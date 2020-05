Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pretekli konec tedna so za obiskovalce odprli Škocjanske jame, ta konec tedna se odpira tudi Županova jama.

Kaže, da nas bo vse tja do konca tedna na trnih držalo muhasto vreme. A to ni težava, če se na izlet odpravite v kraško jamo, ki jih je v Sloveniji obilo. Nekatere so s sproščanjem ukrepov ob epidemiji koronavirusa že začele sprejemati obiskovalce.

V Škocjanskih jamah manjše skupine in daljši ogledi

Že pretekli konec tedna so tako začeli vodene oglede v Škocjanskih jamah, ki potekajo po spremenjenem urniku - ob delovnikih je ogled ob 13. uri, ob koncih tedna pa ob 10., 13. in 15. uri.

V Škocjanskih jamah poudarjajo, da je pri ogledih na prvem mestu varnost obiskovalcev, zaradi česar je mogoče, da so daljši in trajajo dve uri. "Voden obisk je mogoč za največ 15 oseb skupaj, v primeru, da je skupina večja, je potrebna predhodna najava, da lahko zagotovimo varno vodenje," so pojasnili.

Škocjanske jame Foto: STA

Obiskovalci si lahko ogledajo del Škocjanskih jam, in sicer turo Skozi podzemni kanjon, preostale ture do nadaljnjega niso odprte za obiskovalce.

Obenem se obiskovalci lahko sprehodijo tudi po tamkajšnjem parku, pri čemer pa vse prosijo, da se držijo Učne poti Škocjan in smeri ogleda (sledijo številkam). Otroška igrala, muzejske zbirke, trgovina s spominki in informacijska točka na sprejemnem centru parka iz preventivnih razlogov ostajajo zaprti.

Na Dolenjskem se odpira Županova jama

To soboto bo prve obiskovalce po začetku epidemije sprejela tudi Županova jama blizu Grosupljega. Tam bodo ogledi mogoči po urniku, objavljenem na njihovi spletni strani, in po predhodnem dogovoru.

"Skupine obiskovalcev bodo majhne, od 15 do 20 oseb. Za oglede po urniku je zaželena predhodna najava, da skupine ostanejo primerno velike," so sporočili iz Županove jame in dodali, da bodo v primeru večjega povpraševanja odprli tudi dodatne ure ogledov.

Kapniška skupina v Županovi jami, ki nosi ime Prestol kralja Matjaža. Foto: Marjan Trobec

"Med nakupom vstopnic, obiskom jame in ogledom razstavnih površin je treba upoštevati medsebojno razdaljo najmanj dveh metrov," so poudarili, obiskovalci morajo nositi zaščitno masko in uporabiti razkužilo. "Zaradi razgibanega terena v jami ogled odsvetujemo osebam, ki bi ob uporabi maske lahko imele težave z dihanjem," so še opozorili.

V bližini Županove jame se lahko sicer odpravite tudi na sprehod po učni poti Po sledeh vodomca, ki je lahka, pet kilometrov dolga krožna pot, primerna za vse ljubitelje narave in manj obiskanih pohodnih poti.

