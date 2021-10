Covid globoko zarezal v gostinstvo in turizem #video

Na Bledu so se slovenska podjetja iz gostinskega, turističnega in velneškega sektorja sestala s študenti, ki prihajajo na trg delovne sile. Med študenti in delodajalci so izvedli karierne razgovore, da bi izbrali delodajalca za opravljanje prakse in poznejšo morebitno zaposlitev.

V gostinstvu in turizmu je covid pustil največje brezno. V obdobju zaprtja so številni pobegnili v druge poklice. Kadra s tega področja vse bolj primanjkuje tudi v slovenskem turističnem biseru. "Po eni strani imamo vse svetovne nagrade, smo gastronomska regija, karkoli si zamislite. Naše sosednje dežele, kakšna Koroška, Furlanija bi bile presrečne, pa tega ne dobijo. A če po drugi strani ne bo ljudi, je to vse skupaj brca v prazno, na žalost," je povedal župan Bleda Janez Fajfar.