Kolesarji, pozor: na tem odseku je MOL spet pozabila na vas #video

Kolesarji v Ljubljani so včeraj naleteli na novo neprijetno presenečenje: prenovo Dunajske ceste, pri čemer so kolesarske in peš poti ponovno zaprte, prehod prepovedan, a brez jasnih navodil, kako in kje to storiti varno.

Ljubljanski promet je na območju Dunajske ceste ob stavbi WTC začasno ohromljen, saj poteka prenova cestišča. Med obnovo je za avtomobile kot vedno primerno poskrbljeno, en vozni pas je zaprt, vozila so preusmerjena na drugega.

Povsem drugače pa je ob cesti, na pločniku in kolesarski stezi, ki so ju povsem zaprli in postavili table, da je prehod za pešce in kolesarje prepovedan, brez dodatnih navodil, kje naj najranljivejši udeleženci prometa nadaljujejo svojo pot.

Na to sta MOL že jasno opozorili skupnosti Ljubljanska kolesarska mreža in Kolesarski župan Ljubljane, ki se na družbenem omrežju Facebook sprašujeta, kako si občina predstavlja nadaljevanje poti.

Kam zdaj? 🤔 Naprej s kolesom ne smem, tudi peš ne. Nazaj v kontra smer tudi ne smem. Morda peš nazaj? Beam me up, Scotty! 🚀 #niobvoza #nipanike #najlepšemesto Mestna občina Ljubljana Ljubljanska kolesarska mreža Lista kolesarjev in pešcev Zoran Janković Dnevnik Delo Posted by Kolesarski župan Ljubljane / Bicycle Mayor of Ljubljana on Tuesday, October 13, 2020



Nekateri podporniki obeh skupin so izrazili jasen protest, nekdo pa se je vprašal, kaj bi se zgodilo, če bi občina na enak način, brez navodil za obvoz, zaprla avtocesto.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

"Kolesarji in pešci za MOL niso enakovredni udeleženci v prometu"

Mestni svetnik Janez Stariha, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL, predstavnik skupnosti Ljubljanski kolesarski župan ter Liste kolesarjev in pešcev, je takšno ureditev ter neupoštevanje kolesarjev in pešcev predvidel in odgovorne že dva tedna pred napovedano obnovo opozoril na to, vendar njegovega poziva niso upoštevali.

"Mestna občina Ljubljana žal kolesarjev ne obravnava kot enakopravnih in enakovrednih udeležencev v prometu. Na prvo mesto postavljajo motorni promet, kar je v luči sodobnega razvoja mesta, preseženega onesnaževanja s fosilnimi gorivi in trajnostnega načina transporta žal skregano z vsakršno logiko," nam je pojasnil.

Ob tem je poudaril, da "v luči neenakopravnega položaja kolesarjev tudi ni pričakovati istega pristopa k urejanju obvozov, ki so v primerjavi s cestnimi pogosto neustrezni, nevarni, neudobni, predolgi ali pa jih preprosto ni".

Kolesarski obvoz mora biti primerno označen, kolesarja mora voditi mimo gradbišča, najboljše, da tik ob gradbišču, tako da se motornemu prometu odvzame cca 1,5 metra širok pas, ki se ga primerno zavaruje z ograjami.

V Ljubljani pa se "kolesarje vodi naokrog po stranskih ulicah, pogosto brez repa in glave", je dodal.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Skrb vzbujajoč je tudi nezadosten odziv na pandemijo

Stariha je zaskrbljen tudi zaradi položaja Ljubljane na lestvici Copenhagenize, na kateri je z osmega zdrsnila na štirinajsto mesto, za kar so po njegovem mnenju krivi predvsem stagnacija, pomanjkanje inovacij in slabe zimske službe. "Kot kolesarsko mesto torej stagnira oziroma se razvija s preslabo intenziteto."

Prestolnica se ni izkazala niti v času pandemije, ko je veliko evropskih mest ob omejevanju ali celo zapiranju javnega prevoza dalo prednost kolesarjenju, saj je varnejše, zagotavlja ustrezno razdaljo, ob tem pa je še zdravo.

"Mnogo mest se je na zapiranje javnega prevoza in omejevanje gibanja odzvalo tako, da so kolesarjem namenila več prostora v prometu. Kolesarji so tako v luči povečevanja števila dnevnih vozačev na dveh kolesih v začasno uporabo dobili na stotine kilometrov cest v središčih evropskih, severnoameriških, južnoameriških in azijskih mest," pojasnjuje Stariha in dodaja: "Ljubljana žal kolesarjem ni namenila niti centimetra več."



Na papirju zgledno, v praksi precej manj

Odnos MOL do kolesarjev je po mnenju Starihe vsaj na papirju zgleden, vendar je v praksi velikokrat precej drugače. Kolesarji in skupnosti morajo občino in druge odgovorne redno opozarjati na neprimerno urejene obvoze ali začasno zaprte kolesarske steze, pri čemer se občina odziva počasi in velikokrat z izgovori.

"V Celostni prometni strategiji, sprejeti leta 2017, so kolesarji, skupaj s pešci, prepoznani kot najpomembnejši udeleženci v prometu. V praksi se ta strategija zelo redko izvaja," je še pripomnil Stariha, ki pa Ljubljano vseeno označuje za kolesarsko mesto, čeprav med oblastmi in kolesarji včasih "zaškripa".

Pohvalil je tudi delo Ljubljanske kolesarske mreže, ki "odlično izvaja svoje poslanstvo, opozarja na črne točke ter ponuja podporo kolesarkam in kolesarjem".

Glede tokratne problematike na Dunajski cesti smo se obrnili tudi na pristojne na MOL in jih prosili za pojasnila, njihove odgovore še čakamo.

Preverite tudi: