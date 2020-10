Slovenski biser, kjer je jesen še posebej slikovita

Dolenjska je dežela dobrega počutja, veselih in prijaznih ljudi ter neverjetno slikovite in raznolike naravne okolice, ki privablja tako tiste, ki v naravi iščejo svoj kotiček miru, kot tudi tiste, ki stavijo na aktiven oddih. To jesen priporočamo, da zavijete v Dolenjske Toplice, kjer vam zagotovo nikoli ne bo dolgčas.

Ste torej pripravljeni na popoln jesenski oddih?

Vedno aktivno

Če sanjate o aktivnih počitnicah, na katerih bi lahko poudarili svojo športno plat, so Dolenjske Toplice prava destinacija za vas. Aktivnosti v čudoviti občini vas bodo nedvomno poživile in vam omogočile, da se boste domov vrnili kot prerojeni.

POT POD NOGE: Dolenjske Toplice ponujajo kar 18 označenih peš poti različnih zahtevnostnih stopenj – nekatere boste tako lahko prehodili v zgolj nekaj urah in tudi v družbi najmlajših družinskih članov, spet druge pa bodo od vas zahtevale malo več kondicije. Toda trud bo nagrajen s čudovitimi razgledi in zanimivostmi na poti.

Začetna točka za vse poti je pred velikim zemljevidom, pred Kulturno kongresnim centrom Dolenjske Toplice, od koder so vse poti usmerjene.

NA KOLO: Dolenjske Toplice s širšo okolico celotne pokrajine so tudi pravi raj za kolesarje. Slikovit teren omogoča razgibane izlete, na katerih boste od blizu spoznavali vse lepote dežele, ki ponuja številne priložnosti za raziskovanje. Samo na širšem območju občine je na voljo kar šest označenih kolesarskih poti.

Foto: Jošt Gantar

Raziskujte bogato kulturno dediščino

Danes Dolenjske Toplice združujejo vrhunsko ponudbo zdraviliškega, velneškega in kongresnega turizma, zanimivo kulturno dediščino ter pestro ponudbo naravnih lepot, ki so prava atrakcija za pohodnike, kolesarje in avanturiste.

Prenočite lahko v tamkajšnjih zasebnikih ali v odličnih termah, ki se lahko pohvalijo z blagodejnimi termalnimi vrelci, ki bodo poskrbeli za popolno sprostitev in blagodejni oddih. V termah pa vas bodo razvajali tudi z odličnimi kulinaričnimi specialitetami in vam rade volje pomagali pri izbiri najboljšega izleta v bližnji okolici.

Foto: Jošt Gantar

Predlagamo ogled znamenitega dvorca Soteska, ki je bil nekdaj eden najlepših na Kranjskem. V bližnji okolici se lahko nekaj domačnosti naužijete tudi v tamkajšnjih domačijah, kjer vas bodo z veseljem sprejeli ter vam pripovedovali zgodbe davnih prednikov in svoje vizije prihodnosti. Potepanje po Dolenjskih Toplicah z okolico končajte z raziskovanjem skrivnostnih Kočevskih Poljan.

Kočevske Poljane so poleg Občic in Dobindola edina spomeniško zaščitena vas v občini Dolenjske Toplice, predvsem zaradi ambiciozno zasnovanih enonadstropnih poslopij nekdanjih gostiln in trgovin. Samo vas višinsko dominantno oblikuje cerkveni areal z župniščem in šolo. Poleg vasi pa imajo posebno zaščito v vasi še cerkev Marije Pomočnice kristjanov v Gorici in župnijska cerkev sv. Andreja apostola, šest domačij, hiš in gospodarskih poslopij, grobnica padlih borcev VII. korpusa, kamnit most, Marijina kapelica, pokopališče, vaški studenec in župnišče.

Foto: Jošt Gantar

Pravo avanturo boste doživeli z obiskom pragozda Pečke, ki leži na severovzhodnem obrobju Kočevskega roga na nadmorski višini okrog 900 metrov. Pečke so po obsegu eden največjih pragozdnih ostankov v Sloveniji, saj je površina pragozda 60 hektarjev. Naravni rezervat je izločen iz gospodarskega izkoriščanja ter namenjen zgolj gozdarskemu in biološkemu znanstvenemu raziskovanju.

Foto: Marko Pršina

Pravo potovanje v preteklost boste lahko doživeli z obiskom arheološkega parka Cvinger.

Foto: Boštjan Pucelj.

V Dolenjskih Toplicah bodo poskrbeli tudi za izjemna kulinarična doživetja, svojo avanturo pa boste nedvomno lahko izboljšali tudi v tamkajšnjih termalnih vrelcih.