Lonely Planet: Slovenija med 10 top destinacijami v 2022

Lonely Planet je izdal najnovejšo različico vodnika za potepanja po svetu v letu 2022, poroča CNN. Tudi tokrat so pri Lonely Planetu izbrali deset destinacij, katerih obisk priporočajo. Med njimi je tudi Slovenija, ki je skriti biser Vzhodne Evrope. Kot so zapisali v vodniku, je država zmes Balkana, Mediterana in Alp ter popotnikom ponuja edinstveno izkušnjo. Velik poudarek pa so pri Lonely Planetu namenili tudi kulinaričnim doživetjem, ki jih Slovenija, tudi ob priznanju Michelinovih zvezdic, ponuja tako domačinom kot tujim obiskovalcem.

V nadaljevanju vam predstavljamo celoten seznam držav, regij in mest, obisk katerih v letu 2022 priporoča Lonely Planet.

Otok Aitutaki, ki je del Cookovih otokov. Foto: Guliverimage

DRŽAVE

Cookovi otoki Norveška Mavricij Belize Slovenija Angvila Oman Nepal Malavi Egipt

Regija Westfjords na Islandiji Foto: Guliverimage

REGIJE

1. Westfjords, Islandija

2. Zahodna Virginija, ZDA

3. Šišuangbanna, Kitajska

4. Obala Kent's Heritage, Velika Britanija

5. Portoriko, ZDA

6. Šikoku, Japonska

7. Puščava Atacama, Čile

8. The Scenic Rim, Avstralija

9. Otoki Vancouver, Kanada

10. Burgundija, Francija

Mesto Auckland na Novi Zelandiji. Foto: Guliverimage

MESTA

1. Auckland, Nova Zelandija

2. Tajpej, Tajvan

3. Freiburg, Nemčija

4. Atlanta, ZDA

5. Lagos, Nigerija

6. Nicosia/Lefkosia, Ciper

7. Dublin, Irska

8. Merida, Mehika

9. Florence, Italija

10. Gjeongdžu, Južna Koreja