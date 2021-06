Enkratna ideja za izlet po kraljestvu mineralnih vrelcev

Blagodejni vrelci mineralne vode oziroma slatine

Pokrajina okrog Gornje Radgone je bogata z vrelci mineralne vode oziroma slatinami. Največ naravnih vrelcev mineralne vode je v dolini srednjega toka reke Ščavnice in Pesnice ter območja Radencev, večinoma so v ravninskem delu.

Ljudje že od nekdaj uporabljajo mineralno vodo iz teh slatenskih vrelcev za pitje, nekateri slatinski vrelci in mofete oziroma kroglaste odprtine v tleh, ki so vulkanskega izvora, so naravno bogastvo in izvirna lepota narave, spadajo pa med zavarovane naravne vrednote državnega pomena.

Ves teden spanja v avtu, končno je čas vsaj za seno

Potem ko sta si brata Aleš in Igor Novak ogledala kar nekaj odmaknjenih koncev Slovenije, sta si za zaključno točko izbrala deželo ob Muri, ki navdušuje z raznoliko kulturno in naravno dediščino.

Po enem tednu prenočevanja v sicer udobnem Berlingu, ki ju je vozil po Sloveniji, sta se veselila obiska turistične kmetije Firbas. Pri Firbasovih se zelo trudijo gostom prikazati tradicionalno kmečko življenje, zato je veliko poudarka na prvinski izkušnji. Za svoje goste so tako pripravili postelje kar na senu. "Po enem tednu avta je zdaj čas vsaj za seno."

Krajinski park v bližini slovenske prestolnice penin

Foto: Getty Images

Domačija leži blizu krajinskega parka Negova v bližini slovenske prestolnice penin. Ob obisku si je zato nujno treba ogledati vsaj Negovsko jezero, ki je največje v tem parku, in še dva manjša ribnika – eden je tik pod graščino Gosijak, drugi je Klokečov ribnik. Negovsko jezero, ki je nastalo pred 400 leti z zajezitvijo 14 večjih in manjših ribnikov okrog negovskega gradu, slovi po izredni krajinski lepoti in biotski raznovrstnosti. V jezeru med drugim raste celo vodni orešček, blato iz jezera pa ima zdravilne lastnosti in ga uporabljajo v naravnih zdraviliščih.

Ob jezeru stoji znameniti Žigrtov hrast, ki šteje že krepkih 250 let, pod jezom je na ogled Sitarjev mlin, nad jezerom pa si je Ivan Kramberger, znani politik in dobrotnik iz Negove, zgradil hišo.

Vodni orešček

Pot obsojene zeliščarke, ki povezuje zanimive destinacije okrog Gornje Radgone

Apolonijina pot je speljana od grajskega kompleksa Negova do Gornje Radgone in nazaj do gradu, kjer si lahko ogledate zeliščni park Negova.

Na pot se lahko odpravite s turističnim vlakom, obiščete številne vinske kleti ter v njih poskušate izvrstne penine in vina, občudujete kulturno dediščin, izvire slatine ali pa uživate v bogatem rastlinskem in živalskem svetu na učni poti Lisjakove struge ob reki Muri, ki je pravi raj za oddih v naravi.

Zeliščarka Apolonija je bila v 18. stoletju obsojena čarovništva, danes pa prevzema vlogo priprošnjice za zdravje in ljubezen.

Znamenitosti na Apolonijini poti

Foto: kultprotur.si Radgonski grad, ki stoji na 265 metrov visokem griču, ponuja lep razgled na okolico. V zapisih se prvič omenja v 12. stoletju. Sezidal ga je plemič Radigoj, ki je bil slovenskega rodu, po njem pa so grad ter kasneje trg in mesto dobili ime. Prvi lastniki so bili grofje Spanheimi.

Foto: kultprotur.si Špital, kjer domuje radgonski muzej s stalno zbirko Radgonski mostovi, je bil zgrajen v začetku 17. stoletja in se prvič omenja leta 1614. V pritličju in nadstropju sta dvorani, katerih oboki počivajo na štirih toskanskih stebrih. Na stenah so sledovi baročnih fresk. Zaradi oblike je stavba edinstvena v Sloveniji.

Aleja velikih je posvečena številnim znamenitim posameznikom, ki so zaznamovali slovenski, pa tudi širši evropski prostor. Gornja Radgona je bila zaradi svoje ugodne lege ob reki Muri in ob vznožju vinogradov ter zaradi strateškega položaja srečevališče ustvarjalcev, učenjakov itn.

Foto: kultprotur.si Spominski park Nikoli več, ki so ga pod hribom cerkve sv. Petra na majhnem trgu postavili leta 2001, je spomin na 10. obletnico vojne za samostojno Slovenijo. Na plošči je napis Nikoli več v treh jezikih, devet kromiranih pokončnih cevi s kapiteli predstavlja slovenska drevesa, kakor si jih je zamislil akademski kipar Mirko Bratuša. Topovske cevi so zasegli jugoslovanski vojski in so prepuščene propadanju. Kakor bodo izginile cevi, naj bi izginila vojna in vojskovanje, sporoča spomenik.

Cerkev sv. Petra v Gornji Radgoni: V njej bogoslužje poteka od leta 1545, ko so na grajskem griču podrli cerkev sv. Ruperta in sedež prenesli v mesto Radkersburg. Cerkev se prvič omenja leta 1466, zdajšnja zgradba pa je iz leta 1813.

Klet pod slapom: V vinski kleti od leta 1852 polnijo zlato radgonsko penino po klasični ali šampanjski metodi in srebrno radgonsko penino po tankovski ali charmat metodi. Radgonske gorice proizvajajo priznana, s soncem obsijana vina, ki zorijo v kleteh grajskega hriba.

Foto: kultprotur.si Hiša penin Frangež: Frangeževe penine zorijo v novi vinski kleti, imenovani Hiša penin Frangež FP. Plemenita mirna vina hranijo v izključno hrastovih sodih v več kot 250 let stari vinski kleti, s čudovitimi oboki in stebri, ki spominjajo na cerkev. V kleti predstavijo postopek pridelave penin po klasični in charmat metodi.

Dajnkova domačija: Dajnkova rojstna hiša je ena redkih še ohranjenih in obnovljenih tipičnih panonskih hiš, kritih s slamo, izdelanih iz tramov (cimper) in obdanih z ilovico. Hiša je stara od 350 do 400 let, ohranjen je bivalni del hiše. Peter Dajnko je bil slovničar in dialektolog iz 19. stoletja, ki je poskušal uvesti novo pisavo, imenovano dajnčica.

Pot med vrelci življenja: Vrelci mineralnih voda in mofete so "vrelci" raznih plinov, zato jih imenujejo pljuča zemlje. Kozarček slatine iz izvira deluje blagodejno na telo in dušo.

Grajski kompleks Grad Negova je arhitekturna, turistična in poslovna celota, primerna za poslovna srečanja, izobraževalno dejavnost, prireditve in organizacijo praznovanj ter porok. V sklopu grajskega kompleksa je urejen bogat zeliščni park. Foto: Sava Hotels & Resorts

Grad Negova z zeliščnim parkom: Grad naj bi se razvil iz lesenega strelskega dvorca, ki naj bi tu stal v 11. oziroma 12. stoletju. Kot grad Vest Egaw se prvič omenja leta 1425. Grad, ki ima status uradnega razstavišča Svetovne zveze za fotografsko umetnost (FIAP), je impresivna večstoletna stavba z urejenim dvoriščem in turistično informacijskim centrom ter ponuja enkratno prizorišče za poroke in praznovanja, poslovna srečanja in predstavitve ter druge prireditve.

Cerkev Marijinega rojstva v Negovi je bila zgrajena med letoma 1699 in 1710, leta 1850 pa so prizidali še Križevo kapelo. Pod cerkvijo je ohranjen tudi sramotilni steber (pranger) iz leta 1656. V Negovi je delovala sodna oblast, ki je na pranger privezovala prepirljivce, tatove, prešuštnike, sumljive postopače in preostale.

Foto: kultprotur.si Gozdni park Lisjakova struga je naravni biser ob reki Muri, namenjen rekreaciji, sprostitvi ter spoznavanju naravne dediščine, flore in favne. V Lisjakovi strugi je nekaj zaščitenih drevesnih vrst, kot sta črni topol in bela vrba.

V deželi žlahtne kapljice

Območje Gornje Radgone je znano po dobri vinski kapljici oziroma zlati radgonski penini. Vinska pot je dolga 38 kilometrov in se začenja v Gornji Radgoni ter vas vodi po gričevnati pokrajini skozi naselja Hercegovščak, Police, Zbigovci, Ivanjševski Vrh, Ivanjševci, Lokavci, Negova, Ivanjski vrh, Spodnji Ivanjci, Stavešinci, Stavešinski Vrh, Ptujska cesta, Orehovci, Orehovskih vrh in Črešnjevci. Bogata naravna in kulturna dediščina vas bo prepričala z vso svojo zanimivostjo in pestrostjo. Na pot se lahko odpravite peš, s kolesom, avtomobilom ali vlakcem.