Kot so zapisali, Maribor velja za najboljšo kulinarično destinacijo v Evropi, "zato je to destinacija, ki jo lahko postavite na vrh svojih popotniških želja, če iščete pristnost, edinstvena doživetja, srečanja in odkritja v srcu Evrope".

Pohorje ponuja neskončno možnosti za oddih

Štajersko prestolnico so opisali kot veselo in gostoljubno mesto, ki skozi vse leto gosti številne mednarodne kulturne in športne dogodke. "Uživajte v aktivnem mestnem oddihu le skok stran od središča mesta na zelenem Pohorju. Slikovita naravna pokrajina ponuja neskončne možnosti za pohodništvo, kolesarjenje, smučanje in adrenalinske športe, zaradi česar je Maribor ena najboljših destinacij v Evropi za obisk v jesenskem času," so še dodali.

Katere destinacije so se še uvrstile na seznam, si oglejte spodaj:

Maribor, Slovenija Kapadokija, Turčija Sevilja, Španija Firence, Italija Granada, Španija Plitvička jezera, Hrvaška San Andrés (Tenerife), Španija Lugano, Švica Budimpešta, Madžarska Bodrum, Turčija Porto, Portugalska Benetke, Italija Comporta, Portugalska Istra, Hrvaška Gdansk, Poljska

