čas je, da ponovno odkrijemo tudi špansko sončno obalo Costo del Sol na stičišču svetovnih kultur med Evropo in Afriko. Iz teh krajev, ki so nam dali flamenko, bikoborbe, sangrijo, kitaro in Pabla Piccasa, se je Krištof Kolumb odpravil na svoje prvo potovanje proti Ameriki.

Andaluzija je bila vedno izjemno priljubljena destinacija med slovenskimi popotniki. Vse, kar predstavlja Španija, je mogoče videti in doživeti v Andaluziji, eni najbolj čarobnih španskih pokrajin. V Andaluziji si roko podajajo zasneženi vrhovi in žgoče obale, brezmejne pokrajine, neskončni nasadi oljk in edinstveni spomeniki preteklosti.

Ronda

Nova zvezda: Turčija

Ena od zvezd Mediterana je tudi Turčija, most med Evropo in Azijo, kjer se prepletajo dediščina starodavnih civilizacij, prelepa turška riviera in izvrstna kulinarika.

Na antalijski obali je treba obiskati mesta Lara, Belek, Side in Alanya, ki je najstarejše turistično mesto turške obale in je posebej priljubljeno pri mladih. Med počitnicami v Turčiji moramo nujno obiskati "bombažni grad" Pamukkale, rimski teater Aspendos, gorovje Taurus in nacionalni park Oymapinar.

Costa del Sol, Kalabrija in Kreta

Življenje je cesta in zgodba, ki se odpira v presenetljive priložnosti. Potovanje Fly & drive je namenjeno vsem, ki živijo za doživetja, odkrivajo nove kraje z lastnim tempom in svojim časovnim razporedom.

Začutite polno svobodo odprte ceste in napišite svojo poletno zgodbo.

Costa del Sol, Samos, Karpatos, Rodos, Zakintos in Kreta

Odkrijte čudovite destinacije s kombinacijo počitnic, nastanitev v hotelu ter izbranimi izleti po programu.