S krio energijo nad izgorelost, stres in utrujenost

Tehnologija ohlajanja v kriokomori kot uspešen regenerativni in protibolečinski postopek obstaja že skoraj štiri desetletja. Začelo se je na Japonskem, hitri način življenja in napredek pa sta sprožila pravi razcvet tehnologije tudi po Evropi in ZDA, da je postala krioterapija pravi urbani hit. Ker pomaga pri hujšanju, zmanjševanju celulita, sproščanju mišičnih ter drugih napetosti, pri številnih vnetnih in kožnih tegobah … Olajšanje z njo so prvotno iskali predvsem športniki, zdaj pa vedno več ljudi vseh starosti.

Zmorem!

Čedalje več ljudi namreč pestijo 'samo' bolezni sodobnega časa: kronična utrujenost, depresija, izgorelost, stres, glavoboli, nespečnost … Pomanjkanje motivacije in moči za spopadanje z izzivi vsakdanjika. In tu še kako pomaga krioenergija. "Meni osebno največ pomenijo spremembe, ki se dogajajo v glavi. Po tej terapiji občutim neko posebno motivacijo in voljo do dela, vsi psihični napori so bistveno lažji, tudi na treningih je vse drugače. Imam občutek, kot da se tisti glas, ki govori 'ne bo šlo, to je pretežko, konec je ...', spremeni v 'ni problema, gre, ni težko, zmoreš','' je povedal uporabnik, ki je že srečal abrahama, in hodi v krio od enkrat do trikrat na teden.

Slovensko znanje, les, tehnologija

Taka naprava ima korenine tudi v Sloveniji: komora VIP 2015 je računalniško vodena in nadzorovana ter s tem prijazna uporabnikom in operaterjem. Ne skriva svojega izvora v vinorodni deželi: odeta je v les, lužena breza po zunanjosti deluje pomirjujoče, prizemljeno in toplo. Prijetna je tudi notranjost, oblečena v material, ki omogoča varno izkušnjo.

Uporabnik vstopi v 'sodček' v spodnjem perilu in brez nakita, ponujena dodatna oprema so samo krzneni copati. Od ramen navzgor pokukamo iz komore in skupaj z operaterjem spremljamo širjenje suhe pare okoli nas. Malo popihamo ali odženemo z roko ohlajeni zrak, ki mu do okoli minus 150 stopinj Celzija pomaga v ločeni posodi ohlajeni dušik.

Okoli nas so v zraku samo elementi, ki so tudi v naravi. Količino kisika spremljajo računalniško, prav tako pritisk v ceveh in uravnavanje dotoka dušika. Na prvi napravi so opravili že več kot tri tisoč terapij in vedno je šlo vse kot po maslu. Zdaj je v proizvodnji že deveta naprava.

Krio energija premaguje, odpravlja, pomaga, kadar se pojavijo: * utrujenost, izgorelost, stres, depresivna stanja

* zahtevni življenjski izzivi

* premagovanje raznih odvisnosti

* motnje spanja

* šumenje v ušesih, glavoboli

* boleče mišice in kite (športniki)

* težave z mišicami in s kitami (cerebral. paraliza in multipla skleroza)

* vnetna in degenerativno-revmatična obolenja

* išijas

* bolečine v sklepih, artritis

* luskavica

* kalcinacije

* ADHD – motnje pozornosti

* pri vseh izzivih, ko se odločiš za več energije in zdravja

Srce razjasni in oko

Iz komore pridejo ljudje tako dobre volje, da so že spraševali, ali je v njej smejalni plin. "Obiskovalce spodbudimo, da se pred vstopom v komoro pogledajo v naše veliko ogledalo, opravijo simbolni prehod, in potem se zagledajo spet po doživetju krioenergije. Pogosto je ta pogled kot noč in dan! Prej zaskrbljeni, utrujeni, potem veseli, nasmejani do ušes, mirni, lahkotni," so nam povedali v Kranjski Gori, kjer v Laboratoriju OiJ od novega leta deluje kriokomora VIP.

Kaj se zgodi? Sproži se tako imenovani 'noradrenalin', ki v nasprotju s stresnim (fight or flight) ne vodi v travmo, ampak vabi, da se vračamo k tej izkušnji in se poigramo (stay and play). Žile po vsem telesu se začnejo krčiti in prečrpavati kri bolj proti notranjim organom, vedno bolj v notranjost se ožijo do najbolj finih lasnic, kapilar, ki vodijo do celic.

Ko izstopimo, se oblečemo in ogrejemo še s toplim napitkom, žile s poživljenim krčenjem in širjenjem pa dostavijo dobesedno 'svežo kri', obogateno s hranili, z vodo, s kisikom, do vseh organov in tkiv. Vezi postanejo prožne, zastoji v mišicah se osvobodijo, bolečine usahnejo ali izginejo.

Foto: Miran Kambič

Triminutnemu doživetju pravijo v Kranjski Gori tudi Fis#kultura za intelektualce in lenivce. Saj res samo stojiš in izgubiš 500 kilokalorij, kot da bi eno uro garal v fitnesu ali se odpovedal lepemu obroku. To pa je luksuz!

"Dobro je najti svoj ritem in dotok energije. Obiskovalce spodbujamo, da gredo po tem posebnem doživetju čim več tudi v naravo, da najdejo svojo optimalno kombinacijo narave in tehnologije," nam povedo v Kranjski Gori. Tam je v hotelu Ramada H&S nastal obredni prostor, poimenovan LABORATORIJ OiJ za regeneracijo in kreacijo s krioenergijo, katerega vitalno srce je poleg daril in ustvarjalnih delavnic prav kriokomora.

Spodbude, vztrajnost, spremembe

Z namenom zavestnega spremljanja napredka ob izzivih vsakodnevnega življenja so v Laboratoriju Oij ustvarili tudi MOiJ dnevnik. "Najprej se mi je zdelo, da v poplavi obveznosti ne potrebujem še enega dnevnika. A v tem zvezku je vse res pretehtano posvečeno celostni skrbi za dobro počutje. Razmislimo in zapišemo, kaj je naš izziv, s kakšnim namenom gremo v komoro, kako smo se počutili prej, kako pozneje, pomembni so tudi naši občutki med terapijo, predvsem pa po njej. In to še dan, dva oziroma tri zapored. Vsakič je drugače in vsakokrat nekaj pridobim," pove uporabnica, 52-letna ognjevita Primorka, ki od nekdaj sovraži mraz. A priznava, da je doživetje v komori nekaj čisto drugega in vredno vztrajanja."Lepo je, da me v OiJ s svojimi slogani spomnijo, kaj je bistveno. Všeč mi je to zaporedje: SPODBUDE–VZTRAJNOST–SPREMEMBE. Ali pa REGENERACIJA–FOKUS–KREACIJA. Ker konec koncev gre za to, da se zberemo, umirimo misli in nekaj ustvarimo. Za dobro sebe in drugih. In doživetje krioenergije je res ena velika, intenzivna in dobrodejna spodbuda," povzame usmeritev Laboratorija Oij uporabnica, mlada zobozdravnica in strastna plavalka, ki je postala zvesta krioterapijam v začetku tega leta z uvedbo komore v Kranjski Gori.

In zopet in znova

Izkušnje uporabnikov so raznolike in tudi nikoli enake, povedo vsi, ki so krio doživeli tolikokrat, da malodane ne štejejo več. Pojavijo pa se tudi strahovi. Zato so v Kranjski Gori uvedli možnost energijskih delavnic in terapevtskih svetovanj, med drugim je enkrat na mesec pri njih priljubljena svetovalka Mateja Vavtar. (Delavnice z njo in individualna svetovanja bodo na voljo spet od 8. do 10. junija ter od 29. junija do 1. julija). V tem poživljajočem doživetju je videla dodatno priložnost, da se soočimo s svojo senco, s strahovi, in da se odločimo za rešitve. In kako je doživela kriokomoro Mateja Vavtar?

"Čas treh minut je bil dokaj hitro premagan, ostalo pa je adrenalinsko zmagoslavje, ki se je hitro pokazalo kot olajšano dihanje, zbistritev uma, popustitev vseh fizičnih bolečin, jasnost uma in obenem potreba po hoji, premikanju … Zaznave so se multiplicirale in dotok informacij je bil neverjeten! Toliko idej, povezav, misli se je spuščalo in um jih je lahko sortiral in usmerjal. Sama sem lebdela v nekem lahkotnem stanju, a obenem prečiščena trdno stopala po zemljici. Nekaj dni je bilo to stanje še zmeraj prisotno, opazila pa sem tudi, da se je imunski sistem izjemno hitro revitaliziral, bolečin v telesu ni bilo več, samo zaznavanje med svojim delom pa je dobilo novo razsežnost."

Da sicer sovraži mraz, je odveč pripomniti. Ravno se je vrnila s priljubljenih delavnic na Kreti, kamor odhaja po sončne žarke spet jeseni.

Večina ljudi vpraša, ali je dovolj že en obisk: "Kakor hočete, a tudi tu je ponavljanje mati modrosti. Celo za pridelek v naravi je treba kaj narediti več kot enkrat! In vsako zdravilo smo pripravljeni jemati v zapovedanem zaporedju, ko res zaškriplje. Pri preventivi in regeneraciji pa bi vsi najraje pojedli eliksir z eno žlico in konec!" pravijo v Laboratoriju OiJ, kjer spodbujajo k ciklu po tri obiske. "Športnik na intenzivnih pripravah bo hvaležen za regenerativni učinek, ki ga bo lahko odvrnil od mučne in drage rehabilitacije z dvomljivim izidom. Zato bo uporabil kriokomoro celo trikrat v dnevu, dveh. Rekreativci ali ljudje z intenzivnim fizičnimi ali psihičnimi izzivi se odločajo za obiske po trikrat na teden. 'Civilisti', kot rečemo vsem bolj navadnim smrtnikom, torej relativno zdravim ljudem, ki so v ohlapnem odnosu do telesne vadbe, pa priporočamo cikel po trikrat, ki se razdeli najprej na teden, potem na mesec dni. In nato prosto po verzu Toneta Pavčka – 'In vnovič. In zopet. In znova'," iz vsakega podatka in doživetja razvijejo zgodbo v Kranjski Gori.

Rezultati in koristi krio energije: * odlična cirkulacija krvi in pretočnost energije po telesu

* olajšanje bolečin

* hujšanje: v 3 minutah pokurimo okoli 500 kalorij

* delovanje limfe

* sposobnost koncentracije, fokusa

* več rdečih krvnih telesc v krvi, kar poveča prenos železa, kisika, hranilnih snovi in vode do celic, kar je temelj za regeneracijo

* prožnost vezi, mišic in tkiv

* obilje veselja (sproščanje hormonov sreče)

* lahkotnost telesa in duha, motivacija, občutek, da zmorem

Jagoda na torti – kriohlače

V kratkem bo v centrih, kjer uporabljajo VIP KRIO napravo, na razpolago svetovna inovacija iz Slovenije, VIP KRIO HLAČE, s katero v celoti simulirajo delovanje ledene kopeli. Pri kriohlačah se nam za dobrodejni učinek ni treba potopiti v ledeno vodo, kar je za večino ljudi travmatična izkušnja.

Ledena kopel je že dolgo znana kot način za zmanjševanje bolečin in hitrejšo regeneracijo pri intenzivni športni dejavnosti. Pogosto jo predlagajo tudi fizioterapevti. Vse bolj pa se pozitivni učinki ledene kopeli kažejo tudi na drugih področjih, kot so izboljšanje zdravja in imunskega sistema, za lepšo kožo, zmanjšanje celulita, odpravljanje maščobnih oblog in izboljšanje splošnega počutja, saj spodbuja notranje procese samozdravljenja in izločanje toksinov.

Učinki uporabe kriohlač so celo boljši kot učinki običajne ledene kopeli, saj je v tej slovenski inovaciji možno nastaviti želeno temperaturo za točno določen tip terapije. Pomembno pa je, da lahko obenem ustvarjamo pritisk kot pri presoterapiji, oziroma pritisk, kakršen nastopi šele pri potopu v globoko vodo. In prav slednje bistveno poveča učinkovitost delovanja terapije na telo. Nekatere znanstvene raziskave navajajo, da je pritisk, ki ga ustvarja voda na mišice, izrednega pomena pri športni regeneraciji, saj preprečuje prehod toksičnih tekočin, ki se ustvarjajo pri fizični aktivnosti v mišice, ter izboljša njihovo izločanje prek limfnega sistema iz telesa.

S pomočjo kriohlač bistveno lažje ustvarimo ustrezno okolje v smislu temperature in pritiska, da dobimo najboljše možne regeneracijske in terapevtske učinke na telo.

Zaradi vsega naštetega lahko izkoriščamo pozitivne učnike ledene kopeli v kriohlačah za športnike, oblikovanje telesa in za izboljšanje splošnega počutja.

Kaj smo pravzaprav pripravljeni storiti za zdravo življenje? Še preden nas izda v obliki bolezni?

Slovenci smo tudi tu v dveh taborih – kot povsod: vitalistični del poskusi marsikaj, prisluhne sebi, zaupa nasvetu, določeni hrani, telesnim rutinam, zgodnjemu spancu, topli vodi. In tisti, ki vidijo konec sveta kot neizogiben že kar kmalu? Verjetno si mislijo, da je tako ali tako vseeno. Torej ni razloga, da ne bi eni in drugi poskusili napravo, ki prestraši samo zaradi opisa: kriokomora, kjer smo tri minute izpostavljeni okoli minus 150 stopinjam Celzija.

Prepoved uporabe krio komore za osebe: * mlajše od 10 let

* nosečnice

* z močno menstruacijo v času obiska

* z visokim krvnim tlakom (več kot 180/100)

* z epilepsijo

* s tuberkulozo

* po možganski kapi

* z izrazitimi boleznimi srca in ožilja

* z Reynaudovim sindromom in z intoleranco na mraz

* s povišano telesno temperaturo (nad 38 °C)

Nasmešek za pogumne in soočenje s strahovi za fataliste?

Vse to in še več. Je pa res, da se moški navadno izgovorijo, da bodo najprej poslali na preizkus ženo ali gospo taščo. Češ da oni nimajo časa. Gospe tašče pridejo z veseljem, najstarejše uporabnice, ki se vedno znova vračajo, so stare blizu 80 let. Fantje pa … "Nimam časa," jim pogosto rečejo v Laboratoriju OiJ, kjer imajo številne obiskovalce, podobno kot v Mariboru, upodobljene na polaroidnih posnetkih. Med njimi so Denis Porčič Chorchyp, Valerij Zupan, Anja Šivic, Zvonko Pukšič – Moja Biodežela, Mateja Vavtar ... in predvsem veliko nasmejanih dam v poznih srednjih letih.

V novem CRYOPLUS studiu, ki je odprl vrata v maju v WTC prodajni galeriji v Ljubljani, pa se zavedajo tudi pomena hitrega učnika krioterapij. Zato v svojem programu med drugim ponujajo tudi možnosti hitre poživitve "med malico". Omogočajo, da kar v času odmora med delovnim časom spodbudimo telo in si povrnemo energijo s triminutno terapijo CRYOPLUS. Tako lažje nadaljujemo svoj delovni dan in se vrnemo domov še lahkotni, izboljšamo delovno učinkovitost in dosegamo boljše poslovne uspehe.

S. T.