Na zimski oddih v Hurgado po SUPER ceni!

Zima je letos precej zgodaj pokazala zobe. Jasen znak, da si je čim prej treba zagotoviti kak teden ali dva počitnic na toplem, da ogrejemo premraženo telo in si spočijemo od kidanja snega. No, tudi kakšnega koktejla in slastnih dobrot se ne bomo branili. In brez skrbi, ne gremo daleč: že slabe štiri ure z letalom so namreč dovolj za premium dopust na peščenih plažah vedno sončne in tople Hurgade, ki je to zimo dosegljiva po TOP ceni !

Foto: Shutterstock

Tudi največji ljubitelji snega si najbrž vsaj enkrat na zimo zaželijo, da jim ne bi bilo treba kidati snega, čistiti zamrznjenega avtomobila in biti sredi prometnega kolapsa zaradi zasneženih cest. Druge zmrazi že ob misli na sneg – ti najbrž niso ravno ljubitelji zimskih radosti. Rešitev za oboje je zelo enostavna: zimski oddih v toplih krajih.

"Joj, pa to je drago, kje naj najdem denar za tople kraje, nimam dopusta, to bo šok za moj imunski sistem ..." To je nekaj najpogostejših izgovorov, ko beseda nanese na zimske počitnice na morju. A v življenju je treba vedno skrbeti za ravnotežje in le kaj lahko bolje uravnoteži mraz in sneg kot sonce in morje?

Poleg tega imamo dokaz, da za zimski oddih na toplem ni treba odšteti veliko denarja. Teden dni zimskih počitnic all inclusive v skozi vse leto topli in sončni Hurgadi si lahko namreč zagotovite po TOP ceni – že od 369 EUR na osebo!

Foto: Shutterstock

Počitnice.si so pripravili posebno ponudbo za vse, ki si želite za teden, dva ali tri pobegniti pred mrazom: skozi celotno zimo namreč ponujajo all inclusive počitniške pakete v Hurgadi po izjemnih cenah! Ne verjamete? Preverite TOP ponudbo TUKAJ ali pošljite povpraševanje na info@počitnice.si in se prepričajte sami!

Zakaj so zimske počitnice v Hurgadi vedno prava izbira?

Hurgada je že od nekdaj izjemno priljubljena počitniška destinacija slovenskih gostov. Nič čudnega, ko pa je skozi vse leto obsijana s toplim soncem in jo obdaja kristalno čisto Rdeče morje, v globinah katerega najdete vse, kar vam poželi srce: od čudovitih koral do raznovrstnih ribic tisočerih barv.

Foto: Shutterstock

Prav zaradi sonca se tako temperatura zraka kot tudi temperatura morja v Hurgadi praviloma nikoli ne spustita pod 20 stopinj Celzija, kar pomeni, da gre za eno najbližjih destinacij, kjer lahko v morskih radostih uživate tako sredi avgusta kot tudi v času zimskih počitnic. Polet do Hurgade namreč traja le slabe štiri ure, s Počitnice.si pa lahko na obalo Rdečega morja skozi celotno zimo poletite bodisi iz Ljubljane bodisi iz Graza !

In če k temu dodamo še vrhunsko storitev all inclusive, ki je v Egiptu ultimativno pravilo domala vseh hotelov, ter ugodno ceno počitniških paketov, dostopnih tako rekoč vsaki denarnici, dodaten razmislek najbrž ni potreben: letošnjo zimo se vidimo na počitnicah v Hurgadi!

Privoščite si premor od mraza in sivine in rezervirajte zimski oddih v Hurgadi po noro ugodni ceni – že od 499 EUR na osebo za 7 dni! Na Počitnice.si so pripravili izjemen nabor počitniških paketov za Hurgado, ki jih lahko preverite na TEJ POVEZAVI! Povpraševanje za zimske počitnice v Hurgadi z želenim datumom letovanja, pričakovanji glede hotela in številom ter starostjo potnikov lahko pošljete tudi na info@pocitnice.si ali pa pokličete na 01/280 30 00!



Za vse informacije, predstavitev ponudbe in nasvete so vam izkušeni svetovalci na Počitnice.si od ponedeljka do sobote na voljo tudi v njihovih fizičnih poslovalnicah – poiščite jih v nakupovalnih središčih Supernova Rudnik v Ljubljani in v Supernovi Kranj Primskovo.

Počitnice v Hurgadi – kjer all inclusive resnično vključuje VSE!

Na Počitnice.si si lahko nepozaben all inclusive zimski oddih na obali Rdečega morja zagotovite že od 499 EUR na osebo , v to ceno pa je vključen povratni letalski prevoz z 20 kilogrami oddane prtljage ter prevoz od letališča do izbranega hotela in nazaj. Če se odločite v Egipt pripotovati s tujih letališč (Graz), vas na destinaciji pričaka angleško govoreči predstavnik, ves čas so vam na voljo tudi svetovalci v klicnem centru na Počitnice.si.

V ceno paketa je seveda vključena tudi izjemna all inclusive storitev, ki jo boste zaman iskali kjerkoli drugje po svetu! Zajema namreč popolnoma vse, kar potrebujete, da lahko počitnice preživite točno tako, kot se za popoln oddih spodobi: brez stresa, brez skrbi, popolnoma sproščeno!

Foto: Shutterstock

Ves čas počitnic boste imeli na voljo neomejene količine raznovrstne hrane in pijače skozi ves dan. Številni hoteli so opremljeni z vodnimi parki, nekatere obdaja celo lasten koralni greben, povsod se lahko pohvalijo z bogatim dnevnim ter večernim animacijskim programom, najmlajši pa se lahko vsak dan zabavajo v otroških klubih. Brez skrbi, dolgčas vam na počitnicah v Hurgadi zagotovo ne bo!

01/280 30 00! Izkoristite izjemno ugodno ponudbo na Počitnice.si in si privoščite zimski oddih na obali Rdečega morja! Rezervirajte svoje počitnice v Hurgadi TUKAJ , pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali se pozanimajte o TOP ugodni ponudbi na

Hurgada – popolna destinacija za vsak okus

Počitnice v Hurgadi so popolna izbira za vse generacije: tako za pare in mlade družine, ki si želijo akcije skozi ves dan, kot tudi za posameznike in seniorje, ki hrepenijo po počitku ter popolni sprostitvi ob poležavanju na plaži ali ob bazenu z osvežilno pijačo v roki.

Na svoj račun boste prišli tudi tisti, ki težko zdržite več kot dan ali dva med poležavanjem na plaži, v popolnem brezdelju. Hurgada namreč predstavlja odlično izhodišče za obisk piramid ter muzeja v Kairu ali mogočnega kompleksa svetišč, stebrov in obeliskov v tempeljskem kompleksu Karnak v Luksorju. Tega lahko nadgradite še z obiskom Doline Kraljev s čudovitimi grobnicami ter pogrebnega templja kraljice Hačepsut, edinega terasastega templja v Egiptu, ki je postavljen v naravnem amfiteatru v pečinah in se dviga iz puščavske ravnice.

Foto: Počitnice.si

Ljubitelji podvodnega sveta in plovbe po odprtem morju boste zagotovo uživali na izletu z ladjo do katerega od otokov v bližini Hurgade. S kančkom sreče boste videli tudi delfine in morda celo zaplavali v njihovi družbi. Za adrenalinske navdušence pa bo v Hurgadi kot nalašč safari izlet v puščavo, ki vključuje vožnjo z džipi ter štirikolesniki pod vodstvom izkušenih puščavskih vodnikov, na katerih se boste med sipinami in gorami zapeljali v globine Sahare, do vasice Beduinov – arabske nomadske etnične skupine, ki živi daleč stran od sodobnega sveta. Vsekakor dogodivščina, ki je nikoli ne boste pozabili.

Foto: Shutterstock

Tudi največji ljubitelji zime najbrž ne bodo imeli nič proti, če bodo lahko sneg in meglo za kak teden ali dva zamenjali za sonce in morje, bunde, kape in rokavice pa za kopalke in sončno kremo. Zato še danes preglejte bogato ponudbo počitniških paketov za Hurgado TUKAJ in si privoščite popoln zimski oddih v toplih krajih!

