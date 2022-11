Kje v Sloveniji v prazničnem decembru odpirajo drsališča

Z začetkom prazničnega obdobja se po nekaterih slovenskih mestih odpirajo tudi drsališča, ta pa so pogosto del prireditev, ki naznanjajo začetek veselega decembra.

V nekaterih slovenskih krajih so drsališča že odprli – na Aleji Sky v Ljubljani, v Medvodah, Tržiču, na Vrhniki in Bledu.

Drsališče na strehi nakupovalnega središča Aleja Sky je največje drsališče v Sloveniji. Veliko je kar tisoč kvadratnih metrov in ima 140 metrov dolge ledene steze, odprto pa bo do konca tega leta. Odprto je od ponedeljka do sobote od 10. do 21. ure ter ob nedeljah in praznikih od 11. do 21. ure. Pred kratkim so tam prižgali tudi praznične luči.

Drsališče Aleja Sky:

Drsališča v 18 krajih po Sloveniji

Danes se odpira drsališče v Novem mestu, v prihodnjih dneh oziroma tednih pa še v Bohinju, Ilirski Bistrici, Kopru, Ankaranu, Izoli, Celju, Podčetrtku, Mariboru, Rušah, Murski Soboti in na Ptuju.

Odprtje drsališč po Sloveniji v sezoni 2022/2023:

V Mariboru za drsališče zbirajo sredstva, v Murski Soboti pa so ga premestili z glasovanjem na Facebooku

Potem ko je občina napovedala, da zaradi energetske krize letos ne bo postavila drsališča na prostem v Mariboru, je podjetnik Silvester Gorjup s somišljeniki začel akcijo zbiranja prostovoljnih prispevkov zanj. Postavil bi ga pri gostinskem lokalu pri Mestnem parku. Na tem mestu je drsališče postavil že lani, a je Gorjup sporočil, da sam tega zalogaja letos finančno ne bo zmogel.

Prebivalci Murske Sobote pa so z glasovanjem na Facebooku spremenili odločitev občinske uprave, da tako kot lani drsališče postavi v Slovensko ulico. Na občini so se za anketo na družbenem omrežju odločili, potem ko so se stanovalci osrednje Slovenske ulice zaradi hrupa uprli postavitvi drsališča na lanskem mestu.