Slovenija bogatejša za nov doživljajski park #foto

Največji umetni plezalni steni v Sloveniji, umeščeni v naravni prostor, adrenalinski park in površine, namenjene kolesarjem, ki obsegajo več kot tri tisoč kvadratnih metrov – vse to obsega nov doživljajski park, ki so ga pretekli konec tedna odprli na Dolenjskem.

V osrčju neokrnjene dolenjske narave je v Dolini pod Kalom, v neposredni bližini Šentvida pri Stični v občini Ivančna Gorica svoja vrata odprl doživljajski park Cukarca.

Obsežni plezalni steni

V parku sta med drugim dve plezalni steni, ki ponujata skupaj 300 kvadratnih metrov plezalnih površin, segata do višine deset metrov, skupaj omogočata več kot 50 različnih plezalnih smeri in sta edini umetni steni te velikosti v Sloveniji, ki sta umeščeni v naravni prostor.

Foto: Park Cukarca

Najmlajšim obiskovalcem Parka Cukarca je namenjena 470 metrov dolga krožna Učna pot bobra Bobija, na kateri obiskovalci srečajo 35 lesenih skulptur živali. Ob njih so predstavitvene table, s pomočjo katerih obiskovalci spoznavajo osnovne lastnosti, na učni poti pa se nahajajo tudi rekreacijske točke in didaktična igrala, namenjena pridobivanju novih veščin in urjenju spretnosti.

Adrenalinski park in kolesarske površine

Adrenalinski park obsega 50 vaj skupne dolžine 500 metrov na štirih različnih višinah in je namenjen urjenju spretnosti, velik del Parka Cukarca pa zajemajo tudi površine, namenjene kolesarjem. Ti bodo lahko preizkusili svoje spretnosti na dveh progah skupne dolžine dobrega kilometra, ki sta primerni za začetnike in izkušene kolesarje. Del kolesarskega parka je tudi Dirt park, ki se razprostira na več kot tri tisoč kvadratnih metrih in ga sestavlja zemeljski "pumptrack" ter dve liniji skokov.

Več fotografij:

Celotna ureditev največjega doživljajskega parka na Dolenjskem, ki se razprostira na desetih hektarjih, je od idejne zasnove do odprtja trajala pet let. "Ta park je izjemna pridobitev," je ob odprtju dejal župan Ivančne Gorice Dušan Strnad in ob tem poudaril, da je prepričan, da bo park pritegnil zanimanje obiskovalcev z vseh koncev Slovenije ter bo tako pomembno vplival tudi na razvoj turizma.

