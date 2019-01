Preprosti triki, s katerimi boste zmanjšali stres v službi #video

Gotovo se vsi v službi kdaj znajdemo pod stresom. Morda na določeni točki postane celo tako hudo, da bi najraje vse skupaj pustili in se skrili doma. A žal večini življenje in finance tega ne dopuščajo. Z nekaj preprostimi triki, ki jih je na enem mestu zbral The Guardian, pa lahko stres, ki ste mu podvrženi, zmanjšate in si okolje, v katerem delate, naredite prijetno.

1. Obkrožite se z rastlinami in motivacijskimi napisi v zeleni barvi

Zelena barva že tako dokazano pomirjujoče vpliva na naše razpoloženje. Velja za barvo umirjenosti, uravnoteženosti in veselja. Protistresni učinek pa imajo tudi rastline, še posebej prava aloja (aloe vera), spatifil, palma areka, čopasta zelenčica. Seveda pa bo na vas blagodejno vplivala tudi katerakoli druga, vam še posebej ljuba rastlina.

Tako vam bo pri premagovanju stresa na delovnem mestu morda koristilo, če se boste obdali z zelenim rastlinjem ali pa s kakšnimi motivacijskimi napisi, natisnjenimi na zeleni podlagi.

Lončnica, imenovana spatifil, velja za eno od rastlin, ki zmanjšujejo stres. Foto: Getty Images

V službi skušajte najti kotiček, kamor se boste v najhujših trenutkih umaknili in 'predihali' slabo voljo. To je lahko kakšen malce umaknjen kotiček na hodniku, skupna kuhinja, kjer si sodelavci kuhate kavo, ali pa soba z zofami in fotelji, ki jo imajo številna podjetja na voljo za svoje zaposlene in je že v osnovi namenjena kramljanju, pitju kave, obedovanju …

To, da se lahko človek, ki se v nekem trenutku na delovnem mestu zaradi konflikta ali stresa v sebi močno vznemiri in razjezi, umakne stran od vira stresa, dokazano dolgoročno najbolj pomaga pri premagovanju težav, piše The Guardian.

Mnogo podjetij, tudi pri nas, si je za sproščanje svojih zaposlenih na delovnem mestu omislilo telovadbo. Pred časom je prav o telovadbi na delovnem mestu poročala novinarka Anja Markovič v eni od Planetovih oddaj. Prispevek si lahko ogledate spodaj.

3. S sodelavci se družite tudi zunaj službe

Na vsakem delovnem mestu se najde nekaj ljudi, ki se med seboj osebnostno in mišljenjsko ujamejo bolj kot s kom drugim. Če se začnejo tu in tam družiti tudi zunaj službe, se med njimi spletejo prijateljske vezi in vzpostavi se neka globlja zaupnost. Tako niso več le sodelavci, ampak tudi prijatelji.

Posledično je zagotovo manj stresno delati v okolju, kjer si obdan tudi s kakšnim prijateljem, zaupnikom in mu lahko takrat, ko postane prehudo, zaupaš svoje težave ter si vsaj malo olajšaš dušo, kot pravimo.

Druženje zunaj delovnega mesta pomaga pri boljšem počutju v službi.

4. Predvajajte si glasbo, ki vas sprošča

Dokazano je, da glasba, tako kot rastline, sprošča in tudi spodbuja učinkovitost. Ena možnost je, da glasbo, ki vas pomirja, poslušate prek slušalk, druga pa, da se glasba, ki sprošča, predvaja prek zvočnikov in jo poslušate vsi na delovnem mestu.

Med prigrizki, ki delujejo protistresno, je tudi temna čokolada. Foto: Thinkstock

Tudi zdrava hrana in pijača sta priporočljiva pripomočka pri premagovanju stresa. Če ste že tako precej na trnih in pod pritiskom, nikar ne uživajte še kave ali energijskih pijač, ki vas bodo še dodatno poživile. Raje si skuhajte čaj, na primer kamilični, ali poskrbite za vnos vitaminov s sveže iztisnjenim sadnim sokom, ki vam bo zagotovil nov val energije.

Med hrano, ki pomaga pri premagovanju stresa, sicer sodijo tudi oreščki in ribe, ki so bogate z omega-3 maščobnimi kislinami, jagodičevje, ki vsebuje veliko antioksidantov – ti pa pripomorejo k boljšemu delovanju možganov ter pomagajo, da kri bolje kroži po telesu – ter, na veliko veselje številnih, temna čokolada. Pravi kakav v temni čokoladi namreč tako kot jagodičevje vsebuje veliko antioksidantov, sicer pa se pri ljudeh ob uživanju čokolade sprošča tudi precej hormonov sreče.