Pogrešana mladoletna Dineja iz Domžal

Svojci pogrešajo mladoletno Dinejo Pahulje iz Domžal, so sporočili s policije. Pogrešana je visoka okoli 162 centimetrov in ima daljše temno rjave lase. Nazadnje je bila oblečena v bel pulover in bele hlače. Ker z dosedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, naprošajo javnost za informacije.