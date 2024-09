Počitniške destinacije, kjer je toplo tudi pozimi #video

Ob koncu poletja in izrazitem spustu temperatur marsikdo razmišlja o jesenskem ali zimskem pobegu v tople kraje. Ob tem običajno pomislimo na obisk držav, kot so Egipt, Tunizija ali Tajska, a ni nujno, da se odpravite tako daleč. Poznamo namreč številne kraje v Evropi, kjer so tudi pozimi temperature visoke.

Poglejte, kje v Evropi lahko tudi pozimi ujamete tople sončne žarke:

Seznamu sedmih destinacij so pripisali povprečne zimske temperature, ki se v nobenem primeru ne spustijo pod 13 stopinj Celzija.

Preberite tudi: