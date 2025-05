Idealen kraj za razbremenitev in priprave na poletje

Poskrbeti za primerno telesno težo in telesno zmogljivost, prečistiti organizem, odmakniti se od nezdravih navad in prisluhniti svojemu počutju – to vse deluje kot ščit, ki varuje naše zdravje in zagotavlja mladosten videz.

Pred poletjem je popoln čas za to, da organizem razbremenimo odvečnih maščob in da poskrbimo za bolj čvrsto postavo, pa tudi da prečistimo telo in da preidemo na lažjo, bolj zdravo prehrano. Tako se bomo izognili težavam s kožo, prebavo in slabim počutjem, zaradi vitkejše postave pa bomo tudi bolj uživali na plaži.

Hujšanje in vsestranska razbremenitev

V Termah Šmarješke Toplice uspešno hujša in se razstruplja vsako leto več kot tisoč gostov. Znanje in dolgoletne izkušnje strokovnjakov, ki delujejo kot dobro uglašen orkester, zagotavljajo zanesljiv uspeh.

Zdravnik, prehranski svetovalci, športni trenerji in terapevti ter posebej usposobljeni kuharski mojstri omogočajo vsak na svojem področju, da gost pridobi vse potrebno znanje in motivacijo.

Vas zanima, kako zdravo je vaše srce, kakšna je vaša kondicija in kakšna vaša biološka starost?

V okviru programov SlimFit n VitaDetox v Termah Šmarješke Toplice boste najprej opravili zdravniški pregled, ki vključuje tudi pregled pri kardiologu, in to z obremenitvenim testiranjem. Tako boste lahko preverili zdravje svojega srca in krvnega obtoka ter telesno zmogljivost in določili vam bodo deleže maščobnega tkiva, mišic in vode v vašem telesu, pa tudi druge meritve, ki pokažejo razliko med vašo kronološko in biološko starostjo.

Na podlagi ugotovljenega zdravstvenega stanja je nato odmerjena obremenitev med tretmaji in športnimi aktivnostmi, upoštevala pa ga bo tudi prehranska svetovalka pri načrtovanju vašega osebnega jedilnika.

Po oddihu VitaDetox veliko gostov pove, da se počutijo razbremenjene v vseh pogledih – izboljša se jim prebava, zniža se raven maščob v krvi, uravna se krvni tlak, opažajo pa tudi boljše spanje, lepšo polt in vitkejši pas. To vse pa vpliva na boljše počutje in več energije. Foto: Terme Šmarješke Toplice

Uživanje v naravi in naravnem

V Termah Šmarješke Toplice je poudarjeno naravno in ekološko – pri tretmajih se uporabljajo naravne metode in naravne učinkovine in spodbuja se povezanost z naravo: z aktivnostmi v naravi v okolici in s hrano, ki je pripravljena iz ekološko pridelanih živil v lokalnem okolju, vključujejo pa tudi divjo hrano iz bližnjega gozda in z nekošenih travnikov.

Oddiha SlimFit in Vitadetox sta namenjena za razbremenitev in nezahtevno, a trajno spremembo življenjskega sloga. Oba sta zasnovana aktivno, z veliko tretmaji – za zmanjševanje maščobnih oblog, razstrupljanje in sproščanje – in raznovrstnimi aktivnostmi v vodi, savnah in v naravi, vse pa poteka veselo in spodbudno, brez stresa. Sproščeni gostje v dobrem vzdušju lažje in prej osvojijo zdrave navade in dosežejo cilj, zaradi katerega so prišli na program.

Sproščujoč oddih pa zagotavljajo tudi druge privlačnosti Term Šmarješke Toplice:

zdravilna termalna voda, ujeta v notranje in zunanje bazene, pri čemer sta nekaj prav posebnega leseni termalni bazen in bližnja naravna toplica Klevevž;

in bližnja Klevevž; čudovita lega med gozdovi in potoki , odmaknjeno od velikih naselij, ki omogoča veliko aktivnosti v naravi;

, odmaknjeno od velikih naselij, ki omogoča veliko aktivnosti v naravi; prehrana, prilagojena potrebam vsakega gosta posebej in temelječa na ekološko pridelanih živilih, preudarno izbranih na bližnjih kmetijah, v sezoni pa tudi pridelanih na lastnem ekološkem vrtu na bližnjem Otočcu.

Programa SlimFit in VitaDetox vključujeta med drugim tretmaje za sprostitev in nego kože, pa tudi take, ki spodbujajo izločanje maščob in toksinov. Foto: Terme Šmarješke Toplice

Program zdravega hujšanja SlimFit mogoča izgubo nepotrebnih maščobnih oblog in vitkejšo postavo, vendar to ni edini učinek tega programa. Gostje omenjajo namreč, da imajo po programu tudi: več energije in boljšo kondicijo, kar potrjujejo tudi zaključne meritve,

boljšo gibljivost in ravnotežje ter več moči,

boljšo odpornost proti okužbam,

manj težav s prebavo,

trdnejši spanec, večjo umirjenost in dobrovoljnost ter

manj glavobolov in bistrejše misli.

Vitkejši, samozavestnejši in z več energije

Oddih v Šmarjeških Toplicah je odlična naložba v lastno zdravje in boljše počutje. Prepustite se veščim rokam strokovnjakov v Termah Šmarješke Toplice , se za pet ali sedem dni odklopite od vsakdana ter pričakajte poletje prerojeni in vitkejši.

Čaka vas pisana ponudba zabavnih vadb, obremenitev pa je prilagojena vašemu zdravstvenemu stanju. Foto: Terme Šmarješke Toplice