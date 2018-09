Finska hiška za minimalistično življenje #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: www.neste.com

Nolla stoji sredi narave na finskem otoku Vallisaari blizu Helsinkov. Nastala je z mislijo na bivanje s čim manjšim negativnim vplivom na okolje, zato je enota samozadostna in temelji na obnovljivih rešitvah, ob njeni uporabi pa tudi ne nastajajo emisije.

Foto: www.neste.com

Zgrajena je iz lokalnega lesa, v notranjosti pa so prav tako uporabljeni naravni materiali, kot so lan, bambus in juta. Pod pohištvo se podpisujejo finske znamke, katerih produkcija sloni na uporabi recikliranih materialov.

Foto: www.neste.com

Objekt je oblikoval Robin Falck, notranjost pa se razteza le na devetih kvadratnih metrih. Postaviti jo je mogoče tako rekoč povsod, brez strojne opreme, prav tako pa ni zahteven niti njen transport.

Foto: www.neste.com

Kolibo je mogoče najeti prek platforme za nastanitve Aribnb za 30 evrov na noč in tako izkusiti minimalistično bivanje.

Foto: www.neste.com