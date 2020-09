Ideja za unovčenje bona: jesenski oddih v slovenskem turističnem raju

Do zadnjega tedna v avgustu je 25 odstotkov Slovenk in Slovencev že izkoristilo turistični vavčer. Mnogi od teh so svoje poletne počitnice preživeli v Kranjski Gori, ki po številu unovčenih bonov spada v sam vrh slovenskih občin. V NC Planica in podjetju Hit Alpinea poletno sezono zaključujejo nad pričakovanji, saj je Kranjska Gora po obiskanosti in unovčitvi turističnih bonov na drugem mestu. A v isti sapi dodajo, da se sezona ne konča s poletjem. Na tem mestu se tako niso ustavili, v jesen namreč vstopajo še z dodatno promocijo, obogatenimi, vsebinskimi paketi in edinstvenimi ugodnostmi za jesen in zimo.

Jesen je eden najlepših letnih časov v dolini pod Poncami, ko se drevesa ogrnejo v škrlatne barve. Kranjska Gora je tudi jeseni in kasneje pozimi odlična izbira tako za pare kot tudi družine. Če boste pri ponudniku letos rezervirali bivanje s turističnim bonom, vam bodo podarili še bon za zimo 2021 (brezplačno bivanje za eno noč ob bivanju vsaj tri noči). Pohitite in si čim prej rezervirajte bivanje v hotelih Hit Alpinea. Posebno ponudbo si lahko ogledate TUKAJ ali pa jim pišete na info@hit-alpinea.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 88 30.

Pomen sodelovanja različnih akterjev na destinaciji kot zadetek v polno

Sodelovanje med različnimi akterji na destinaciji je brez dvoma ključnega pomena za dolgoročen uspeh. Tega se zavedajo tudi v podjetju Hit Alpinea in Nordijskem centru Planica. Poudarjajo, da so bili turistični boni kot interventni ukrep odlična poteza, izpostavili pa bi še, da sta zelo pomembni tudi atraktivnost same destinacije ter privlačnost ponudbe posameznega ponudnika.

Brez slednjega bi bil položaj lahko drugačen in kot navaja direktor družbe HIT Alpinea g. Milan Sajovic: "Veseli nas, da skupaj s preostalimi ponudniki soustvarjamo privlačno ponudbo za vse okuse in vse letne čase. Destinacija in njena ponudba sta namreč privlačni skozi celo leto in tudi v podjetju HIT Alpinea stremimo k temu, skladno s strategijo 365. K desezonalizaciji še dodatno pripomorejo novi produkti, ki privabijo različne tipe gostov, tako družine in pare kot tudi poslovne goste, športnike na pripravah ali dnevne obiskovalce. S tem se zmanjšuje odvisnost od vremena in posledično sezonskosti. Menim, da nas je trenutna kriza kljub zahtevnim razmeram destinacijsko še bolje povezala". Slovenskemu gostu, ki je – kot poudarjajo – že do zdaj zasedal 1. mesto, so se posvetili z enovito cenovno politiko in obogatitvijo z dodatnimi vsebinskimi paketi.

Hoteli s pogledom na Julijske Alpe, mir, neposredna bližina gozda, hribov, kolesarskih poti ter široka paleta animacijskih in sprostitvenih možnosti to jesen vodijo v Kranjsko Goro.

Hoteli Hit Alpinea Kranjska Gora sicer združujejo štiri nastanitve – Hotel Kompas, Ramada Resort, Ramada Hotel & Suites in Apartmaje Vitranc. Za družine priporočamo hotel Kompas, ki ima bazen in največje sobe, za tiste, ki jim več pomeni velnes, pa je optimalen hotel Ramada Resort Kranjska Gora.

Cel kup mogočih dejavnosti

Obkrožena z gorami in zelenimi gozdovi je Kranjska Gora odlično izhodišče za raznolike dejavnosti, ki bodo popestrile dogajanje oziroma aktivirale celo družino. V prvi vrsti velja omeniti predvsem pohodništvo. Hribolazci se lahko odločite za pohodništvo ali plezanje po zavarovanih plezalnih poteh oziroma feratah, ki tudi neizkušenim približajo nedotakljivi svet alpinistov. Poleg mnogih sprehajalnih poti je na razpolago več kilometrov kolesarskih stez, ki vodijo v sosednji Italijo in Avstrijo, ter številnih drugih možnosti za preživljanje prostega časa v naravi.

Po novem se lahko denimo na športnem igrišču v Nordijskem centru Planica preizkusite tudi v Disk golfu. Gre za igro, ki je zelo podobna tradicionalnemu golfu, le da namesto udarjanja žogice v luknjo mečemo frizbi (leteči disk) v košaro. Igra je najbolj prepoznana v skandinavskih državah, v Sloveniji pa vse bolj pridobiva na priljubljenosti. Igra predstavlja pravi izziv za vso družino, skupino prijateljev ali teambuilding dogodek.

Foto: Nordijski center Planica

V snežnem tunelu Nordijskega centra so nedavno sicer predstavili še drugo novo dejavnost, ki je tudi zimska olimpijska panoga, curling. Ledeno stezo v snežnem tunelu so postavili v sodelovanju s Curling zvezo Slovenije. V Planici imajo obiskovalci tako edinstveno priložnost, da se preizkusijo v curlingu in doživijo zimo sredi poletja ali jeseni. Curling je odlična igra za družine, medgeneracijske spopade, merjenje med prijatelji in seveda za teambuildinge.

Kranjska Gora pa je idealna tudi za adrenalinske navdušence, za katere so tudi jeseni na voljo številne aktivnost: zipline v Planici, ferati v Mojstrani in Grančišču, Prostor doživetij v Mojstrani s pobegom v bivak, Nordijski center Planica, Vetrovnik v Planici in igrišče za paintball v Kranjski Gori. Za vse adrenalina željne se ob sedežnici Vitranc razprostirata poletno sankališče Besna Pehta in Bike park, najpogumnejši pa se nad hrbtiščem velikanke lahko spustijo po jeklenici.

Predajte se blagodejnim učinkom čiste planinske vode

Po celodnevnih aktivnostih v Kranjski Gori ali po okoliških krajih in neokrnjeni naravi Zgornjesavske doline si lahko poleg plavanja privoščite sprostitev in razvajanje v enem od velnes centrov, ki dopolnjujejo hotelsko ponudbo. Kranjska Gora izžareva pozitivno energijo. Alpski zrak in spektakularni razgledi pa nas vedno ovijejo v pravljično počutje, ki ga specialisti za razvajanje v kranjskogorskih velnes oazah še dodatno podkrepijo.

Predajte se blagodejnim učinkom čiste planinske vode, naužijte se prekipevajoče energije, lepote, miru in spokojnosti narave. Na voljo sta dva velnesa: Wellness Larix v hotelu Ramada Resort Kranjska Gora in Sprostitveni center Kompas v hotelu Kompas.

Bogat animacijski program

Hotelsko ponudbo v Kranjski Gori dopolnjuje pester animacijski program. Animatorji v hotelih Hit Alpinea bodo med drugim poskrbeli za vodeno odkrivanje destinacije skozi iskanje skritega zaklada, pohode z baklami, izleti peš ali s kolesi, ustvarjanje v različnih delavnicah ter srečanje s Kekcem, slavnim literarnim in filmskim junakom, kar bo sploh za najmlajše odlična izkušnja, ki si jo bodo zapomnili za vse življenje. V Kranjski Gori je pač vsak dan nekaj posebnega. Dogodke pri ponudniku sicer načrtujejo v povezavi z naravnim sosledjem letnih časov, tradicijo kraja in ljudskimi običaji.

Nabor animacijskih dejavnosti med drugim vključuje: Poniji na obisku (predavanje o konjih, ki mu opcijsko lahko sledi plačljiva delavnica jahanja).

(predavanje o konjih, ki mu opcijsko lahko sledi plačljiva delavnica jahanja). Kuhanje marmelade (plačljiva delavnica).

(plačljiva delavnica). Iskanje skritega zaklada po Kranjski Gori.

Tradicionalna kulinarična delavnica priprave kranjskogorskih "hrepovcev" in "meštice" (delavnica je plačljiva).

(delavnica je plačljiva). Kekčeve krompirjeve igre.

Peka kruha na tabornem ognju.

Kostanjev piknik v Oštariji.

Sprehod z baklami.

Eksotične živali na obisku.

Velika zabava za noč čarovnic.

Teta Pehta se predstavi.

Foto: Hit Alpinea

Gostinska ponudba z novostjo v Kranjski Gori

Da bodo jutra še popolnejša, se odpravite na gurmanski zajtrk v domačo gostilno Oštarija, kjer boste uživali v pravih lokalnih in domačih dobrotah. Zajtrk z lokalnimi sestavinami v Oštariji, ki ima veliko teraso s čudovitim razgledom na Julijske Alpe, sicer na destinaciji predstavlja novost v letošnjem letu.

V Oštariji boste spoznali pomen besede "domače" ter uživali ob okusih jogurta s Srednjega Vrha, domače granole, lokalnih marmelad, medu in masla ter jajcih na sto in en način.

Še preden se Kranjska Gora povsem preda zimskemu turizmu, jo obiščite v času krompirjevih počitnic, ko vas bo popolnoma očarala z odlično jesensko ponudbo.