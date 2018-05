Ljubljana je dobila prvo naravno plažo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Bojan Puhek

Plažo ob Savi je ljubljanska občina uredila v Črnučah, v bližini teniških igrišč, ob stopenjskem jezu.

Foto: Bojan Puhek

Plaža je na občutljivem in zaščitenem območju Nature 2000, kjer so dovoljeni posegi zelo omejeni, zato je tudi projekt zadržan in ekološko usmerjen.

Foto: Bojan Puhek

Sanirali so brežine in poskrbeli za dostopnost do poti.

Foto: Bojan Puhek

Ob reki Savi pa so zdaj nameščene tudi betonske ploščadi za sončenje.

Foto: Bojan Puhek

Na plaži ne bo gostinske ponudbe.



Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Del plaže ob Savi so tudi zunanje ekološke sanitarije Kakis, ki sta jih razvila gradbena inženirja David Kodarin in Miha Krečič. Gre za naravi prijazna kompostna stranišča brez dodanih kemije ali vode, celotna organska snov pa ni odpadek, ampak se lahko predela v gnojilo ali biomaso za gretje.

Foto: Bojan Puhek