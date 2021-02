Pet nasvetov, kako premagati zimsko depresijo

Zima je za številne lahko čarobna, zagotovo pa to ne velja za vsakogar. Sploh v tem obdobju, ko smo še več doma, druženja so omejena, dan pa se včasih zdi enak dnevu.

Če ste torej ves dan doma, utrujeni in slabe volje, je veliko bolj verjetno, da boste doživeli zimsko depresijo, kot pa uživali v čarobnem letnem času – v mrazu in ponekod tudi snegu.

Če se ne počutite dobro, poskusite upoštevati spodnje nasvete, ki lahko pozitivno vplivajo na vaše razpoloženje.

1. Uredite se, čeprav ste doma

Ko zjutraj vstanete, si vzemite čas zase in se uredite, kot da greste v službo ali po vsakdanjih opravkih: opravite jutranjo rutino, lepo se oblecite, uredite si pričesko. Foto: Thinkstock

2. Zapojte in zaplešite

Petje in ples nista samo zabavna, ampak tudi dobro vplivata na počutje, saj gre pravzaprav za neke vrste trening. Zavrtite si svojo najljubšo pesem, zapojte in zaplešite! Foto: Thinkstock

3. Pospravite

Če je v vašem domu veliko nepotrebnih stvari ter se nabirata prah in umazanija, boste imeli slab občutek, počutili se boste krive, da tega niste pospravili, in posledično boste slabe volje. Pospravljanje je za večino dolgočasno, ampak zagotovo to ni najtežje opravilo na svetu: vzemite si nekaj časa in si uredite svoj življenjski prostor. Foto: Getty Images

4. Odklopite se od družbenih medijev

Nič kaj prijetno ni opazovati popolnih življenj na družbenih omrežjih, medtem ko se sami ne počutite preveč dobro. Zakaj bi se mučili? Preprosto se odklopite. Foto: Getty Images

5. Pojdite ven

Zunaj je hladno, nič kaj prijetno. Ampak vseeno je sprehod po travnikih, gozdu ali pa po mestu lahko res užitek. Toplo se oblecite in pojdite ven. Foto: Pixabay