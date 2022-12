Med osmerico cenovno najdostopnejših smučišč v Evropi tudi slovensko

Ljubitelji smučanja vedo, da je bolj kot najzahtevnejša strmina na smučišču strašljiva cena smučarskih vozovnic oziroma končna cena smučarskih izletov. Energetska kriza ni prizanesla niti smučiščem, zato so poskočile tudi cene smučarskih kart. Lonely Planet je objavil seznam osmih cenovno najdostopnejših smučišč v Evropi, med katerimi pa se je znašlo tudi eno slovensko.

Foto: Getty Images

Jasna Nizke Tatry, Slovaška. Foto: Shutterstock

Finančno najdostopnejša smučišča v Evropi

Ne glede na to, ali se raje odločate za dnevne ali tedenske vozovnice, njihove cene so že nekaj let precej zasoljene, draginja pa se je žal dotaknila tudi smučišč. Za enotedenski smučarski izlet štiričlanske družine je tako treba seči precej globoko v žep.

Priljubljeni turistični vodnik Lonely Planet je pripravil seznam osmih finančno najugodnejših smučišč v Evropi za to zimo. Med njimi boste našli tako večja letovišča kot manjša, takšna za družine, izkušenejše smučarje ter celo smučarje začetnike. Na seznamu se je tokrat znašlo tudi slovensko smučišče.

Preverite, kam se splača na ugodno smuko odpraviti to zimo.

Borovets, Bulgarija. Foto: Shutterstock

Borovets, Bolgarija – zabaviščno središče za mlade

Smučišče, ki je od prestolnice Sofije oddaljeno le 90 minut vožnje, leži pod najmogočnejšim vrhom Bolgarije, goro Musala (2.560 m). Prevladujejo rdeče in modre strmine, ki skupaj tvorijo kar 58 kilometrov prog. Ob smučišču ne manjkajo niti številni klubi in bari s poceni pivom.

Vogel, Slovenija – destinacija z najlepšimi razgledi

Kot so v znanem turističnem vodniku opisali Vogel, to v evropskem merilu manjše smučišče, vseeno ponuja kar 22 kilometrov rdečih in modrih prog. Čeprav sneg ni vedno zagotovljen, pa razgledi z Vogla nikoli ne razočarajo.

Sauze d'Oulx, Italija – odlična izbira za povprečne smučarje

Sauze d'Oulx, Italija. Foto: Shutterstock

To veliko, kar 440 kilometrov dolgo smučišče se razprostira čez francosko-italijansko mejo. Večina prog je na italijanski strani, ob čemer sta kar dve tretjini označeni z rdečo zastavico in tako kot nalašč za srednje dobre smučarje.

Jasna, Nizke Tatre, Slovaška – za ljubitelje nočnega smučanja

To največje slovaško smučarsko središče se ponaša z najvišjimi vrhovi in najnižjimi cenami. Smučišča v skupni izmeri 49 kilometrov se kot pajkova mreža razprostirajo ob gori Chopok. Več kot polovica smučišča je ob pomanjkanju snežne pošiljke ustrezno opremljena za umetno zasneževanje, sicer pa smučišče ponuja tudi področje za freeride ter smučišča za nočno smuko.

Boi Taüll, Španija – smučišča, prijazna do družin

Severna stran gorovja Pireneji omogoča letovišču Boi Taüll, da se sneg obdrži kar najdlje v pomlad. Na smučišču, ki je še posebej prijazno do družin, ni nikoli veliko gneče, na njegovih progah pa se bodo smuke dodobra naužili tudi izkušeni smučarji, saj je večina prog označena z rdečo in črno zastavico.

Bialka Tatrzanska, Poljska – smučišče za začetnike

Bialka Tatrzanska, Poljska. Foto: Shutterstock

Največje zimskošportno letovišče na Poljskem obljublja odlične proge za začetnike, podeželsko gostoljubnost in prelepe razglede. Poleg začetniških prog so na voljo tudi tiste, namenjene zahtevnejšim smučarjem.

Sudelfeld–Bayrischzell, Nemčija – raj za izkušene smučarje

V primerjavi z dragimi smučarskimi središči v Avstriji je letovišče Sudelfeld–Bayrischzell s svojimi 31 kilometri stez morda skromno, a prav tako so skromne njihove cene. Zahvaljujoč topom za umetno zasneževanje, snega na teh progah nikoli ne zmanjka. Poleg rdečih prog se lahko izkušeni smučarji preizkusijo tudi na območju freeride. Čeprav bavarske jedi niso vedno poceni, lahko, ko vas prevzame lakota, naročite tudi pečenice, ki so navadno ugodnejše, a prav tako slastne.

Val Cenis, Francija. Foto: Shutterstock

Val Cenis, Francija – dolge, modre strmine

To letovišče v francoskih Alpah ponuja kar 125 kilometrov prog, med katerimi so tako modre, namenjene začetnikom, kot tudi rdeče in črne. Če vam zadiši slastna italijanska pica, tudi meja z Italijo ni daleč.

