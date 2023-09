Jeseni in pozimi v Šarm el Šejk in Hurgado

Oglasno sporočilo

Egipt je ena redkih dežel tega sveta, kjer brez težav združite prijetno s koristnim – v vseh letnih časih. Začutite duha ene najstarejših civilizacij sveta, se izgubite v puščavi, raziščite pisan podvodni svet ter se prepustite razvajanju v izjemni all inclusive hotelski ponudbi. Zveni mamljivo? Potem vas bo zagotovo zanimalo, zakaj se to zimo izplača obiskati deželo faraonov – še posebej s koralnimi grebeni bogat Šarm el Šejk!

Foto: Shutterstock

Čeprav se Egipt uvršča med države v razvoju, lahko gostom ponudi več, kot večina dežel tega sveta. Že prvi stik je skozi vse leto izjemno topel, poleti celo vroč. Dež je prej izjema kot pravilo, zato je pokrajina mistično puščavska. Peščene sipine čudovito dopolnjuje kristalno čisto morje čarobnih modrikastih odtenkov, katerega pravo vrednost in bogastvo odkrijete šele, ko pogledate v njegovo globino in se naužijete lepot pisanih koralnih grebenov.

Potem je tu še radodarna ponudba all inclusive, ki v Egiptu resnično vključuje skoraj vse: od neomejenih količin hrane, pijače in prigrizkov skozi ves dan do dih jemajočih bazenskih kompleksov in raznovrstnih vsakodnevnih animacij za vse generacije. V praktično vsakem hotelu se najdejo tudi mirnejši kotički, številni se lahko pohvalijo s spa centrom.

Sonce, morje plaža ...

Nora zimska ponudba: iz Benetk v Šarm el Šejk kar dvakrat na teden!

Slovenci že leta radi dopustujemo v Egiptu in številni se redno vračajo na obalo Rdečega morja, zlasti v hladnejši polovici leta, ko je v soseščini premrzlo, da bi skočili v morje in se nastavljali sončnim žarkom. Najbolj priljubljeni letovišči sta vsekakor Hurgada ter Šarm el Šejk in zadnji bo to zimo dostopnejši, kot kadarkoli do zdaj!

Foto: Shutterstock

Na Počitnice.si so namreč pripravili izjemno bogat nabor počitniških paketov za Šarm el Šejk, kamor lahko do vključno 25. 10. poletite vsak teden iz Ljubljane, od 29. 10. do 31. 3. pa vsak četrtek in nedeljo iz Benetk. To pomeni, da si tudi pozimi lahko privoščite sedem-, deset- ali 14-dnevne all inclusive počitnice ob Rdečem morju – in to po izjemno ugodni ceni, saj gre za nizkocenovni letalski prevoz.

Za razliko od čarterskih poletov igra zgodnja rezervacija organiziranih počitnic v Šarm el Šejku z nizkocenovniki izjemno pomembno vlogo. Dlje ko je do načrtovanega poleta, cenejše so letalske vozovnice

Zakaj na počitnice v Šarm el Šejk?

Šarm el Šejk je mondeno letovišče na Sinajskem polotoku z več kot 200 hotelskimi kompleksi različnih kategorij ter bogato ponudbo all inclusive. Poleg neskončnih peščenih plaž in dih jemajočega turkiznega morja ima skorajda vsak kompleks še edinstven bonus – lasten koralni greben. Tako vam je pisan podvodni svet, poln rib različnih velikosti ter barv, vedno na dosegu roke, saj se za obisk koral ni treba odpraviti na celodnevni izlet z ladjico, temveč le na hotelski plaži skočiti v morje, ki je tudi pozimi prijetno toplo.

Foto: Shutterstock

Če se naveličate "hotelskega" koralnega grebena, lahko raziščete še podvodni svet nacionalnega parka Ras Mohammed, kjer domuje več kot 150 vrst koral in več kot tisoč različnih rib. Pod vodo se lahko odpravite zgolj z masko in dihalko ali pa s polno potapljaško opremo – v obeh primerih vas bodo spremljali izurjeni vodiči, ki bodo poskrbeli, da bo vaš obisk podvodnega sveta resnično nepozaben.

Foto: Shutterstock

Če imate majhne otroke ali pa niste ravno preveč navdušeni nad snorkljanjem in potapljanjem, lahko magični podvodni svet Rdečega morja v Šarm el Šejku odkrijete na izletu s podmornico, ki bo poskrbela za ogromno izjemnih spominov. Kak dan ali večer pa se vsekakor izplača obiskati tudi središče mesta Šarm el Šejk, se sprehoditi po mestnih ulicah in se preizkusiti v barantanju na tradicionalnih egiptovskih bazarjih, kjer lahko kupite tako rekoč vse, kar vam poželi srce.

V Hurgado vsak teden iz Ljubljane, Gradca in Dunaja

Tudi Hurgada je že vrsto let izjemno priljubljena destinacija slovenskih počitnikarjev. Mnogi so prepričani, da je najboljši čas za počitniški oddih v tem letovišču ob Rdečem morju prav jeseni in pozimi, saj ni take gneče kot sredi poletja, pa tudi temperature so znosnejše, zato vam ne bo treba skrbeti, da bi vas opeklo sonce.

Če k temu dodate še do 30 odstotkov popusta na odlične all inclusive počitniške aranžmaje turistične agencije Počitnice.si, ki jih najdete TUKAJ, najbrž ni več dileme, kje se izplača preživeti letošnji jesen in zimo! Na počitnice v toplo in sončno Hurgado lahko poletite vsak teden iz Ljubljane, Gradca in Dunaja ter za teden ali dva puloverje in bunde zamenjate za kopalke!

Hurgada: popolna kombinacija sprostitve in raziskovanja

V Hurgadi je poskrbljeno za vse želje in okuse. Poleg prečudovitega morja, neskončnih peščenih plaž in bogate all inclusive ponudbe je to mesto ob Rdečem morju tudi odlično izhodišče za spoznavanje dežele zunaj hotelskega kompleksa.

Foto: Shutterstock

Ljubitelji zgodovine in raziskovanja se boste zagotovo odpravili na celodnevni izlet v Luksor, kjer boste začutili mistični čar spektakularnega kompleksa svetišč, stebrov in obeliskov v tempeljskem kompleksu Karnak, temu pa dodali še obisk Doline kraljev s številnimi čudovitimi grobnicami ter pogrebnega templja kraljice Hačepsut, ki se dviga iz puščavske ravnice. Izjemno zanimivo doživetje bo zagotovo tudi obisk piramid v Kairu. Gre namreč za eno od sedmih čudes sveta, ki si ga zagotovo velja ogledati od blizu in občudovati umetnost gradnje starodavnih civilizacij.

Za adrenalinske navdušence bo v Hurgadi kot nalašč safari izlet v puščavo, na katerem se boste s štirikolesniki pod vodstvom izkušenih puščavskih vodnikov podali na približno 35 kilometrov dolgo pot med gorami in sipinami do vasice Beduinov – arabske nomadske etnične skupine, ki živi daleč stran od sodobnega sveta in vas bo navdušila s svojim preprostim življenjskim slogom ter gostoljubljem. Edinstvena izkušnja pa so tudi enodnevni izleti z ladjo na odprto morje, ki ponujajo pristen vpogled v bogat ter barvit podvodni svet Rdečega morja, s kančkom sreče pa boste videli tudi delfine v njihovem naravnem okolju in morda celo zaplavali v njihovi družbi.

Foto: Shutterstock

Se to jesen in zimo srečamo v Hurgadi ali Šarm el Šejku?

