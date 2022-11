Sprememba: drsanje v Domžalah nič več brezplačno

Če so do zdaj Domžalčani sredi mesta drsali brezplačno, bo letos drugače. Drsanje bo plačljivo, cena vstopnice za otroke znaša dva evra, za odrasle evro več.

Drsanje na domžalskem drsališču bo plačljivo. Kot so nam sporočili z občine Domžale, je bil za vse športne objekte v upravljanju Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, tudi drsališče, s 1. aprilom 2022 sprejet cenik uporabe.

"Drsališče Domžale je športni objekt in ne spada v kategorijo tako imenovanih novoletnih drsališč, ki so običajno brezplačna. Je mnogo večje in pokrito drsališče," so še pojasnili na občini.

Tako bodo učenci, dijaki, študentje, upokojenci in invalidi za celodnevno drsanje odšteli po dva evra, dnevna vstopnica za odrasle stane tri evre, za celotno družino pa šest. Omogočajo tudi izposojo drsalk, za kar boste odšteli tri evre.

Foto: Zavod za šport in rekreacijo Domžale