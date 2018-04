Je v kampih sploh še kaj prostora za letošnje počitnice?

Foto: Thinkstock

Razmišljate o počitnicah v katerem ob avtokampov na hrvaški obali? Lahko se zgodi, da se boste za takšen dopust obrisali pod nosom, sploh če se niste pripravljeni prilagoditi glede lokacije oziroma bi radi dopustovali v vrhuncu poletne sezone. Najbolj zaželene lokacije v najbolj priljubljenih kampih so namreč že zdavnaj razprodane.

Najbolj iskane lokacije so pošle že februarja

"Glede na to, da so cene spet opazno zrasle, za vsaj pet, boljše parcele tudi za deset odstotkov v primerjavi z lanskim letom, je povpraševanje noro," je povedal Klemen Hren, urednik spletnega portala Avtokampi.si, in dodal, da so najbolj iskane lokacije pošle že konec februarja. "V kampu Straško na Pagu, recimo, imajo do 12. avgusta polne prav vse parcele."

Foto: Thinkstock

Hren ocenjuje, da je povprečna cena parcele z elektriko v jadranskih kampih okoli 50 evrov na dan, a so razlike med cenami ogromne. "Bolj ko je kamp urejen, bolje ko je ocenjen, višja je cena. Parcele bližje morju z lahkoto dosežejo tudi 70 evrov, kakšen manjši otoški kamp bo le 30 evrov."

Gneča tudi v slovenskih kampih

V Sloveniji, kjer so bolj kot obmorski v ospredju kampi ob rekah in jezerih, stanje ni nič kaj drugačno. "V Sloveniji imamo sicer krajšo sezono, traja praktično le od 10. julija do 20. avgusta, a takrat prostora v najbolj priljubljenih kampih ob Soči, pa na Bledu in v Bohinju, ni več mogoče dobiti," je dejal Hren.

Foto: Thinkstock

Struktura gostov, ki zahaja v naše kampe ob rekah in jezerih, je drugačna od "morskih", to so gostje, ki se želijo rekreirati oziroma pobegniti v naravo. A gneča postaja tako velika, da je narava izgubila smisel, je poudaril Hren. "V Šobcu so zato recimo letos na najboljših delih kampa naredili parcele, saj je bila, kot pravijo, preprosto prevelika gneča. Zato bodo raje sprejeli manj ljudi, ki pa bodo svoj oddih preživeli udobneje in bolj kakovostno, zato jim ne bo težko plačati tudi višje cene."

Kam se torej letos odpraviti na kampiranje?

Klemen Hren svetuje: svetuje: Foto: Thinkstock - Če nimate šoloobveznih otrok, se kampirat raje odpravite septembra. "Takrat se boste imeli precej lepše, morje bo toplo, vreme bo lepo, pa še cene so nižje." - Če imate šoloobvezne otroke, priporoča zadnji junijski in prvi julijski teden. "Takrat se da kakšen prostor dobiti tako v Sloveniji, recimo ob Nadiži ali v Bohinju, pa tudi na hrvaški obali." - Po 10. juliju pa do septembra bo zelo težko. "Če nimate druge izbire in morate potovati takrat, se odpravite čim južneje, več možnosti imate na otokih, kot so Hvar, Brač in Korčula, ter na Pelješcu."

Letos bo na naval v kampe vplivalo tudi svetovno prvenstvo v nogometu

Ob tem velja omeniti še en zanimiv podatek, ki ga je izpostavil urednik portala Avtokampi.si - letos bo na turistično gnečo zagotovo vplivalo tudi svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo od 14. junija do 15. julija: "Letos v tem obdobju zato še ne bo takšnega navala in če bo nemška reprezentanca dolgo vztrajala v prvenstvu, se bo gneča v kampih pomaknila v drugo polovico julija."