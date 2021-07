Bo Lendava poleg Vinariuma dobila še eno turistično atrakcijo? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Občina Lendava želi do stolpa Vinarium zgraditi gondolo in s tem razbremeniti ozke lokalne ceste, po katerih avtobusi vozijo turiste. A trasa gondole bi potekala tudi v neposredni bližini nekaj hiš in po mnenju civilne iniciative, ki nasprotuje gradnji, neposredno nad glavami krajanov.

Za razliko od občine, ki napoveduje, da bodo tamkajšnji prebivalci lažje zadihali, so v civilni iniciativi prepričani, da gre za grob poseg v njihovo življenjsko okolje. Še pred gondolo pa bodo v Lendavi že to jesen gradili zipline.

Najprej zipline, sledi gondola

Na najvišji točki lendavskih goric bo v prihodnjih mesecih zrasel skoraj dvanajst metrov visok leseni stolp, s katerega se bodo lahko adrenalinski navdušenci po jeklenici spuščali do stolpa Vinarium.

Doživetje naj bi v Lendavo pritegnilo nove obiskovalce, ki se tu navdušujejo predvsem nad razgledom na tri sosednje države.

A lendavska občina se ne želi zaustaviti le z ziplinom, saj velikopotezno načrtuje tudi gondolo s spodnjo postajo v bližini gradu in zgornjo postajo pri Vinariumu, kjer naj bi zgradili tudi restavracijo. Postavitev gondole je ocenjena na več kot osem milijonov evrov, večino tega zneska pa občina pričakuje iz evropskega sklada za okrevanje in odpornost.

"Ključno je to, da se razbremenimo prometa, da lahko domačini za svoje namene uporabljajo to cesto in infrastrukturo. Prav tako za turiste, da lahko koristijo infrastrukturo tudi za sproščanje, kot je pešačenje, pa tudi kolesarjenje," pove župan Občine Lendava Janez Magyar.

A nekateri krajani gradnje gondole ne razumejo kot razbremenitev prometa, temveč kot tujek v svojem okolju. V civilni iniciativi, ki nasprotuje gradnji, so med drugim zapisali, da gre za grob poseg v življenjsko okolje, ki po izgradnji ne bo več nikoli isto, in še, da je le malo občanov, ki bi pristali na to, da jim nad glavo dnevno potuje več kot 500 oseb.

Gradnja stolpa in jeklenice za zipline naj bi se zaključila še letos. Za gondolo pa želi občina pridobiti gradbeno dovoljenje v začetku prihodnjega leta.