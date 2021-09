Jesensko obarvane Alpe – Odkrivanje alpskega kraljestva kralja Watzmanna

Alpsko visokogorje, neokrnjena narava, slikovite vasice, stari običaji in vrhunska kultura: Berchtesgaden je ena najbolj impresivnih gorskih regij v Nemčiji, ki obiskovalce navdušuje s svojo edinstveno in prepoznavno pokrajino. Kraljevo jezero (Königssee) s kristalno čisto vodo se kot fjord vije skozi edini alpski narodni park v Nemčiji.

Gora Kehlsteinhaus ob sončnem zahodu © BGLT/ Sepp Wurm

Na polotoku St. Bartholomä, na katerem stoji baročna romarska cerkev z rdečima čebulastima kupolama lahko slišite slavni odmev. Tam boste morda srečali tudi planinske orle, jelene in svizce ter odkrili številne rastlinske vrste, ki nemoteno živijo na vznožju in pobočjih Watzmanna (2713 m), kralja Berchtesgadenskih Alp.

Pogled z mostička na cerkev v Ramsauu © BGLT Sepp Wurm

Berchtesgaden v objemu jeseni © BGLT/ Jannis Braun

Vznožje in pobočje Watzmanna © BGLT

V Berchtesgadnu se gostje lahko sprehajate mimo Kraljevega gradu, veličastnih staromeščanskih hiš, očarljivih trgovin in gostilnic ali pa obiščete podzemni rudnik. Iz Kehlsteinhausa, Orlovega gnezda na gori Kehlstein, se odpira edinstven pogled na strme gorske stene.

Podvig do koče Toni Lenz na Untersbergu © BGLT/ Florian Schönbrunner

Bolj alpinistično navdihnjeni obiskovalci se lahko povzpnete ali splezate tudi na osupljive vrhove Watzmann, Untersberg in Reiteralm. Obsežna mreža pohodniških in plezalnih poti vseh težavnostnih stopenj čaka na vaš obisk. Čudovito je gledati tudi vračanje živine s poletne paše. Komaj kje v Nemčiji ima ta običaj tako veliko veljavo kot tu. Tem stoletnim, še vedno zelo živim tradicijam ste lahko priča predvsem ob cerkvenih praznikih in sezonskih festivalih.

Pohodna pot Königsbergalm © BGLT/ Sepp Wurm

Zdaj, ko se dan opazno krajša, še bolj cenimo sončne trenutke in vonj po suhi travi. Ob tem pa ni pomembno, ali imate za sabo naporen vzpon ali samo občudujete odsev visokih vrhov na gladini kristalno čistega gorskega jezera. Zdaj je čas, da si naberete moči za hladne in včasih temne dni, ki so tik pred vrati. V Berchtesgadnu lahko čudovito preživite zadnje izdihljaje indijanskega poletja in si napolnite baterije za hladne zimske dni.

Vožnja z ladjico po Kraljevem jezeru © BGLT/ Sepp Wurm

Kot bi bili v gledališču. Takoj, ko se zavesa odpre, se začne barvit spektakel. V jesenskem Berchtesgadnu se bele meglice, ki so se ponoči oblikovale nad Kraljevim jezerom in napolnile kotlino, razkadijo včasih zjutraj, včasih kasneje čez dan. V senčnih kotičkih še vedno najdemo malo megle, še vedno prijetno toplo jesensko sonce pa posije na kotlino. Obdajajo nas rumeno-rjave bukve, rumeno-zeleni jeseni in živo rumeni macesni, med njimi pa so posejani živo rdeči, ognjeno rdeči, vinsko rdeči, oranžno-rdeči, škrlatni in rubinasto rdeči javorji.

Rauher Kopf © ZBB – BGD/ Sepp Wurm

Berchtesgadener Ache jeseni © Sepp Wurm

Pohodniška pot "Königsseer Fußweg" © BGLT/ Barbara Wurm

To je pravi čas, da gremo na svež zrak v gore. Čeprav so alpski pašniki že prazni in se v planinskih kočah pripravljajo na zimo, se še vedno lahko povzpnete na številne gorske vrhove. Nekateri so trenutno še posebej privlačni. Med domačini je v tem času izjemno priljubljen Rauher Kopf.

Vzpon je strm že od samega začetka. Pot vodi skozi čudovit gorski gozd, kjer jesensko listje šumi pod pohodnimi čevlji. Malo pred vrhom pot postane skalnata in izpostavljena, zato zadnjih nekaj metrov premagate s pomočjo varovalne jeklene vrvi in nekaj klinov.

Ko iz nahrbtnika vzamete malico, si lahko oči napasete na vseh visokih in nekoliko nižjih vrhovih, ki obdajajo Berchtesgaden: Steinernes Meer, Watzmann, Hochkalter, Reiteralm, Schlafende Hexe, Berchtesgadener Hochthron, Hoher Göll in Hohes Brett so skoraj na dosegu roke.

Stara tradicija, nova generacija

S prevozom na kolesu "Radltaxi" okrog Kraljevega jezera © Marika Hildebrandt

Mladi obrtniki v Berchtesgadnu na novo interpretirajo domače rokodelstvo. Tradicija je v Berchtesgadnu vse prej kot zaprašena. Tam lahko najdete t. i. lederhosen z izvezenimi detajli, izbrana žganja in gine ter številne druge lokalne izdelke.

Mladi proizvajalci v zgornjebavarski regiji cenijo tradicionalno obrt ter ji dajejo sodoben in osebni pridih. Usnjarja Engelbert ml. in Michael Aigner sta v družinskem podjetju nadaljevala očetovo vizijo, hkrati pa razvila nov trajnostni koncept. Angelika Scheid je od tasta podedovala licenco za destilarno in se hitro izučila za someljejko za žgane pijače. Slaščičarka Verena Maier pa je svoje kmečke dobrote, izdelane po starih receptih, začela ponujati pod blagovno znamko Guads von Do.

Trajnostne narodne noše

V starem mestnem jedru Berchtesgadna stoji delavnica in prodajalna tradicionalnih noš Lederhosen Aigner. Ustanovil jo je oče Engelbert star., prevzela pa brata Engelbert ml. in Michael Aigner.

Njihove tradicionalne noše so izdelane na tradicionalen način, deloma z vzorci in vezeninami iz 19. stoletja, druga generacija nosilcev tega zgornjebavarskega družinskega podjetja pa zdaj dela pomemben korak v smeri trajnosti. Brata Aigner imata namreč v pogodbah z dobavitelji določbo, da morajo biti vsi materiali za izdelke evropskega porekla.

Jelenovo usnje prihaja izključno iz Nemčije in Avstrije, obarvano pa je z lubjem in lesom. Uporabljajo se le naravni materiali in lepila brez onesnaževal. "Potrošniki lahko s svojim nakupovalnim vedenjem sooblikujemo ponudbo," poudarja usnjar Engelbert Aigner ml. Toda ob tem ne želi pridigati: "Glavno je, da imajo kupci dober občutek, ko nosijo naša oblačila."

Žlahtna kapljica in prvovrsten gin

Destilarna Angelike Scheid © BGLT/ Sepp Wurm

Destilarna Angelike Scheid © BGLT/ Sepp Wurm

Angelika Scheid si je poleg svoje hiše v Bischofswiesnu uredila majhno destilarno. Medicinska sestra je licenco za destilarno podedovala od tasta, ki mu je smela pred tem leta gledati čez ramo.

Odločila se je, da tradicijo nadaljuje, in se usposobila za someljejko za žgane pijače. Sadje je pridelano na popolnoma naraven način in ročno predelano. Iz domačih češenj, hrušk, jabolk, sliv in jagodičja – kolikor jih ne pojedo ptice – pod njenimi rokami nastaja vrhunsko žganje. Ker Angelika Scheid rada eksperimentira, ima v svoji ponudbi tudi gin, različne sadne likerje in žganje iz močnega piva Eisbock iz pivovarne Hofbrauhaus Berchtesgaden. Degustacije za obiskovalce so v torek in petek popoldne, po želji pa lahko organizira tudi zasebne degustacije.

Regionalne dobrote

Vloženi kremni sir "Guads von Do" Verene Maier © ZBB - BGD/ Sepp Wurm

Pekinja in slaščičarka Verena Maier © ZBB - BGD/ Sepp Wurm

Strast izučene pekinje in slaščičarke Verene Maier so njeni kmetijski izdelki. Pod znamko Guads von Do ponuja vloženi kremni sir, camembert ter golaž in govejo juho v kozarcu – vse je narejeno po starih receptih.

Pri vkuhavanju ji pomagata teta in njen partner, oba vrhunska kuharja z mednarodnimi izkušnjami. Mlada kmetica želi sestavine za svoje izdelke v čim večji meri proizvajati sama. Zato goji krave, teleta in piščance, kmalu pa bo imela tudi velik zelenjavni vrt. Izdelki Guads von Do so redno na voljo v mesnici Hölzl v mestu Schönau am Königssee, v trgovini z živili Gütling v planinski vasici Ramsau in neposredno na njeni kmetiji v Maurerlehnu pri Salzbergu.

Da bi podprla tudi druge male kmete in obrtnike v regiji, Verena Maier skupaj z Elisabeth Moderegger, Johanno Speigner in Thereso Streibl predstavlja in prodaja tudi druge izdelke. Vsak prvi petek v mesecu se lahko ustavite pri njeni mobilni stojnici na tedenski tržnici, ki se odvija na trgu Weihnachtsschützenplatz v Berchtesgadnu.

Več informacij: Zweckverband Bergerlebnis Berchtesgaden

