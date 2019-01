Zakaj je danes najdepresivnejši dan v letu?

Vsako leto je en dan v januarju, običajno ponedeljek, označen za najbolj depresiven dan v letu.

Običajno je to tretji ponedeljek v prvem mesecu, saj se ravno na ta dan pri ljudeh najbolj pozna nejevolja zaradi neuresničevanja zaobljub, ki so si jih zadali ob koncu leta, slabega vremena, morebitnih finančnih dolgov zaradi veselega decembra ter še zavedanja, da je do poletja še daleč.

Poleg tega pa je danes še - ponedeljek

Za to, da je vzdušje še slabše, je kriv tudi ponedeljek sam, saj velja za najbolj osovražen dan v tednu na splošno.

Menda naj bi se ljudje ob ponedeljkih prvič nasmehnili šele okoli 11. ure dopoldne, v povprečju naj bi se pritoževali približno 34 minut, kar je 12 minut več kot katerikoli drugi dan. Ponedeljek naj bi bil tudi dan, ko največ ljudi doživi srčni napad ali kap.

Ponedeljki na splošno veljajo za dneve, ko vlada največ slabe volje. Foto: Getty Images

Datum najdepresivnejšega dneva določa enačba

Z najdepresivnejšim dnem v letu, poimenovanim tudi kot "Blue Monday", se je pred več kot desetimi leti začel ukvarjati Cliff Arnall, pri čemer je osnoval enačbo, s katero lahko določimo približen datum:

W = vreme, D = dolg, d = mesečna plača, T = čas od božiča, Q = čas, ko ste prenehali slediti novoletnim zaobljubam, M = raven motivacije, Na = občutek potrebe, da vzamete stvari v svoje roke Foto: Wikipedia A enačbe ne gre jemati resno, saj merske enote niso definirane, nobene razlage ni za enoto vremena in motivacije, poleg tega pa vključujejo še časovne enote, zato iz matematičnega vidika enačba nima smisla, so prepričani številni strokovnjaki in so jo prav zato označili za psevdoznanost.

Tudi Arnall je poudaril, da je ni osnoval z namenom, da bi ta dan dobil negativen prizvok, temveč da bi "navdihnil ljudi, naj začnejo sprejemati drzne življenjske odločitve", je lani razložil za The Independent.

Se je pa skozi leta osnovala še ena teorija, češ da je enačba najdepresivnejšega dneva zgolj marketinška poteza turističnih agencij, ki hočejo ljudi zvabiti v kraje z več sonca v tem "depresivnem času".

Depresivni ponedeljek naj bi bila v resnici marketinška poteza, ki vabi ljudi v tople kraje na sprostitev. Foto: Getty Images

Izračunal tudi najsrečnejši dan v letu

Da ne bi ostalo vse tako črno in negativno, je Arnall "izračunal" tudi najsrečnejši dan v letu. Ta se vsako leto zgodi junija, natančneje med 21. in 24., vendar naj bi tudi ta enačba nastala zaradi oglaševanja. Natančneje, za promoviranje znamke sladoleda.

Preverite še: