Kam na dopust? To so top destinacije letošnjega leta. #foto

Kako najlažje odgnati nejevoljo po koncu decembrskih praznikov in vrnitvi v vsakodnevno rutino? Z načrtovanjem naslednjega potovanja oziroma počitnic. Tukaj je sedem evropskih destinacij, ki jih svetovni mediji omenjajo kot tiste, ki jih velja obiskati v 2019.

Matera, Italija

Matera na jugu Italije, v Bazilikati, ki je ena najmanj naseljenih in tudi ena najmanj turističnih italijanskih dežel, je letos evropska prestolnica kulture (naziv si deli z bolgarskim Plovdivom). To očarljivo starodavno mesto je v preteklosti drvelo v propad, zdaj pa so tamkajšnja bivališča, izklesana v skalo, znova živa, številna med njimi so spremenjena v ekstravagantne hotele. Mesto, kjer že od nekdaj trdijo, da nočejo množičnega turizma, bi lahko tega doživeli letos, zato velja pohiteti, preden se tja zgrnejo spomladansko-poletne množice.

Hebridi, Škotska

Čeprav oddaljeni, so Hebridi, arhipelag ob zahodni obali Škotske, že dolgo na turističnem zemljevidu. Predvsem tamkajšnji otok Skye, kjer so turistične množice postale že nevzdržne. A kot poudarja CNN, Hebride resnično velja obiskati. Izberite manj oblegane otoke, kot sta Lewis in Harris, kjer lahko pri vasi Callanish obiščete skrivnostne kamnite stebre, podobne tistim v Stonehengu. Za ljubitelje škotskega viskija pa bo obvezna destinacija otok Islay, kjer deluje nekaj najbolj znamenitih škotskih destilarn, med drugim Ardbeg, Lagavulin in Laphroaig.

Črna gora

Vzhodna jadranska obala še vedno velja za eno od cenovno dostopnejših, ko govorimo o počitnicah v Sredozemlju, so prepričani pri Forbesu, kjer napovedujejo, da bo letošnje leto še bolj kot do zdaj zaznamovala Črna gora. Tam z bliskovito hitrostjo rastejo mondena letovišča s prestižnimi hoteli, obenem pa je predvsem gorata notranjost države še vedno zelo ugodna in privlačna za privržence adrenalinskih športov.

Plovdiv, Bolgarija

Čeprav je drugo največje bolgarsko mesto, Plovdiv ni ravno prepoznavna turistična destinacija. Letos se bo to zagotovo (vsaj malo) spremenilo, Plovdiv si namreč z italijansko Matero deli naziv evropska prestolnica kulture 2019, poudarja CNN. Zaradi tega v mestu letos prirejajo vrsto kulturnih dogodkov, eden najpomembnejših bo festival Opera Open, ki bo od konca junija do konca julija v znameniti plovdivski starorimski amfiteater pripeljal vrsto znamenitih opernih pevcev in baletnih ansamblov.

Turčija

Po terorističnih napadih leta 2015, ki so močno načeli zanimanje turistov za Turčijo, je ta evrazijska država zdaj spet na konju. Prihodi turistov so že lani močno narasli, še večji naval pričakujejo letos - v hladnejših mesecih v Istanbulu, v toplejših pa, jasno, v obalnih krajih. V ameriškem mediju Bloomberg ob tem priporočajo, da se ne odpravite v zaprta ''all-inclusive'' letovišča na južni obali Turčije, temveč na veliko bolj mondeno vzhodno obalo, ki jo obliva Egejsko morje. Predlog? Mesti Canakkale in Bodrum.

Liechtenstein

Kneževina, stisnjena med Avstrijo in Švico, je morda res drobna, a ima bogato zgodovino - letos praznujejo 300-letnico neodvisnosti, izpostavlja CNN. Tamkajšnje glavno mesto Vaduz bi težko označili za turistično destinacijo, v njem je več bank kot turističnih atrakcij, še grad, ki se vzpenja nad njim in v katerem živi knežja družina, je zaprt za javnost. Zato pa bodo maja letos odprli "liechtensteinsko pot", pohodniško traso, ki povezuje vseh tamkajšnjih 11 občin in na kateri boste lahko bolje spoznali to sicer precej neopazno evropsko državico.

Ljubljana, Slovenija

Tudi letos se je v enem od izborov najbolj trendovskih destinacij znašla Ljubljana - v svoj izbor destinacij za 2019 so jo uvrstili pri Forbesu, kjer pravijo, da je glavno mesto Slovenije eden najbolj očarljivih krajev v Evropi. "Mlado in živahno mesto bi moralo biti na vašem radarju," so zapisali in predlagali ogled mesta z ene od turističnih ladjic, ki plujejo po Ljubljanici. Morda pa bi letos res raje spoznavali domače kraje?

