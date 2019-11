Kako in kje od Ljubljane do Dunaja le v eni uri?

Slovenija niso le Bled, Bohinj, Portorož in Piran. Slovenija skriva celo vrsto zanimivih krajev, ki se ponašajo z imeni svetovno znanih evropskih prestolnic. Tako imamo tudi v Sloveniji svoj Dunaj in Rim. V nadaljevanju po zemljevidu poiščite nekaj slovenskih krajev z najbolj zanimivimi imeni.

Na Dunaj, kjer ni treba pustiti trebuha zunaj

Ste vedeli, da ima tudi Slovenija svoj Dunaj? Gre za naselje, ki leži v vzhodni Sloveniji, v občini Krško. Kraj je ime dobil po nekdaj mogočni prazgodovinski trdnjavi Dunum, ki je včasih stala na gori Sv. Lovrenca nad Krškim.

Poiščite Dunaj na zemljevidu najdi.si:

Tudi vse slovenske poti vodijo v Rim

Slovenci imamo tudi svoj Rim. Gre za majhno naselje v Beli krajini, v občini Črnomelj, po zadnjih podatkih iz leta 2015 pa naj bi bilo »slovenskih Rimljanov« le 26. Po stari legendi, ki kroži med krajani, naj bi kraj dobil ime po Petru Kralju, ki naj bi služil papežu Piju IX. kot vojak švicarske garde in se ga je zato prijel vzdevek Papež. Kraj, kjer si je po vrnitvi domov postavil hišo, pa so poimenovali Rim, češ da papež prebiva v Rimu.

Poiščite Rim na zemljevidu najdi.si:

V Sloveniji je tudi cela vrsta krajev z zanimivimi živalskimi imeni ali imeni raznih predmetov in drugih pojmov, denimo Konj, Lopar, Drama, Tišina, Vino, Blato, Žaga, Luža, Boben, Rep, Ograja, Most, Ladja, Bučka in številni drugi.

Poiščite jih na zemljevidu najdi.si.

Konj

Drama

Vino

Tišina

Lopar