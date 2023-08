Na sanjske MALDIVE to jesen in zimo do 30 odstotkov ceneje

Oglasno sporočilo

Ne dovolite, da vam prihajajoči jesen in zimo pokvari slabo vreme – še danes rezervirajte počitnice na rajskih Maldivih in si privoščite nepozaben jesenski ali zimski oddih po izjemni ceni – tudi do 30 odstotkov ceneje!

Vsak počitnikar bi vsaj enkrat v življenju moral obiskati Maldive. Zakaj? Ker je čarobnost plaž in modrino morja nemogoče opisati z besedami, treba ju je doživeti! Večina ljudi sicer ima Maldive na seznamu svojih počitniških želja, a s potovanjem odlaša: nekateri zaradi visokih cen, drugi iz strahu, da jim bo dolgčas.

to jesen in zimo lahko rajske Maldive namreč v vsej polnosti doživite po izjemni ceni – tudi do 30 % ceneje! Zato smo na Počitnice.si poskrbeli, da oba razloga izpuhtita v zrak:

Foto: Shutterstock

Ne, ne gre za nateg! Dejstvo je namreč, da so zdaj cene letalskih vozovnic tudi do 30 odstotkov nižje, kot bodo mesec ali dva pred načrtovanim odhodom. In glede na to, da smo na Počitnice.si specializirani za otoke Maldivov srednjega cenovnega razreda, ki so pisani na kožo zlasti parom in družinam, dileme več ni: to jesen in zimo počitnikujemo na rajskih plažah Maldivov!

Kako na počitnice na Maldive?

Maldivi so skupina več kot 1.190 otočkov v Indijskem oceanu, ki so ostanek potopljene gorske verige. Poseljenih je le okrog 200 otočkov, več kot 100 pa se jih uporablja izključno kot naselja za turiste. To pomeni, da je otok pravzaprav počitniško naselje in so na njem samo gostje ter osebje, ki skrbi za brezskrben dopust.

Čeprav je vlada pred nekaj leti omogočila turistične namestitve tudi na lokalnih otokih in se veliko ljudi odloči počitnice preživeti v lastni režiji, je organizirano počitnikovanje še vedno veliko udobnejše in bolj brezskrbno! Tudi pri ceni so razlike lahko minimalne, saj vam na Počitnice.si pripravimo ponudbo povsem po vaši meri.

Foto: Shutterstock

V ponudbi imamo 150 otokov na Maldivih vseh kategorij in storitev, tako da boste zagotovo našli takega, ki bo popoln za izpolnitev vaših sanj in želja ter sprejemljiv za vašo denarnico. Večinoma se stranke odločijo za sedem prenočitev na izbranem otoku, kar pomeni, da vse potovanje traja devet dni, saj se dva dneva porabita za potovanje. Vendarle so Maldivi več kot sedem tisoč kilometrov oddaljeni od Slovenije, kar je ... Kar precej.

Brez težav vam organiziramo tudi počitnice na Maldivih za pet, osem, 10, 14 ali več dni. Zavedamo se namreč, da smo si ljudje različni in nimamo vsi na voljo enakega števila prostih dni. Odhode na Maldive organiziramo vsak dan v tednu z različnih okoliških letališč: Zagreb , Ljubljana , Gradec , Benetke , Dunaj , München , Milano (Malpensa) z enim postankom v Dubaju ali Istanbulu.

Vsi naši paketi počitnic na Maldivih vključujejo vse storitve, ki jih potrebujete na brezskrbno letovanje: letalski prevoz, prevoz na otok in nazaj z gliserjem ali hidroplanom ter namestitev na otoku z izbrano storitvijo (polpenzion, polni penzion, all inclusive).

Foto: Shutterstock

Še posebej dobra je povezava iz Ljubljane prek Dubaja ali Istanbula , saj je prihod na Maldive zjutraj in vrnitev zvečer, kar vam omogoča, da v polnosti izkoristite rajske užitke na Maldivih. Vso ponudbo paketov počitnic na Maldivih si lahko ogledate TUKAJ, za več informacij pa nas lahko pokličete na 01 280 30 00! Če ne najdete pravega termina in resorta za svoj okus, pošljite povpraševanje s svojimi željami glede počitnic na Maldivih na centrih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo. Če ne najdete pravega termina in resorta za svoj okus, pošljite povpraševanje s svojimi željami glede počitnic na Maldivih na info@pocitnice.si in že v nekaj urah vam bomo poslali seznam najboljših počitniških paketov v različnih počitniških kompleksih Maldivov. Prav tako se lahko od ponedeljka do sobote oglasite tudi v naših fizičnih poslovalnicah, in sicer v nakupovalnih

Kam na počitnice na Maldive?

Maldivi so popolna destinacija za vse generacije. Med najbolj priljubljenimi je otok Sun Island, do katerega se pride s hidroplanom, ki je vključen v ceno. Gre za malo večji otok z veliko sence, odličnim spa centrom in ogromno vodnimi aktivnostmi. Posebna izkušnja je zagotovo hranjenje čudovitih mant in morskih psov, ki se odvija vsak dan v večernih urah.

Foto: Shutterstock

Tudi na otok Royal Island vas bo z glavnega letališča prepeljal v ceno vključen hidroplan in vam omogočil, da si ga ogledate s ptičje perspektive. Gre za kraljevski otok Maldivov, primeren za najzahtevnejše goste, saj se tu tradicija in sodobni svet stapljata v popolni harmoniji. Zagotavlja vrhunsko kulinarično izkušnjo, rajski tropski svet in edinstveno podvodno izkušnjo, saj je tik ob resortu čudovit koralni greben.

Za družine z otroki bo kot nalašč resort na otočku Meeru, saj je od letališča oddaljen samo 45 minut z gliserjem, ki je vključen v ceno, in ponuja veliko sence in številne aktivnosti za vse starosti: na voljo so številni športi na kopnem in v vodi, ima knjižnico, otroško igrišče, celo muzej ter TV-sobo za druženje mladine. Vsak večer so tematski večeri, tudi z živo glasbo.

Tisti z nekoliko starejšimi otroki se boste odlično znašli na nekoliko večjem otočku Kuredu, ki zagotavlja pestro dogajanje skozi ves dan in do katerega vas bo z glavnega letališča v 40 minutah ponesel majhen hidroplan, ki je vključen v ceno, ponuja pa izjemen razgled na otočje. Na voljo je kar devet različnih tipov sob, resort pa se lahko pohvali tudi z enim od največjih potapljaških centrov v Aziji.

Prav posebna izkušnja pa bo zagotovo počitnikovanje na otoku Olhuveli, ki je bil leta 2020 v celoti prenovljen in do katerega vas z glavnega letališča v vsega eni uri prepelje gliser, ki je vštet v ceno. Otok je poraščen z bujnim tropskim rastlinjem, obdajajo pa ga čudovite peščene plaže in lagune. Del namestitev je na otočku Dream Island, ki je z glavnim otokom povezan z mostom. Kompleks zagotavlja zelo kakovostno storitev in je kot nalašč za popoln počitniški odklop.

Foto: Shutterstock

Rezervirajte počitnice na Maldivih še danes in jih to jesen in zimo obiščite tudi do 30 odstotkov ceneje! Cene letalskih vozovnic so sedaj namreč občutno cenejše, kot bodo mesec ali dva pred odhodom, zato je zdaj pravi čas za načrtovanje sanjskih počitnic na Maldivih. Preglejte 01 280 30 00 in rezervirajte rajski jesenski ali zimski oddih na Maldivih še danes! Preglejte ponudbo počitnic na Maldivih TUKAJ , pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali se pozanimajte o ponudbi nain rezervirajte rajski jesenski ali zimski oddih na Maldivih še danes!

Zakaj počitnice na Maldivih?

Si lahko predstavljate, da se še pred zajtrkom osvežite v turkiznem morju in najprej dobro jutro zaželite pisanemu podvodnemu svetu? Na Maldivih lahko dan začnete natanko tako! Večino otokov namreč obdajajo čudoviti koralni grebeni, ki zagotavljajo izjemen vpogled v čaroben podvodni svet. Prav tako lahko preprosto uživate v neverjetnih razgledih in uživate na belih peščenih plažah ter v morju, takšno barvo boste zaman iskali na kateremkoli drugem koščku sveta.

Foto: Shutterstock

Če se boste naveličali dopustniškega brezdelja s sanjskim razgledom, je v počitniškem naselju ali na sosednjih otočkih na Maldivih vedno na voljo ogromno najrazličnejših aktivnosti. Z dihalko in masko se lahko sami ali organizirano odpravite raziskovat podvodni svet in se iz oči v oči srečate z mantami ter nenevarnimi "baby sharki".

Bogastvo koralnega grebena boste v polnosti doživeli z organiziranimi potopi v globlje vode, saj jim tam niti narava niti človek še nista mogla priti do živega. Večina otokov ponuja tudi razne druge vodne športe, od kajaka, supanja pa vse do kajtanja in deskanja, tisti, ki bi raje ostali na trdnih tleh, pa se lahko pridružite jogi ob morju ali pa se prepotite v fitnesu, pri odbojki na mivki, namiznem tenisu ali kakšnem drugem športu.

Skrbi, da na Maldivih ne bi imeli česa početi, so torej odveč. Glede na to, da imajo otoki različno ponudbo, je najbolje, da nam na info@pocitnice.si zaupate svoje želje in pomagali vam bomo organizirati počitnice, ki jih nikoli ne boste pozabili.

