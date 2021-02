Največji snežni labirint na svetu je letos še večji. Veliko večji. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eno prvih pravil za zaščito pred okužbo s koronavirusom je vzdrževanje medosebne razdalje − to so zelo resno vzeli tudi avtorji največjega snežnega labirinta na svetu.

Saint Adolphe, mestece v kanadski provinci Manitoba, bi lahko oklicali za svetovno prestolnico labirintov. Poleti tam uredijo velikanski labirint, oblikovan na polju koruze, še večja atrakcija pa je njegova zimska različica. Snežni labirint v Saint Adolphu je namreč največji na svetu.

Poglejte:

In letos je še večji kot običajno. "Leta 2019 smo se prijavili za naziv največjega snežnega labirinta in ga februarja lani tudi dobili. Letos pa smo ga zaradi koronavirusa želeli narediti še večjega in prostornejšega. Tako je letošnji labirint za kakšnih 91 odstotkov večji od tistega, za katerega smo dobili naziv največjega na svetu," je za Reuters pojasnila lastnica atrakcije Angie Masse.

Foto: Reuters

Gradnja snežnega labirinta je bila letos še posebej zahtevna, je še povedala. Ne le zaradi še večjih dimenzij (njegove stranice merijo 73 metrov), ampak tudi zato, ker so imeli letos neobičajno toplo vreme. To jim je povzročalo toliko preglavic, da so labirint gradili celih šest tednov.

