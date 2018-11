Izbrali najboljša smučarska središča v Evropi #foto

Spletni portal European Best Destinations je v skoraj desetih letih, odkar prireja glasovanja za najboljše turistične destinacije v Evropi, postal eden najbolj prepoznavnih tovrstnih izborov na stari celini. Zdaj sestavljajo že vrsto lestvic v najrazličnejših kategorijah, izbirajo najboljše božične sejme, najboljše plaže in najboljše destinacije za vsak letni čas.

Pred kratkim so razkrili rezultate glasovanja za najboljša evropska smučarska središča, na katerem je svoj glas oddalo skoraj 127 tisoč ljudi iz 103 držav po vsem svetu.

Najboljša evropska smučarska središča za leto 2019:

1. Alpe d'Huez, Francija

Foto: Getty Images

Smučarsko središče v francoskih Alpah, kakšnih 60 kilometrov oddaljeno od Grenobla, se razprostira med 1250 in 3330 metri nadmorske višine. Naziv najboljšega smučarskega središča v Evropi so osvojili že lani, sicer pa je ta kraj znan tudi po tem, da tam v strme cestne klance in zavoje grizejo kolesarji na dirki Tour de France.

2. Livigno, Italija

Foto: Pixabay

Na drugo mesto so se zavihteli Italijani oziroma smučarsko središče Livigno v žepu italijanskega ozemlja, ki se "zajeda" v Švico. Pohvalijo se lahko s 115 kilometri smučarskih prog, ob tem pa je Livigno kot brezcarinsko območje raj za tiste, ki radi nakupujejo.

3. SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, Avstrija

To tirolsko smučarsko središče je z 284 kilometri smučarskih prog eno največjih in najsodobnejših povezanih smučišč v Evropi.

4. Kitzbühel, Avstrija

Foto: Getty Images

Mondeni Kitzbühel se redno uvršča na lestvice najboljših smučarskih središč na svetu, na portalu European Best Destinations so ga med drugim razglasili za najlepše smučarsko središče ter najboljšo smučarsko destinacijo za skok v novo leto.

5. Crans-Montana, Švica

Foto: Getty Images

Smučarsko središče v švicarskem kantonu Valais, ki ima 140 kilometrov smučarskih prog, je znano prizorišče tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju, sicer pa pomembno turistično središče tako pozimi kot poleti.

6. Skicircus: Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Avstrija

Foto: Pixabay

To avstrijsko smučarsko središče ima tako ekstremno dolgo ime, ker gre pravzaprav za povezavo več smučišč s skupno kar 270 kilometri prog. Je tako obsežno, da sega v dve zvezni deželi - Tirolsko in Solnograško.

7. La Plagne, Francija

Foto: Getty Images

La Plagne v Savojskih Alpah skupaj s sosednjim smučarskim središčem Les Arcs tvori Paradiski, drugo največje smučarsko območje na svetu, ki ima kar 425 kilometrov smučarskih prog

8. Cervinia-Valtournenche, Italija

Foto: Pixabay

To obsežno smučarsko središče v dolini Aoste je umeščeno na italijanski strani Matterhorna (Italijani mu pravijo Monte Cervino), še obsežnejše pa je s povezavo s švicarsko stranjo oziroma tamkajšnjim mondenim smučarskim središčem Zermatt.

9. Avoriaz, Francija

Foto: Pixabay

Del šarma smučarskega središča Avoriaz tik ob francosko-švicarski meji je tudi to, da v njem avtomobilski promet ni dovoljen - za premikanje po njem lahko pokličete taksi v obliki konjske vprege.

10. Saint-Sorlin d'Arves, Francija

Foto: Wikimedia Commons

Gorsko središče v Savojskih Alpah s 151 kilometri smučarskih prog velja za odlično destinacijo za smučarje začetnike ter družine z otroki, s povezavami pa je vključeno tudi v širše smučarsko območje Les Sybelles.

11. Val Gardena, Italija

Foto: Pixabay

Val Gardena je zaradi nazobčanih vrhov Dolomitov, ki jo obkrožajo, eno najbolj pravljičnih smučišč v Evropi. Ima 175 kilometrov smučarskih prog, sicer pa je vključena tudi v Sellarondo, znamenito krožno progo, ki teče skozi štiri središča v Dolomitih.

12. Zermatt, Švica

Foto: Getty Images

Smučarsko središče pod mogočnim Matterhornom je eno najbolj mondenih in zato tudi najdražjih na svetu. Še zdaleč ne priteguje le smučarjev, ampak tudi ljubitelje vrhunskih restavracij, nočnega življenja in luksuza nasploh.

13. Courchevel, Francija

Foto: Pixabay

Še eno zimsko zbirališče pomembnih in bogatih je del "treh dolin" oziroma Les 3 Vallées, povezanega smučarskega območja, ki ob Courchevelu obsega še Méribel, Val Thorens in druga znana smučarska središča.

14. St. Anton am Arlberg, Avstrija

Foto: Getty Images

Ko govorimo o trendovskih smučarskih središčih, ne moremo mimo St. Antona. Tamkajšnje nočno življenje slovi po vsem svetu, nič manj pomembne niso možnosti za smučanje - z eno smučarsko vozovnico lahko prevozite 340 kilometrov arlberških prog.

15. Chamonix, Francija

Foto: Pixabay

Chamonix v senci veličastnega Mont Blanca in drugih vršacev je najstarejše smučarsko središče v Franciji, smučarski turizem se je tam začel že v 19. stoletju, danes pa mu zaradi obilice zahtevnih terenov pravijo meka za ekstremiste.

Najboljša med do žepa prijaznimi smučišči - med njimi tudi slovensko

Na portalu European Best Destinations so ob splošnem izboru najboljših smučarskih središč razglasili tudi najboljša v različnih kategorijah, med drugim tudi najboljša cenovno ugodna smučišča. Na tej lestvici se je znašlo tudi slovensko ime.

Najboljša cenovno ugodna smučišča v Evropi za leto 2019:

"Vogel je prelepo smučarsko središče nad Bohinjem v Sloveniji, to državo in tamkajšnjo neokrnjeno naravo odkriva vse več popotnikov, je tudi sanjska destinacija za zimske športe," so zapisali na portalu European Best Destinations. Foto: Urban Urbanc/Sportida 1. Bansko, Bolgarija

2. Borovec, Bolgarija

3. Vogel, Slovenija

4. Serre-Chevalier-Briançon, Francija

5. Jasna, Slovaška

6. Les Houches, Francija

7. Livigno, Italija

8. Poiana Brașov, Romunija

Preberite še: